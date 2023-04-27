https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html
Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую"
Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023
Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую"
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции макет станции, возводимой "Росатомом", с главой компании... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T15:21
2023-04-27T15:21
2023-04-27T15:23
в мире
турция
рафаэль гросси
аэс "аккую"
аккую нуклеар
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
реджеп тайип эрдоган
алексей лихачев
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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции макет станции, возводимой "Росатомом", с главой компании Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости. Прибывший на церемонию Гросси осмотрел макеты станции в сопровождении Лихачева, пояснения главе МАГАТЭ давала генеральный директор проектной компании "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева. Гросси задавал ряд уточняющих вопросов, в частности, поинтересовался, будут ли идентичными дизайны всех энергоблоков. "Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил Гросси журналистам. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом". Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин будет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html
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в мире, турция, рафаэль гросси, аэс "аккую", аккую нуклеар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", реджеп тайип эрдоган, алексей лихачев, мерсин (провинция)
В мире, Турция, Рафаэль Гросси, АЭС "Аккую", Аккую Нуклеар, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Реджеп Тайип Эрдоган, Алексей Лихачев, Мерсин (провинция)
Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую"
Глава МАГАТЭ Гросси осмотрел дизайн возводимой "Росатомом" АЭС "Аккую" на макете
АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции макет станции, возводимой "Росатомом", с главой компании Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости.
Прибывший на церемонию Гросси осмотрел макеты станции в сопровождении Лихачева, пояснения главе МАГАТЭ
давала генеральный директор проектной компании "Аккую Нуклеар
" Анастасия Зотеева.
Гросси задавал ряд уточняющих вопросов, в частности, поинтересовался, будут ли идентичными дизайны всех энергоблоков.
"Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил Гросси журналистам.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган
с российским президентом Владимиром Путиным
примет участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую
", строящейся госкорпорацией "Росатом
".
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Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин
будет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом".
Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".
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