https://ria.ru/20230427/akkuyu-1868162983.html

Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую"

Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую" - РИА Новости, 27.04.2023

Глава МАГАТЭ отметил оригинальный дизайн АЭС "Аккую"

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции макет станции, возводимой "Росатомом", с главой компании... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T15:21

2023-04-27T15:21

2023-04-27T15:23

в мире

турция

рафаэль гросси

аэс "аккую"

аккую нуклеар

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

реджеп тайип эрдоган

алексей лихачев

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АЭС "АККУЮ", 27 апр - РИА Новости. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси осмотрел перед церемонией завоза ядерного топлива на АЭС "Аккую" в Турции макет станции, возводимой "Росатомом", с главой компании Алексеем Лихачевым, передает корреспондент РИА Новости. Прибывший на церемонию Гросси осмотрел макеты станции в сопровождении Лихачева, пояснения главе МАГАТЭ давала генеральный директор проектной компании "Аккую Нуклеар" Анастасия Зотеева. Гросси задавал ряд уточняющих вопросов, в частности, поинтересовался, будут ли идентичными дизайны всех энергоблоков. "Я очень впечатлен дизайном станции, очень оригинальное решение сделать ее такой, сочетая художественные черты с функциональными. Довольно интересно", - заявил Гросси журналистам. Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган с российским президентом Владимиром Путиным примет участие в формате видеоконференции в торжественной церемонии по случаю завоза ядерного топлива российского производства на энергоблок №1 первой в Турции АЭС "Аккую", строящейся госкорпорацией "Росатом". Доставка свежего ядерного топлива на площадку АЭС "Аккую" в районе Гюльнар провинции Мерсин будет ключевым событием 2023 года в строительстве этой атомной электростанции – крупнейшем проекте в истории российско-турецкого сотрудничества, подчеркивал "Росатом". Ядерное топливо на станции поместят в хранилище свежего топлива. После этого АЭС "Аккую" станет ядерным объектом, а Турция - страной, где есть атомная энергетика, сообщили ранее РИА Новости в проектной компании "Аккую Нуклеар".

https://ria.ru/20230424/sanktsii-1867357829.html

https://ria.ru/20230426/argentina-1867449458.html

турция

мерсин (провинция)

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в мире, турция, рафаэль гросси, аэс "аккую", аккую нуклеар, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", реджеп тайип эрдоган, алексей лихачев, мерсин (провинция)