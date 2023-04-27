https://ria.ru/20230427/aes-1868183099.html
Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС
Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС - РИА Новости, 27.04.2023
Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС
Украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, атаку удалось отразить, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2023
2023-04-27T16:17
2023-04-27T16:17
2023-04-27T17:46
специальная военная операция на украине
происшествия
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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, атаку удалось отразить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО", — сказал он.По словам собеседника агентства, это произошло накануне вечером.В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей. Эти атаки наряду с терактом на Крымском мосту стали поводом для ответных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые российские войска начали наносить в октябре.В последнее время участились случаи атак беспилотников на российскую территорию. Так, только на этой неделе в районе подмосковного Ногинска обнаружили три упавших дрона, взрывчатки на них не было. Неделю назад беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево в Курской области. А в начале апреля еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района.
https://ria.ru/20230427/grossi-1868146645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС
Украинские беспилотники пытались атаковать Курскую АЭС в Курчатове