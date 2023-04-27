https://ria.ru/20230427/aes-1868183099.html

Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС

Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС - РИА Новости, 27.04.2023

Украина попыталась атаковать дроном Курскую АЭС

Украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, атаку удалось отразить, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 27.04.2023

2023-04-27T16:17

2023-04-27T16:17

2023-04-27T17:46

специальная военная операция на украине

происшествия

россия

украина

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курская область

курская аэс

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 27 апр — РИА Новости. Украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове, атаку удалось отразить, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Предпринята попытка удара беспилотником по Курской АЭС, атака отражена силами ПВО", — сказал он.По словам собеседника агентства, это произошло накануне вечером.В августе прошлого года украинские диверсанты трижды устраивали теракты против Курской АЭС, подорвав шесть опор высоковольтных линий электропередачи, через которые снабжаются электроэнергией объекты промышленности и население как Курской, так и соседних областей. Эти атаки наряду с терактом на Крымском мосту стали поводом для ответных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, которые российские войска начали наносить в октябре.В последнее время участились случаи атак беспилотников на российскую территорию. Так, только на этой неделе в районе подмосковного Ногинска обнаружили три упавших дрона, взрывчатки на них не было. Неделю назад беспилотник атаковал пустой трактор-погрузчик в приграничном селе Гуево в Курской области. А в начале апреля еще один БПЛА сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района.

https://ria.ru/20230427/grossi-1868146645.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, украина, курчатов, курская область, курская аэс, ситуация в днр и лнр