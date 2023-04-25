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Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон - РИА Новости, 25.04.2023
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10:42 25.04.2023 (обновлено: 12:26 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/dron-1867513411.html
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон - РИА Новости, 25.04.2023
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон
В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:42
2023-04-25T12:26
ногинск
московская область (подмосковье)
сша
происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Беспилотник обнаружен возле СНТ "Заря", — уточнил собеседник агентства.При падении аппарат получил незначительные механические повреждения. По предварительной информации, взрывчатки на борту не было. Накануне возле подмосковного Ногинска упал дрон весом около 100 килограммов с американским двигателем. Беспилотник развалился на куски, возгорания не произошло. По предварительной информации, никаких боеприпасов на нем не было. Позднее в этом же районе нашли обломки второго дрона.Силовики устанавливают принадлежность и место запуска аппаратов.
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html
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ногинск
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Дарья Буймова
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ногинск, московская область (подмосковье), сша, происшествия
Ногинск, Московская область (Подмосковье), США, Происшествия
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон

В Богородском городском округе в Подмосковье обнаружили третий за два дня упавший дрон

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Беспилотник обнаружен возле СНТ "Заря", — уточнил собеседник агентства.
Нашивка на форме сотрудника ФСБ России - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
24 апреля, 19:33
При падении аппарат получил незначительные механические повреждения. По предварительной информации, взрывчатки на борту не было.
Накануне возле подмосковного Ногинска упал дрон весом около 100 килограммов с американским двигателем. Беспилотник развалился на куски, возгорания не произошло. По предварительной информации, никаких боеприпасов на нем не было. Позднее в этом же районе нашли обломки второго дрона.
Силовики устанавливают принадлежность и место запуска аппаратов.
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20 апреля, 10:48
 
НогинскМосковская область (Подмосковье)СШАПроисшествия
 
 
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