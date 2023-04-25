https://ria.ru/20230425/dron-1867513411.html
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон - РИА Новости, 25.04.2023
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон
В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T10:42
2023-04-25T10:42
2023-04-25T12:26
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происшествия
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Беспилотник обнаружен возле СНТ "Заря", — уточнил собеседник агентства.При падении аппарат получил незначительные механические повреждения. По предварительной информации, взрывчатки на борту не было. Накануне возле подмосковного Ногинска упал дрон весом около 100 килограммов с американским двигателем. Беспилотник развалился на куски, возгорания не произошло. По предварительной информации, никаких боеприпасов на нем не было. Позднее в этом же районе нашли обломки второго дрона.Силовики устанавливают принадлежность и место запуска аппаратов.
https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html
https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ногинск, московская область (подмосковье), сша, происшествия
Ногинск, Московская область (Подмосковье), США, Происшествия
Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон
В Богородском городском округе в Подмосковье обнаружили третий за два дня упавший дрон
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
"Беспилотник обнаружен возле СНТ "Заря", — уточнил собеседник агентства.
Вблизи Ногинска обнаружили обломки второго упавшего беспилотника
При падении аппарат получил незначительные механические повреждения. По предварительной информации, взрывчатки на борту не было.
Накануне возле подмосковного Ногинска упал дрон весом около 100 килограммов с американским двигателем. Беспилотник развалился на куски, возгорания не произошло. По предварительной информации, никаких боеприпасов на нем не было. Позднее в этом же районе нашли обломки второго дрона.
Силовики устанавливают принадлежность и место запуска аппаратов.
В аэропорту Пскова нашли беспилотник