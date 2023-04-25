https://ria.ru/20230425/dron-1867513411.html

Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон

Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон - РИА Новости, 25.04.2023

Возле подмосковного Ногинска обнаружили третий за два дня упавший дрон

В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T10:42

2023-04-25T10:42

2023-04-25T12:26

ногинск

московская область (подмосковье)

сша

происшествия

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Богородском городском округе нашли обломки дрона, уже третьего за два дня в Подмосковье, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. "Беспилотник обнаружен возле СНТ "Заря", — уточнил собеседник агентства.При падении аппарат получил незначительные механические повреждения. По предварительной информации, взрывчатки на борту не было. Накануне возле подмосковного Ногинска упал дрон весом около 100 килограммов с американским двигателем. Беспилотник развалился на куски, возгорания не произошло. По предварительной информации, никаких боеприпасов на нем не было. Позднее в этом же районе нашли обломки второго дрона.Силовики устанавливают принадлежность и место запуска аппаратов.

https://ria.ru/20230424/bespilotnik-1867441273.html

https://ria.ru/20230420/bespilotnik-1866540874.html

ногинск

московская область (подмосковье)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ногинск, московская область (подмосковье), сша, происшествия