13:03 10.10.2022 (обновлено: 13:27 10.10.2022)
Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма
Путин: спецслужбы Украины осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим уже давно использует террористические методы, это и акты атомного терроризма - артиллерийские удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.
"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - добавил Путин.
Он сообщил, что в результате третьего такого теракта были повреждены три линии напряжения.
"Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован. Каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено. Но совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны", - подчеркнул глава государства.
ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".