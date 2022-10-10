Рейтинг@Mail.ru
Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма - РИА Новости, 10.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html
Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма
Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма - РИА Новости, 10.10.2022
Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма
Киевский режим уже давно использует террористические методы, это и акты атомного терроризма - артиллерийские удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.10.2022
2022-10-10T13:03
2022-10-10T13:27
украина
владимир путин
россия
курская аэс
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594799278_0:0:2799:1574_1920x0_80_0_0_a545312b213586de4e0fb9e2de7529e4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим уже давно использует террористические методы, это и акты атомного терроризма - артиллерийские удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - добавил Путин.Он сообщил, что в результате третьего такого теракта были повреждены три линии напряжения."Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован. Каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено. Но совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны", - подчеркнул глава государства.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
https://ria.ru/20221010/yadernyy-1822765974.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1b/1594799278_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_c319e39d33a87a595596a2128714ae45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, владимир путин, россия, курская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире
Украина, Владимир Путин, Россия, Курская АЭС, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), В мире
13:03 10.10.2022 (обновлено: 13:27 10.10.2022)
 
Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма

Путин: спецслужбы Украины осуществили три террористических акта в отношении Курской АЭС

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим уже давно использует террористические методы, это и акты атомного терроризма - артиллерийские удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Это и акты атомного терроризма. Имею в виду ракетно-артиллерийские удары по Запорожской АЭС", - сказал Путин на совещании с членами Совбеза.
"Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - добавил Путин.
Он сообщил, что в результате третьего такого теракта были повреждены три линии напряжения.
"Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован. Каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено. Но совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны", - подчеркнул глава государства.
ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
12:46
Россия не хочет участвовать в ядерной риторике, заявили в Кремле
 
УкраинаВладимир ПутинРоссияКурская АЭСФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала