https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html

Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма

Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма - РИА Новости, 10.10.2022

Путин обвинил Украину в актах ядерного терроризма

Киевский режим уже давно использует террористические методы, это и акты атомного терроризма - артиллерийские удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-10T13:03

2022-10-10T13:03

2022-10-10T13:27

украина

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Киевский режим уже давно использует террористические методы, это и акты атомного терроризма - артиллерийские удары по Запорожской АЭС, заявил президент РФ Владимир Путин."Спецслужбы Украины осуществили также уже три террористических акта в отношении Курской АЭС в России, неоднократно подрывая линии высокого класса напряжения электростанции", - добавил Путин.Он сообщил, что в результате третьего такого теракта были повреждены три линии напряжения."Принятыми мерами ущерб был в кратчайшие сроки ликвидирован. Каких бы то ни было серьёзных последствий не допущено. Но совершён и целый ряд других терактов и попыток подобных преступлений в отношении объектов электроэнергетики и газотранспортной инфраструктуры нашей страны", - подчеркнул глава государства.ФСБ России 16 августа сообщила, что 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинские диверсионные группы подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС идет энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов РФ. Сообщалось, что диверсантов и их возможных сообщников ищут, охрана объектов атомной энергетики усилена. Курская АЭС вернулась в плановый режим работы после этих диверсий, сообщил позже оператор всех атомных электростанций в России концерн "Росэнергоатом".

https://ria.ru/20221010/yadernyy-1822765974.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

украина, владимир путин, россия, курская аэс, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), в мире