Брюс Уиллис впервые стал дедушкой

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье на своей странице в соцсети рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер. "Ты настоящее чудо. И больше, чем мы мечтали", — написала в своем микроблоге Румер. Новорожденную назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.Деми Мур и Брюс Уиллис узаконили отношения в 1987 году и развелись через 13 лет. У них трое общих детей. Кроме Румер, звезды кино воспитали еще двух девочек – Скаут и Таллулу.Сейчас Уиллис в браке с британской моделью Эмме Химинг. У них тоже есть общие дочери – Мейбл Рей и Эвелин Пенн.В середине марта 2022 года в СМИ появились сообщения о трудностях со здоровьем у Брюса Уиллиса. По слухам, просочившимся в прессу, у актера проблемы с памятью. На съемках он был вынужден прибегать к помощи наушников. В конце марта прошлого года артист завершил карьеру в кино из-за расстройства речи. В феврале семья актера рассказала, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. На днях впервые стал отцом Дэниел Рэдклифф.
"Ты настоящее чудо. И больше, чем мы мечтали", — написала в своем микроблоге Румер.
Новорожденную назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.
Деми Мур и Брюс Уиллис узаконили отношения в 1987 году и развелись через 13 лет. У них трое общих детей. Кроме Румер, звезды кино воспитали еще двух девочек – Скаут и Таллулу.
Сейчас Уиллис в браке с британской моделью Эмме Химинг. У них тоже есть общие дочери – Мейбл Рей и Эвелин Пенн.
В середине марта 2022 года в СМИ появились сообщения о трудностях со здоровьем у Брюса Уиллиса. По слухам, просочившимся в прессу, у актера проблемы с памятью. На съемках он был вынужден прибегать к помощи наушников. В конце марта прошлого года артист завершил карьеру в кино из-за расстройства речи. В феврале семья актера рассказала, что у него диагностировали лобно-височную деменцию.
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