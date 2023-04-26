https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867793822.html

Брюс Уиллис впервые стал дедушкой

Брюс Уиллис впервые стал дедушкой - РИА Новости, 26.04.2023

Брюс Уиллис впервые стал дедушкой

У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье на своей странице в соцсети рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:46

2023-04-26T10:46

2023-04-26T10:46

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деми мур (деметрия гайнс)

брюс уиллис

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье на своей странице в соцсети рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер. "Ты настоящее чудо. И больше, чем мы мечтали", — написала в своем микроблоге Румер. Новорожденную назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.Деми Мур и Брюс Уиллис узаконили отношения в 1987 году и развелись через 13 лет. У них трое общих детей. Кроме Румер, звезды кино воспитали еще двух девочек – Скаут и Таллулу.Сейчас Уиллис в браке с британской моделью Эмме Химинг. У них тоже есть общие дочери – Мейбл Рей и Эвелин Пенн.В середине марта 2022 года в СМИ появились сообщения о трудностях со здоровьем у Брюса Уиллиса. По слухам, просочившимся в прессу, у актера проблемы с памятью. На съемках он был вынужден прибегать к помощи наушников. В конце марта прошлого года артист завершил карьеру в кино из-за расстройства речи. В феврале семья актера рассказала, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. На днях впервые стал отцом Дэниел Рэдклифф.

https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865849267.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, деми мур (деметрия гайнс), брюс уиллис