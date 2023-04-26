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Брюс Уиллис впервые стал дедушкой - РИА Новости, 26.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
10:46 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/znamenitosti-1867793822.html
Брюс Уиллис впервые стал дедушкой
Брюс Уиллис впервые стал дедушкой - РИА Новости, 26.04.2023
Брюс Уиллис впервые стал дедушкой
У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье на своей странице в соцсети рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:46
2023-04-26T10:46
новости культуры
культура
знаменитости
деми мур (деметрия гайнс)
брюс уиллис
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье на своей странице в соцсети рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер. "Ты настоящее чудо. И больше, чем мы мечтали", — написала в своем микроблоге Румер. Новорожденную назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.Деми Мур и Брюс Уиллис узаконили отношения в 1987 году и развелись через 13 лет. У них трое общих детей. Кроме Румер, звезды кино воспитали еще двух девочек – Скаут и Таллулу.Сейчас Уиллис в браке с британской моделью Эмме Химинг. У них тоже есть общие дочери – Мейбл Рей и Эвелин Пенн.В середине марта 2022 года в СМИ появились сообщения о трудностях со здоровьем у Брюса Уиллиса. По слухам, просочившимся в прессу, у актера проблемы с памятью. На съемках он был вынужден прибегать к помощи наушников. В конце марта прошлого года артист завершил карьеру в кино из-за расстройства речи. В феврале семья актера рассказала, что у него диагностировали лобно-височную деменцию. На днях впервые стал отцом Дэниел Рэдклифф.
https://ria.ru/20230417/znamenitosti-1865849267.html
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РИА Новости
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новости культуры, знаменитости, деми мур (деметрия гайнс), брюс уиллис
Новости культуры, Культура, Знаменитости, Деми Мур (Деметрия Гайнс), Брюс Уиллис
Брюс Уиллис впервые стал дедушкой

У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктер Брюс Уиллис
Актер Брюс Уиллис - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. У Брюса Уиллиса и Деми Мур родилась внучка. О пополнении в семье на своей странице в соцсети рассказала молодая мать — старшая дочь знаменитостей Румер.
© AP Photo / Invision / Jordan StraussАктриса Деми Мур на открытии выставки Vanity Fair: Hollywood Calling в Лос-Анджелесе
Актриса Деми Мур на открытии выставки Vanity Fair: Hollywood Calling в Лос-Анджелесе
Актриса Деми Мур на открытии выставки Vanity Fair: Hollywood Calling в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
1 из 2
© AP Photo / Invision/Richard ShotwellРумер Уиллис
Румер Уиллис
Румер Уиллис
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
2 из 2
Актриса Деми Мур на открытии выставки Vanity Fair: Hollywood Calling в Лос-Анджелесе
© AP Photo / Invision / Jordan Strauss
1 из 2
Румер Уиллис
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
2 из 2
"Ты настоящее чудо. И больше, чем мы мечтали", — написала в своем микроблоге Румер.
Новорожденную назвали Луэтта Айсли Томас Уиллис. Отец малыша – Дерек Ричард Томас из группы Vista Kicks.
Деми Мур и Брюс Уиллис узаконили отношения в 1987 году и развелись через 13 лет. У них трое общих детей. Кроме Румер, звезды кино воспитали еще двух девочек – Скаут и Таллулу.
Сейчас Уиллис в браке с британской моделью Эмме Химинг. У них тоже есть общие дочери – Мейбл Рей и Эвелин Пенн.
В середине марта 2022 года в СМИ появились сообщения о трудностях со здоровьем у Брюса Уиллиса. По слухам, просочившимся в прессу, у актера проблемы с памятью. На съемках он был вынужден прибегать к помощи наушников. В конце марта прошлого года артист завершил карьеру в кино из-за расстройства речи. В феврале семья актера рассказала, что у него диагностировали лобно-височную деменцию.
На днях впервые стал отцом Дэниел Рэдклифф.
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Звезда "Вампиров средней полосы" вновь стал отцом
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КультураНовости культурыЗнаменитостиДеми Мур (Деметрия Гайнс)Брюс Уиллис
 
 
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