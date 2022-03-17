https://ria.ru/20220317/uillis-1778702519.html

СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью

СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью - РИА Новости, 17.03.2022

СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью

Из-за проблем с памятью и возможной деменции Брюс Уиллис вынужден прибегать к помощи наушника на съемках фильмов, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2022

2022-03-17T19:04

2022-03-17T19:04

2022-03-17T19:04

шоубиз

знаменитости

брюс уиллис

шоу-бизнес

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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за проблем с памятью и возможной деменции Брюс Уиллис вынужден прибегать к помощи наушника на съемках фильмов, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на свои источники. Несмотря на состояние здоровья, 66-летний актер продолжает сниматься в малоизвестных проектах, чтобы заработать деньги, говорится в сообщении.Поклонники в Сети пересказали слухи, что у Брюса деменция, и он не очень хорошо понимает происходящее вокруг. Домыслы подтвердил режиссер Мэтт Эскандари, который работал с Уиллисом над несколькими последними проектами.Отмечается, что во время съемок фильма "Стекло" сотрудникам приходилось сокращать сцены и репетировать текст с Брюсом по многу раз, чтобы он смог повторить его в кадре. Часто герой Уиллиса ходит в капюшоне специально для того, чтобы была возможность заменить его дублером, а на съемочной площадке актера сопровождал ассистент, говорится в издании.Ранее стало известно, что Брюса номинировали на "Золотую малину" – эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.

https://ria.ru/20220317/bilan-1778607949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, брюс уиллис, шоу-бизнес