СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью
СМИ сообщили о проблемах с памятью и возможной деменцией у Брюса Уиллиса
© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктер Брюс Уиллис на премьере фильма "Стекло"
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за проблем с памятью и возможной деменции Брюс Уиллис вынужден прибегать к помощи наушника на съемках фильмов, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на свои источники. Несмотря на состояние здоровья, 66-летний актер продолжает сниматься в малоизвестных проектах, чтобы заработать деньги, говорится в сообщении.
Поклонники в Сети пересказали слухи, что у Брюса деменция, и он не очень хорошо понимает происходящее вокруг. Домыслы подтвердил режиссер Мэтт Эскандари, который работал с Уиллисом над несколькими последними проектами.
"Это правда. Я работал с ним вместе на четырех картинах, поэтому знаю информацию "из первых рук". Грустно видеть, как такая легенда, как Брюс, разрушается прямо на глазах", – сказал Мэтт.
Брюс Уиллис в фильме "Тупик"
Отмечается, что во время съемок фильма "Стекло" сотрудникам приходилось сокращать сцены и репетировать текст с Брюсом по многу раз, чтобы он смог повторить его в кадре. Часто герой Уиллиса ходит в капюшоне специально для того, чтобы была возможность заменить его дублером, а на съемочной площадке актера сопровождал ассистент, говорится в издании.
"Хорошая новость в том, что даже с учетом опасений о его возможной деменции, он в состоянии работать в Голливуде. Новые технологии вроде наушников позволяют актерам его уровня не сбиться с ритма", – заявили в издании.
Ранее стало известно, что Брюса номинировали на "Золотую малину" – эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.
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