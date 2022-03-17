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СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью - РИА Новости, 17.03.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220317/uillis-1778702519.html
СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью
СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью - РИА Новости, 17.03.2022
СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью
Из-за проблем с памятью и возможной деменции Брюс Уиллис вынужден прибегать к помощи наушника на съемках фильмов, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на... РИА Новости, 17.03.2022
2022-03-17T19:04
2022-03-17T19:04
шоубиз
знаменитости
брюс уиллис
шоу-бизнес
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за проблем с памятью и возможной деменции Брюс Уиллис вынужден прибегать к помощи наушника на съемках фильмов, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на свои источники. Несмотря на состояние здоровья, 66-летний актер продолжает сниматься в малоизвестных проектах, чтобы заработать деньги, говорится в сообщении.Поклонники в Сети пересказали слухи, что у Брюса деменция, и он не очень хорошо понимает происходящее вокруг. Домыслы подтвердил режиссер Мэтт Эскандари, который работал с Уиллисом над несколькими последними проектами.Отмечается, что во время съемок фильма "Стекло" сотрудникам приходилось сокращать сцены и репетировать текст с Брюсом по многу раз, чтобы он смог повторить его в кадре. Часто герой Уиллиса ходит в капюшоне специально для того, чтобы была возможность заменить его дублером, а на съемочной площадке актера сопровождал ассистент, говорится в издании.Ранее стало известно, что Брюса номинировали на "Золотую малину" – эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.
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знаменитости, брюс уиллис, шоу-бизнес
19:04 17.03.2022
 
СМИ: Брюс Уиллис страдает проблемами с памятью

СМИ сообщили о проблемах с памятью и возможной деменцией у Брюса Уиллиса

© AP Photo / Invision/Vianney Le CaerАктер Брюс Уиллис на премьере фильма "Стекло"
Актер Брюс Уиллис на премьере фильма Стекло - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
© AP Photo / Invision/Vianney Le Caer
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МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Из-за проблем с памятью и возможной деменции Брюс Уиллис вынужден прибегать к помощи наушника на съемках фильмов, сообщает The New Zealand Herald со ссылкой на свои источники. Несмотря на состояние здоровья, 66-летний актер продолжает сниматься в малоизвестных проектах, чтобы заработать деньги, говорится в сообщении.
Поклонники в Сети пересказали слухи, что у Брюса деменция, и он не очень хорошо понимает происходящее вокруг. Домыслы подтвердил режиссер Мэтт Эскандари, который работал с Уиллисом над несколькими последними проектами.

"Это правда. Я работал с ним вместе на четырех картинах, поэтому знаю информацию "из первых рук". Грустно видеть, как такая легенда, как Брюс, разрушается прямо на глазах", – сказал Мэтт.

© Movieclips Trailers/YoutubeБрюс Уиллис в фильме "Тупик"
Брюс Уиллис в фильме Тупик
© Movieclips Trailers/Youtube
Брюс Уиллис в фильме "Тупик"
Отмечается, что во время съемок фильма "Стекло" сотрудникам приходилось сокращать сцены и репетировать текст с Брюсом по многу раз, чтобы он смог повторить его в кадре. Часто герой Уиллиса ходит в капюшоне специально для того, чтобы была возможность заменить его дублером, а на съемочной площадке актера сопровождал ассистент, говорится в издании.

"Хорошая новость в том, что даже с учетом опасений о его возможной деменции, он в состоянии работать в Голливуде. Новые технологии вроде наушников позволяют актерам его уровня не сбиться с ритма", – заявили в издании.

Ранее стало известно, что Брюса номинировали на "Золотую малину" – эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.
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