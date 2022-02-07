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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину"
Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину" - РИА Новости, 07.02.2022
Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину"
Объявлены номинанты на "Золотую малину". Полный список претендентов опубликован на сайте премии. РИА Новости, 07.02.2022
2022-02-07T12:47
2022-02-07T12:47
культура
новости культуры
кино и сериалы
джаред лето
брюс уиллис
бен аффлек
джо райт
эми адамс
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Объявлены номинанты на "Золотую малину". Полный список претендентов опубликован на сайте премии. Эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. "...мучительные мюзиклы, триллеры без накала, почти двухчасовой рекламный ролик и больше Брюса Уиллиса, чем может проглотить голодный зритель. Другими словами, 2021 год "Золотую малину" не подвел!" — говорится на сайте премии. Больше всего номинаций у проекта Netflix "Диана: мюзикл". Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у драмеди "Карен" и триллера "Женщина в окне". Отдельной номинации был удостоен Брюс Уиллис. В категории худший фильм представлены "Диана: мюзикл", "Бесконечность", "Карен", "Космический джем: новое поколение" и "Женщина в окне". Среди номинантов на звание худшего актера Скотт Иствуд ("Опасный"), Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл"), Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен") и Марк Уолберг ("Бесконечность"). Претендентки на звание худшей актрисы — Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: мюзикл"), Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести"). Актрисы, получившие номинацию за роль второго плана, — Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен"), Софи Куксон ("Бесконечность"), Эрин Дэйви ("Диана: мюзикл"), Джуди Кэй ("Диана: мюзикл") и Тэрин Мэннинг ("Все до последнего"). Актеры, претендующие на антинаграду за роль второго плана, — Бен Аффлек ("Последняя дуэль"), Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски"), Мэл Гибсон ("Опасный"), Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл") и Джаред Лето ("Дом Gucci").Худшую роль Брюса Уиллиса в 2021-м выбирают среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре". Среди номинантов на звание "худший режиссер" оказались Кристофер Эшли ("Диана: мюзикл"), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски") и Джо Райт ("Женщина в окне"). Традиционно победителей объявляют за день до вручения "Оскара". Кто в этом году получит "Золотую малину", станет известно 26 марта 2022 года.
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новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, брюс уиллис, бен аффлек, джо райт, эми адамс, netflix, золотая малина (премия)
12:47 07.02.2022
 
Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину"

Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину"

© MGM/YoutubeКадр из фильма "Дом Гуччи"
Кадр из фильма Дом Гуччи
© MGM/Youtube
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Объявлены номинанты на "Золотую малину". Полный список претендентов опубликован на сайте премии.
Эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года.
"...мучительные мюзиклы, триллеры без накала, почти двухчасовой рекламный ролик и больше Брюса Уиллиса, чем может проглотить голодный зритель. Другими словами, 2021 год "Золотую малину" не подвел!" — говорится на сайте премии.
Больше всего номинаций у проекта Netflix "Диана: мюзикл". Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у драмеди "Карен" и триллера "Женщина в окне". Отдельной номинации был удостоен Брюс Уиллис.
В категории худший фильм представлены "Диана: мюзикл", "Бесконечность", "Карен", "Космический джем: новое поколение" и "Женщина в окне".
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)Кадр из фильма "Космический джем: новое поколение"
Кадр из фильма Космический джем: новое поколение
© Aero Mock-Ups Inc. (2021)
Кадр из фильма "Космический джем: новое поколение"
Среди номинантов на звание худшего актера Скотт Иствуд ("Опасный"), Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл"), Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен") и Марк Уолберг ("Бесконечность").
Претендентки на звание худшей актрисы — Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: мюзикл"), Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести").
Актрисы, получившие номинацию за роль второго плана, — Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен"), Софи Куксон ("Бесконечность"), Эрин Дэйви ("Диана: мюзикл"), Джуди Кэй ("Диана: мюзикл") и Тэрин Мэннинг ("Все до последнего").
© 20th Century StudiosКадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
Кадр из трейлера к фильму Последняя дуэль
© 20th Century Studios
Кадр из трейлера к фильму "Последняя дуэль"
Актеры, претендующие на антинаграду за роль второго плана, — Бен Аффлек ("Последняя дуэль"), Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски"), Мэл Гибсон ("Опасный"), Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл") и Джаред Лето ("Дом Gucci").
Худшую роль Брюса Уиллиса в 2021-м выбирают среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре".
© Movieclips Trailers/YoutubeБрюс Уиллис в фильме "Тупик"
Брюс Уиллис в фильме Тупик
© Movieclips Trailers/Youtube
Брюс Уиллис в фильме "Тупик"
Среди номинантов на звание "худший режиссер" оказались Кристофер Эшли ("Диана: мюзикл"), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски") и Джо Райт ("Женщина в окне").
Традиционно победителей объявляют за день до вручения "Оскара". Кто в этом году получит "Золотую малину", станет известно 26 марта 2022 года.
Статуэтки Бронзовая маска премии BAFTA Британской академии кино и телевизионных искусств - РИА Новости, 1920, 03.02.2022
3 февраля, 18:23Культура
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КультураНовости культурыКино и сериалыДжаред ЛетоБрюс УиллисБен АффлекДжо РайтЭми АдамсNetflixЗолотая малина (премия)
 
 
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