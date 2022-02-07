https://ria.ru/20220207/awards-1771443105.html

Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину"

Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину" - РИА Новости, 07.02.2022

Бен Аффлек, Джаред Лето и Брюс Уиллис номинированы на "Золотую малину"

Объявлены номинанты на "Золотую малину". Полный список претендентов опубликован на сайте премии. РИА Новости, 07.02.2022

2022-02-07T12:47

2022-02-07T12:47

2022-02-07T12:47

культура

новости культуры

кино и сериалы

джаред лето

брюс уиллис

бен аффлек

джо райт

эми адамс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758527707_978:0:4619:2048_1920x0_80_0_0_bd6bc737e524fcdf4156ae2a095d4734.jpg

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Объявлены номинанты на "Золотую малину". Полный список претендентов опубликован на сайте премии. Эта награда вручается за худшие актерские работы, сценарий, режиссуру и фильм года. "...мучительные мюзиклы, триллеры без накала, почти двухчасовой рекламный ролик и больше Брюса Уиллиса, чем может проглотить голодный зритель. Другими словами, 2021 год "Золотую малину" не подвел!" — говорится на сайте премии. Больше всего номинаций у проекта Netflix "Диана: мюзикл". Он представлен в девяти категориях. По пять позиций у драмеди "Карен" и триллера "Женщина в окне". Отдельной номинации был удостоен Брюс Уиллис. В категории худший фильм представлены "Диана: мюзикл", "Бесконечность", "Карен", "Космический джем: новое поколение" и "Женщина в окне". Среди номинантов на звание худшего актера Скотт Иствуд ("Опасный"), Роу Хартэмпф ("Диана: Мюзикл"), Леброн Джеймс ("Космический джем: новое поколение"), Бен Платт ("Дорогой Эван Хансен") и Марк Уолберг ("Бесконечность"). Претендентки на звание худшей актрисы — Эми Адамс ("Женщина в окне"), Жанна де Ваал ("Диана: мюзикл"), Меган Фокс ("Полночь на злаковом поле"), Тэрин Мэннинг ("Карен") и Руби Роуз ("Ангел мести"). Актрисы, получившие номинацию за роль второго плана, — Эми Адамс ("Дорогой Эван Хансен"), Софи Куксон ("Бесконечность"), Эрин Дэйви ("Диана: мюзикл"), Джуди Кэй ("Диана: мюзикл") и Тэрин Мэннинг ("Все до последнего"). Актеры, претендующие на антинаграду за роль второго плана, — Бен Аффлек ("Последняя дуэль"), Ник Кэннон ("Ограбление по-джентльменски"), Мэл Гибсон ("Опасный"), Гарет Кигэн ("Диана: Мюзикл") и Джаред Лето ("Дом Gucci").Худшую роль Брюса Уиллиса в 2021-м выбирают среди фильмов "Американская осада", "Преступный квест", "Звездный рубеж", "Тупик", "Крепость", "Полночь на злаковом поле", "За гранью жизни" и "Выжить в игре". Среди номинантов на звание "худший режиссер" оказались Кристофер Эшли ("Диана: мюзикл"), Стивен Чбоски ("Дорогой Эван Хансен"), Дэмон "Коук" Дэниелс ("Карен"), Ренни Харлин ("Ограбление по-джентльменски") и Джо Райт ("Женщина в окне"). Традиционно победителей объявляют за день до вручения "Оскара". Кто в этом году получит "Золотую малину", станет известно 26 марта 2022 года.

https://ria.ru/20220203/bafta-1770912390.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости культуры, кино и сериалы, джаред лето, брюс уиллис, бен аффлек, джо райт, эми адамс, netflix, золотая малина (премия)