Администрация президента ЮАР опровергла заявление о желании выйти из МУС
В администрации главы ЮАР назвали заявление правящей партии о выходе из МУС "ошибочным"
© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Южноафриканская республика (ЮАР) не намерена выходить из состава Международного уголовного суда (МУС), заявили в администрации президента страны, назвав слова главы государства Сирила Рамафосы и сделанное ранее заявление правящей партии "Африканский национальный конгресс" ошибочными.
"Администрация президента хотела бы прояснить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут. <...> Уточнение следует за ошибкой в заявлении, сделанном во время брифинга, проведенного правящей партией "Африканский национальный конгресс" по статусу ЮАР в вопросе МУС. К сожалению, президент ошибочно подтвердил похожую позицию во время встречи со СМИ", — говорится в пресс-релизе.
Рамафоса накануне заявил, что власти республики рассмотрят выход из МУС по решению правящей партии. По его словам, это подтверждено на заседании национального исполнительного комитета политической силы, которое проходило в выходные.
В свою очередь, в начале апреля об этом РИА Новости рассказал заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела.
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президента России Владимира Путина туда пригласили.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.
Помимо России, юрисдикцию МУС не признают Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.