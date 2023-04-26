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Администрация президента ЮАР опровергла заявление о желании выйти из МУС - РИА Новости, 26.04.2023
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09:48 26.04.2023 (обновлено: 10:47 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/yuar-1867784194.html
Администрация президента ЮАР опровергла заявление о желании выйти из МУС
Администрация президента ЮАР опровергла заявление о желании выйти из МУС - РИА Новости, 26.04.2023
Администрация президента ЮАР опровергла заявление о желании выйти из МУС
Южноафриканская республика (ЮАР) не намерена выходить из состава Международного уголовного суда (МУС), заявили в администрации президента страны, назвав слова... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T09:48
2023-04-26T10:47
в мире
россия
юар
земля
сирил рамафоса
владимир путин
дмитрий песков
международный уголовный суд
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Южноафриканская республика (ЮАР) не намерена выходить из состава Международного уголовного суда (МУС), заявили в администрации президента страны, назвав слова главы государства Сирила Рамафосы и сделанное ранее заявление правящей партии "Африканский национальный конгресс" ошибочными. "Администрация президента хотела бы прояснить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут. &lt;...&gt; Уточнение следует за ошибкой в заявлении, сделанном во время брифинга, проведенного правящей партией "Африканский национальный конгресс" по статусу ЮАР в вопросе МУС. К сожалению, президент ошибочно подтвердил похожую позицию во время встречи со СМИ", — говорится в пресс-релизе.Рамафоса накануне заявил, что власти республики рассмотрят выход из МУС по решению правящей партии. По его словам, это подтверждено на заседании национального исполнительного комитета политической силы, которое проходило в выходные.В свою очередь, в начале апреля об этом РИА Новости рассказал заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела. В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президента России Владимира Путина туда пригласили.Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года.Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.Помимо России, юрисдикцию МУС не признают Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
https://ria.ru/20230426/briks-1867754050.html
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в мире, россия, юар, земля, сирил рамафоса, владимир путин, дмитрий песков, международный уголовный суд, африканский национальный конгресс, оон
В мире, Россия, ЮАР, Земля, Сирил Рамафоса, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Международный уголовный суд, Африканский национальный конгресс, ООН
Администрация президента ЮАР опровергла заявление о желании выйти из МУС

В администрации главы ЮАР назвали заявление правящей партии о выходе из МУС "ошибочным"

© AP Photo / Peter DejongМеждународный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Peter Dejong
Международный уголовный суд в Гааге, Нидерланды
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Южноафриканская республика (ЮАР) не намерена выходить из состава Международного уголовного суда (МУС), заявили в администрации президента страны, назвав слова главы государства Сирила Рамафосы и сделанное ранее заявление правящей партии "Африканский национальный конгресс" ошибочными.
"Администрация президента хотела бы прояснить, что Южная Африка остается стороной, подписавшей Римский статут. <...> Уточнение следует за ошибкой в заявлении, сделанном во время брифинга, проведенного правящей партией "Африканский национальный конгресс" по статусу ЮАР в вопросе МУС. К сожалению, президент ошибочно подтвердил похожую позицию во время встречи со СМИ", — говорится в пресс-релизе.
Рамафоса накануне заявил, что власти республики рассмотрят выход из МУС по решению правящей партии. По его словам, это подтверждено на заседании национального исполнительного комитета политической силы, которое проходило в выходные.
В свою очередь, в начале апреля об этом РИА Новости рассказал заместитель министра государственных предприятий ЮАР Обед Бапела.
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
Шерпа ЮАР в БРИКС рассказал о возможных новых участниках объединения
01:16
В августе в ЮАР состоится саммит БРИКС. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ранее заявил, что президента России Владимира Путина туда пригласили.
Досудебная палата МУС, юрисдикцию которого Россия не признает, 17 марта выдала ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Судьи посчитали, что они "предположительно, ответственны за военное преступление", которое, по утверждению МУС, заключается в незаконной депортации детей с территории Украины с 24 февраля прошлого года.
Глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас заявил, что этот ордер не имеет никаких правовых оснований и последствий и после столь абсурдного решения МУС встал на путь самоликвидации. Песков, в свою очередь, отметил, что саму постановку вопроса в администрации президента считают возмутительной и неприемлемой.
Помимо России, юрисдикцию МУС не признают Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай, Саудовская Аравия, США, Турция.
Здание Международного уголовного суда в Гааге, Нидерланды - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
В ЮАР назвали МУС инструментом Запада, из которого страна должна выйти
12 апреля, 23:19
 
В миреРоссияЮАРЗемляСирил РамафосаВладимир ПутинДмитрий ПесковМеждународный уголовный судАфриканский национальный конгрессООН
 
 
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