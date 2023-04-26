https://ria.ru/20230426/veterany-1867790431.html
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов - РИА Новости, 26.04.2023
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов
Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:14
2023-04-26T10:14
2023-04-26T10:14
в мире
казахстан
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. По информации министра, сейчас в стране проживают 237 ветеранов Великой Отечественной войны. "Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения... Не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала она, добавив, что по решению региональных властей сумма может быть увеличена.
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казахстан
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, великая отечественная война (1941-1945), день победы
В мире, Казахстан, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 3300 долларов
АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
По информации министра, сейчас в стране проживают 237 ветеранов Великой Отечественной войны.
"Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения... Не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала она, добавив, что по решению региональных властей сумма может быть увеличена.
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