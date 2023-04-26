https://ria.ru/20230426/veterany-1867790431.html

В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов

В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов - РИА Новости, 26.04.2023

В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов

Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T10:14

2023-04-26T10:14

2023-04-26T10:14

в мире

казахстан

великая отечественная война (1941-1945)

день победы

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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. По информации министра, сейчас в стране проживают 237 ветеранов Великой Отечественной войны. "Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения... Не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала она, добавив, что по решению региональных властей сумма может быть увеличена.

https://ria.ru/20230424/parad-1867276031.html

казахстан

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, казахстан, великая отечественная война (1941-1945), день победы