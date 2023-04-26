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В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов - РИА Новости, 26.04.2023
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10:14 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/veterany-1867790431.html
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов - РИА Новости, 26.04.2023
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов
Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T10:14
2023-04-26T10:14
в мире
казахстан
великая отечественная война (1941-1945)
день победы
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. По информации министра, сейчас в стране проживают 237 ветеранов Великой Отечественной войны. "Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения... Не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала она, добавив, что по решению региональных властей сумма может быть увеличена.
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в мире, казахстан, великая отечественная война (1941-1945), день победы
В мире, Казахстан, Великая Отечественная война (1941-1945), День Победы
В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 3300 долларов

В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат ко Дню Победы по 3300 долларов

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкМонумент "Казак Ели" на площади Независимости в Астане
Монумент Казак Ели на площади Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Монумент "Казак Ели" на площади Независимости в Астане. Архивное фото
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АСТАНА, 26 апр - РИА Новости. Ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы получат выплаты в размере не менее 1,5 миллиона тенге (3,3 тысячи долларов), сообщила журналистам министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова.
По информации министра, сейчас в стране проживают 237 ветеранов Великой Отечественной войны.
"Им будут выплачены 9 мая соответствующие материальные поощрения... Не менее 1,5 миллиона тенге", - сказала она, добавив, что по решению региональных властей сумма может быть увеличена.
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В миреКазахстанВеликая Отечественная война (1941-1945)День Победы
 
 
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