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Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+" - РИА Новости, 26.04.2023
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Шоубиз
 
03:07 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/ntv-1867644398.html
Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+"
Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+" - РИА Новости, 26.04.2023
Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+"
НТВ объявил имена жюри третьего сезона музыкального шоу "Ты супер! 60+", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T03:07
2023-04-26T03:07
шоубиз
стас пьеха
ильдар абдразаков
ирина дубцова
нтв (телеканал)
валерия (алла перфилова)
знаменитости
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. НТВ объявил имена жюри третьего сезона музыкального шоу "Ты супер! 60+", сообщает пресс-служба телеканала. В новых выпусках судейский состав останется прежним. Кресла членов жюри займут заслуженный артист России и двукратный обладатель "Грэмми" Ильдар Абдразаков, исполнители Стас Пьеха, Ирина Дубцова и Валерия. По признанию Стаса Пьехи, он ждет особой атмосферы от нового сезона проекта. Ведущими шоу традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак.В новом сезоне "Ты супер! 60+" примут участие музыканты из России, Канады, Израиля и Республики Беларусь. Всего в проекте появится 41 конкурсант в возрасте от 60 до 83 лет. Среди них будут как профессионалы, так и любители. Премьера музыкального проекта состоялась на НТВ в 2021 году. Заявку на участие могли подать одинокие люди от 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.
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Александра Липатова
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стас пьеха, ильдар абдразаков, ирина дубцова, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), знаменитости
Шоубиз, Стас Пьеха, Ильдар Абдразаков, Ирина Дубцова, НТВ (телеканал), Валерия (Алла Перфилова), Знаменитости
Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+"

Телеканал НТВ объявил имена жюри третьего сезона шоу "Ты супер! 60+"

© Фото : пресс-служба НТВЖюри "Ты супер 60+"
Жюри Ты супер 60+ - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© Фото : пресс-служба НТВ
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. НТВ объявил имена жюри третьего сезона музыкального шоу "Ты супер! 60+", сообщает пресс-служба телеканала.
© Фото : пресс-служба НТВЖюри "Ты супер 60+"
Жюри Ты супер 60+ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : пресс-служба НТВ
Жюри "Ты супер 60+"
В новых выпусках судейский состав останется прежним. Кресла членов жюри займут заслуженный артист России и двукратный обладатель "Грэмми" Ильдар Абдразаков, исполнители Стас Пьеха, Ирина Дубцова и Валерия.
По признанию Стаса Пьехи, он ждет особой атмосферы от нового сезона проекта.
«

"Я немного переживаю, но знаю, что после этого проекта стану чуть-чуть лучше. От нового сезона жду атмосферы, которая сделает тебя умнее, светлее, взрослее, мудрее, может даже сделает более зрелым, потому что от этих людей, от их историй, подачи, ты все равно чему-то учишься", – поделился музыкант.

© Фото : пресс-служба НТВВедущие "Ты супер 60+"
Ведущие Ты супер 60+ - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : пресс-служба НТВ
Ведущие "Ты супер 60+"
Ведущими шоу традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак.
В новом сезоне "Ты супер! 60+" примут участие музыканты из России, Канады, Израиля и Республики Беларусь. Всего в проекте появится 41 конкурсант в возрасте от 60 до 83 лет. Среди них будут как профессионалы, так и любители.
Премьера музыкального проекта состоялась на НТВ в 2021 году. Заявку на участие могли подать одинокие люди от 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.
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ШоубизСтас ПьехаИльдар АбдразаковИрина ДубцоваНТВ (телеканал)Валерия (Алла Перфилова)Знаменитости
 
 
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