https://ria.ru/20230426/ntv-1867644398.html

Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+"

Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+" - РИА Новости, 26.04.2023

Объявлены имена жюри нового сезона шоу "Ты супер! 60+"

НТВ объявил имена жюри третьего сезона музыкального шоу "Ты супер! 60+", сообщает пресс-служба телеканала. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T03:07

2023-04-26T03:07

2023-04-26T03:07

шоубиз

стас пьеха

ильдар абдразаков

ирина дубцова

нтв (телеканал)

валерия (алла перфилова)

знаменитости

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. НТВ объявил имена жюри третьего сезона музыкального шоу "Ты супер! 60+", сообщает пресс-служба телеканала. В новых выпусках судейский состав останется прежним. Кресла членов жюри займут заслуженный артист России и двукратный обладатель "Грэмми" Ильдар Абдразаков, исполнители Стас Пьеха, Ирина Дубцова и Валерия. По признанию Стаса Пьехи, он ждет особой атмосферы от нового сезона проекта. Ведущими шоу традиционно станут Вадим Такменев и Анастасия Пак.В новом сезоне "Ты супер! 60+" примут участие музыканты из России, Канады, Израиля и Республики Беларусь. Всего в проекте появится 41 конкурсант в возрасте от 60 до 83 лет. Среди них будут как профессионалы, так и любители. Премьера музыкального проекта состоялась на НТВ в 2021 году. Заявку на участие могли подать одинокие люди от 60 лет, оставшиеся без поддержки родных и близких.

https://ria.ru/20220619/super-1796153658.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

стас пьеха, ильдар абдразаков, ирина дубцова, нтв (телеканал), валерия (алла перфилова), знаменитости