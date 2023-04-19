https://ria.ru/20230419/super-1866131069.html

На шоу "Ты супер! 60+" выступят участники из Канады и Израиля

На шоу "Ты супер! 60+" выступят участники из Канады и Израиля - РИА Новости, 19.04.2023

На шоу "Ты супер! 60+" выступят участники из Канады и Израиля

В третьем сезоне музыкального шоу "Ты супер! 60+" выступят участники из Канады, Израиля, России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба НТВ. РИА Новости, 19.04.2023

2023-04-19T04:09

2023-04-19T04:09

2023-04-19T04:09

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МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. В третьем сезоне музыкального шоу "Ты супер! 60+" выступят участники из Канады, Израиля, России и Республики Беларусь, сообщает пресс-служба НТВ.Всего в проекте появится 41 конкурсант, самому младшему из которых 60 лет, а самому старшему – 83 года. Среди них есть как профессиональные музыканты, так и любители. Участников передачи ждут пять отборочных туров и финал. Их мастерство будут оценивать члены жюри, имена которых пока еще в секрете. Ведущими шоу станут Вадим Такменев и Анастасия Пак. В пресс-службе НТВ отмечают, что заявку на проект могли подать одинокие люди от 60 лет, оставшиеся по разным причинам без поддержки родных и близких. Премьера музыкального проекта "Ты супер! 60+" состоялась на НТВ в 2021 году. В первых двух сезонах приняли участие 88 человек в возрасте от 60 до 87 лет. Победительницей первого сезона шоу стала 68-летняя москвичка Нина Дилон. В следующем году победу одержал Михаил Рыжов из Пензенской области, которому на момент участия в передаче исполнилось 82 года.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

канада, израиль, знаменитости, нтв (телеканал), россия, белоруссия