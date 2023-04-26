Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Правящая партия Турции: Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МЕРСИН, 26 апр - РИА Новости. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития подтвердил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг.
«
"Президент примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" в онлайн-режиме", - цитирует агентство IHA помощника главы партии Эркана Кандемира.
"Митинг в Мерсине перенесен на другую дату", - сообщил Кандемир. Митинг был запланирован на 15.00 в Мерсине, плакаты развешаны по городу.
Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании в среду по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.
Эрдоган ранее пообещал, что возобновит участие в предвыборной кампании в четверг.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.