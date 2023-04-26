https://ria.ru/20230426/erdogan-1868003935.html

Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023

Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития подтвердил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в... РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:57

2023-04-26T23:57

2023-04-26T23:57

в мире

турция

мерсин (провинция)

реджеп тайип эрдоган

ибрагим калын

кемаль кылычдароглу

аэс "аккую"

народный альянс

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МЕРСИН, 26 апр - РИА Новости. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития подтвердил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг. "Митинг в Мерсине перенесен на другую дату", - сообщил Кандемир. Митинг был запланирован на 15.00 в Мерсине, плакаты развешаны по городу. Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании в среду по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме. Эрдоган ранее пообещал, что возобновит участие в предвыборной кампании в четверг. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230426/akkuyu-1867844377.html

https://ria.ru/20230426/erdogan-1867997890.html

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мерсин (провинция)

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, турция, мерсин (провинция), реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, кемаль кылычдароглу, аэс "аккую", народный альянс