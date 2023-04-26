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Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023
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23:57 26.04.2023
https://ria.ru/20230426/erdogan-1868003935.html
Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи - РИА Новости, 26.04.2023
Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи
Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития подтвердил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в... РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:57
2023-04-26T23:57
в мире
турция
мерсин (провинция)
реджеп тайип эрдоган
ибрагим калын
кемаль кылычдароглу
аэс "аккую"
народный альянс
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МЕРСИН, 26 апр - РИА Новости. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития подтвердил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг. "Митинг в Мерсине перенесен на другую дату", - сообщил Кандемир. Митинг был запланирован на 15.00 в Мерсине, плакаты развешаны по городу. Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании в среду по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме. Эрдоган ранее пообещал, что возобновит участие в предвыборной кампании в четверг. Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230426/akkuyu-1867844377.html
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в мире, турция, мерсин (провинция), реджеп тайип эрдоган, ибрагим калын, кемаль кылычдароглу, аэс "аккую", народный альянс
В мире, Турция, Мерсин (провинция), Реджеп Тайип Эрдоган, Ибрагим Калын, Кемаль Кылычдароглу, АЭС "Аккую", Народный альянс
Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

Правящая партия Турции: Эрдоган примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" по видеосвязи

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МЕРСИН, 26 апр - РИА Новости. Представитель правящей в Турции Партии справедливости и развития подтвердил, что президент Реджеп Тайип Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи, также перенесен запланированный на четверг митинг.
«
"Президент примет участие в церемонии на АЭС "Аккую" в онлайн-режиме", - цитирует агентство IHA помощника главы партии Эркана Кандемира.
Строительство АЭС Аккую - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
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Вчера, 13:19
"Митинг в Мерсине перенесен на другую дату", - сообщил Кандемир. Митинг был запланирован на 15.00 в Мерсине, плакаты развешаны по городу.
Эрдоган в среду пропустил ряд мероприятий предвыборной кампании в среду по совету врачей. Во вторник интервью президента местным телеканалам было внезапно прервано, турецкий лидер почувствовал себя плохо в прямом эфире. Длительная пауза вызвала волнение в соцсетях. Турецкий лидер после длительной паузы вернулся в эфир и заявил, что подхватил желудочный грипп в условиях плотного предвыборного графика. Представитель президента Ибрагим Калын позже сообщил, что здоровье президента в норме.
Эрдоган ранее пообещал, что возобновит участие в предвыборной кампании в четверг.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом действующего президента Тайипа Эрдогана - единого кандидата от "Республиканского альянса" - является единый кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах участвуют лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
В Турции анонсировали участие Эрдогана в мероприятиях онлайн
Вчера, 22:34
 
В миреТурцияМерсин (провинция)Реджеп Тайип ЭрдоганИбрагим КалынКемаль КылычдароглуАЭС "Аккую"Народный альянс
 
 
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