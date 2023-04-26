Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана
Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
МЕРСИН, 26 апр — РИА Новости. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения об инфаркте у главы государства.
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"Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности", — говорится в публикации в Twitter.
Как отметил вице-президент Турции Фуат Октай, чьи слова привел телеканал TRT Haber, состояние здоровья президента хорошее, он перенес легкую простуду.
Представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сегодня подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи. Кроме того, перенесен запланированный на завтра митинг.
В среду президент Турции пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Накануне он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире. Его внезапно прервали, поскольку президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Глава государства пообещал возобновить участие в предвыборной кампании в четверг.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — стал кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах принимают участие лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.