https://ria.ru/20230426/erdogan-1868000962.html

Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана

Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана - РИА Новости, 26.04.2023

Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана

Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения об инфаркте у главы государства. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T23:17

2023-04-26T23:17

2023-04-26T23:47

турция

реджеп тайип эрдоган

в мире

мухаррем индже

кемаль кылычдароглу

народный альянс

аэс "аккую"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0d/1823706009_406:0:2834:1366_1920x0_80_0_0_4b3bd5080911281e851efb8d5a796b58.jpg

МЕРСИН, 26 апр — РИА Новости. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения об инфаркте у главы государства.Как отметил вице-президент Турции Фуат Октай, чьи слова привел телеканал TRT Haber, состояние здоровья президента хорошее, он перенес легкую простуду.Представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сегодня подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи. Кроме того, перенесен запланированный на завтра митинг.В среду президент Турции пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Накануне он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире. Его внезапно прервали, поскольку президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Глава государства пообещал возобновить участие в предвыборной кампании в четверг.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — стал кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах принимают участие лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.

https://ria.ru/20230426/erdogan-1867754763.html

https://ria.ru/20230426/erdogan-1867818967.html

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс, аэс "аккую"