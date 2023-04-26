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Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана - РИА Новости, 26.04.2023
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23:17 26.04.2023 (обновлено: 23:47 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/erdogan-1868000962.html
Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана
Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана - РИА Новости, 26.04.2023
Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана
Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения об инфаркте у главы государства. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T23:17
2023-04-26T23:47
турция
реджеп тайип эрдоган
в мире
мухаррем индже
кемаль кылычдароглу
народный альянс
аэс "аккую"
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МЕРСИН, 26 апр — РИА Новости. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения об инфаркте у главы государства.Как отметил вице-президент Турции Фуат Октай, чьи слова привел телеканал TRT Haber, состояние здоровья президента хорошее, он перенес легкую простуду.Представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сегодня подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи. Кроме того, перенесен запланированный на завтра митинг.В среду президент Турции пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Накануне он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире. Его внезапно прервали, поскольку президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Глава государства пообещал возобновить участие в предвыборной кампании в четверг.Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — стал кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах принимают участие лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
https://ria.ru/20230426/erdogan-1867754763.html
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турция, реджеп тайип эрдоган, в мире, мухаррем индже, кемаль кылычдароглу, народный альянс, аэс "аккую"
Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, В мире, Мухаррем Индже, Кемаль Кылычдароглу, Народный альянс, АЭС "Аккую"
Администрация президента Турции опровергла сообщения об инфаркте у Эрдогана

Администрация президента Турции опровергла сообщения о том, что Эрдоган пережил инфаркт

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© РИА Новости / POOL
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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МЕРСИН, 26 апр — РИА Новости. Центр по борьбе с дезинформацией администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана опроверг сообщения об инфаркте у главы государства.
«

"Сообщения в соцсетях о том, что президент Эрдоган якобы пережил инфаркт и был госпитализирован, не соответствуют действительности", — говорится в публикации в Twitter.

Как отметил вице-президент Турции Фуат Октай, чьи слова привел телеканал TRT Haber, состояние здоровья президента хорошее, он перенес легкую простуду.
Представитель правящей в стране Партии справедливости и развития Эркан Кандемир сегодня подтвердил, что Эрдоган примет участие в мероприятиях на АЭС "Аккую" в четверг по видеосвязи. Кроме того, перенесен запланированный на завтра митинг.
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В среду президент Турции пропустил несколько мероприятий предвыборной кампании по совету врачей. Накануне он давал интервью местным телеканалам в прямом эфире. Его внезапно прервали, поскольку президенту стало плохо. После длительной паузы Эрдоган вернулся в эфир и сообщил, что подхватил желудочный грипп. Глава государства пообещал возобновить участие в предвыборной кампании в четверг.
Президентские и парламентские выборы в Турции запланированы на 14 мая. Основным оппонентом Эрдогана — единого кандидата от "Республиканского альянса" — стал кандидат от оппозиционного "Народного альянса" Кемаль Кылычдароглу. Также в выборах принимают участие лидер партии Memleket Мухаррем Индже и кандидат от альянса Ata Синан Оган.
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ТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВ миреМухаррем ИнджеКемаль КылычдароглуНародный альянсАЭС "Аккую"
 
 
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