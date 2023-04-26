https://ria.ru/20230426/er-1867980282.html

ЕР в Петербурге приостановит членство двух фигуранток дела о мошенничестве

ЕР в Петербурге приостановит членство двух фигуранток дела о мошенничестве - РИА Новости, 26.04.2023

ЕР в Петербурге приостановит членство двух фигуранток дела о мошенничестве

Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" приостановит членство в партии депутата городского парламента Елены Раховой и муниципального депутата РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T19:55

2023-04-26T19:55

2023-04-26T19:55

происшествия

санкт-петербург

единая россия

калининский район

россия

мошенничество

школа

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. Санкт-Петербургское региональное отделение "Единой России" приостановит членство в партии депутата городского парламента Елены Раховой и муниципального депутата Ирины Байковой, которые стали фигурантами уголовного дела, сообщила пресс-служба реготделения. Накануне источник в правоохранительных органах региона сообщал РИА Новости, что в одной из школ Калининского района Петербурга выявили схему хищения бюджетных средств, предназначенных для выплаты зарплаты персоналу, который на самом деле отсутствовал. Таким образом руководству образовательного учреждения с 2011 года удалось присвоить более 28 миллионов рублей. По словам собеседника агентства, мошенническую схему, по оперативным данным, организовала директор школы, а одним из ее предполагаемых соучастников стал "представитель регионального законодательного органа". Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве. Правоохранительные органы официально пока не комментировали эту ситуацию. Как сообщала интернет-газета "Фонтанка" со ссылкой на собеседников в силовых структурах, обвиняемыми по делу о мошенничестве стали, в частности, директор школы №619 Ирина Байкова и депутат заксобрания Петербурга Елена Рахова. "Региональное отделение "Единой России" приостановит членство в партии депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга Елены Раховой и депутата МО (муниципального округа – ред.) №21 Ирины Байковой", - говорится в сообщении. По словам секретаря реготделения партии Сергея Боярского, это решение принято на основании устава "Единой России" в связи с предъявлением обвинений Байковой и Раховой. "На сегодняшний день нам не известны все обстоятельства этой ситуации - их установят правоохранительные органы. Тем не менее, мы обязаны отреагировать на любую информацию, которая касается членов нашей партии - особенно если речь идет об обвинении в противозаконной деятельности", - сказал Боярский, слова которого приводятся в сообщении. Он добавил, что на основе результата этого разбирательства будет решена дальнейшая судьба депутатов - "по пути им с "Единой Россией" или нет".

https://ria.ru/20230426/khischenie-1867977710.html

https://ria.ru/20230204/magadan-1849694255.html

https://ria.ru/20230209/otmyvanie-1850936113.html

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Владимир Лаврентьев

происшествия, санкт-петербург, единая россия, калининский район, россия, мошенничество, школа