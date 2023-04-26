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Байден пригрозил КНДР сменой режима - РИА Новости, 26.04.2023
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21:20 26.04.2023 (обновлено: 22:37 26.04.2023)
https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html
Байден пригрозил КНДР сменой режима
Байден пригрозил КНДР сменой режима - РИА Новости, 26.04.2023
Байден пригрозил КНДР сменой режима
Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по Штатам или их союзникам. РИА Новости, 26.04.2023
2023-04-26T21:20
2023-04-26T22:37
в мире
сша
джо байден
кндр (северная корея)
южная корея
юн сок ель
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ВАШИНГТОН, 26 — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по Штатам или их союзникам.США не планируют размещать ядерное оружие в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, уточнил хозяин Белого дома.Байден добавил, что Вашингтон и Сеул договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания"."Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено. — Прим. ред.) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", — заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.В начале апреля Северная Корея призвала Вашингтон и Сеул не забывать о ядерном потенциале страны в случае "прямых военных провокаций" союзников в отношении Пхеньяна.Южнокорейский лидер находится в Соединенных Штатах с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров стала ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.
https://ria.ru/20230426/bayden-1867988217.html
https://ria.ru/20230423/yaponiya-1867148859.html
сша
кндр (северная корея)
южная корея
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в мире, сша, джо байден, кндр (северная корея), южная корея, юн сок ель
В мире, США, Джо Байден, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Юн Сок Ель
Байден пригрозил КНДР сменой режима

Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам

© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 26.04.2023
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 26 — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по Штатам или их союзникам.
«

"Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие", — сказал он по итогам переговоров с южнокорейским коллегой в Вашингтоне.

США не планируют размещать ядерное оружие в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, уточнил хозяин Белого дома.
Байден добавил, что Вашингтон и Сеул договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".
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"Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено. — Прим. ред.) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", — заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.
В начале апреля Северная Корея призвала Вашингтон и Сеул не забывать о ядерном потенциале страны в случае "прямых военных провокаций" союзников в отношении Пхеньяна.
Южнокорейский лидер находится в Соединенных Штатах с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров стала ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.
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