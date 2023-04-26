Байден пригрозил КНДР сменой режима
Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по США или союзникам
© AP Photo / Patrick SemanskyПрезидент США Джо Байден
© AP Photo / Patrick Semansky
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по Штатам или их союзникам.
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"Ядерный удар Северной Кореи в отношении США или их союзников и партнеров неприемлем, и его результатом станет конец режима, мы предпримем это действие", — сказал он по итогам переговоров с южнокорейским коллегой в Вашингтоне.
США не планируют размещать ядерное оружие в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, уточнил хозяин Белого дома.
Байден добавил, что Вашингтон и Сеул договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания".
"Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено. — Прим. ред.) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", — заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.
В начале апреля Северная Корея призвала Вашингтон и Сеул не забывать о ядерном потенциале страны в случае "прямых военных провокаций" союзников в отношении Пхеньяна.
Южнокорейский лидер находится в Соединенных Штатах с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров стала ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.