https://ria.ru/20230426/bayden-1867991542.html

Байден пригрозил КНДР сменой режима

Байден пригрозил КНДР сменой режима - РИА Новости, 26.04.2023

Байден пригрозил КНДР сменой режима

Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по Штатам или их союзникам. РИА Новости, 26.04.2023

2023-04-26T21:20

2023-04-26T21:20

2023-04-26T22:37

в мире

сша

джо байден

кндр (северная корея)

южная корея

юн сок ель

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ВАШИНГТОН, 26 — РИА Новости. Президент США Джо Байден пригрозил КНДР сменой режима при попытке ядерного удара по Штатам или их союзникам.США не планируют размещать ядерное оружие в Южной Корее, но полуостров будут навещать американские атомные субмарины, уточнил хозяин Белого дома.Байден добавил, что Вашингтон и Сеул договорились создать "ядерную консультативную группу" для разработки конкретных планов применения "расширенной системы сдерживания"."Наши две страны договорились проводить немедленные двусторонние президентские консультации в случае ядерной атаки КНДР, (получено. — Прим. ред.) обещание ответить быстро, с сокрушительной силой и решительно с использованием всей силы альянса, включая ядерное оружие США", — заявил президент Южной Кореи Юн Сок Ель.В начале апреля Северная Корея призвала Вашингтон и Сеул не забывать о ядерном потенциале страны в случае "прямых военных провокаций" союзников в отношении Пхеньяна.Южнокорейский лидер находится в Соединенных Штатах с государственным визитом. Одной из основных тем переговоров стала ситуация вокруг КНДР и взаимодействие двух стран для предупреждения ядерной угрозы со стороны Пхеньяна и денуклеаризации Корейского полуострова.

https://ria.ru/20230426/bayden-1867988217.html

https://ria.ru/20230423/yaponiya-1867148859.html

сша

кндр (северная корея)

южная корея

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, джо байден, кндр (северная корея), южная корея, юн сок ель