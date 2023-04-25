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Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе - РИА Новости, 25.04.2023
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Туризм
 
14:48 25.04.2023 (обновлено: 15:10 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867603817.html
Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе
Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе - РИА Новости, 25.04.2023
Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе
В Москве прошла презентация летнего сезона — совместная с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом программа мероприятий. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T14:48
2023-04-25T15:10
туризм
туризм
новости - туризм
москва
санкт-петербург
нижний новгород
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве прошла презентация летнего сезона — совместная с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом программа мероприятий.Представители администраций мегаполисов представили проект "Три столицы: от рассвета до заката".На портале можно выбрать город для путешествий и сконструировать тур: подобрать места и события, которые путешественник желает посетить.В Москве летом запустят молодежный путеводитель, представят гастротур по 500 столичным верандам, где предлагают завтраки, а также организуют поездки по городу и области, сообщил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.В Санкт-Петербурге планируют делать акцент на семейном отдыхе, сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Музеи популярны у гостей старшего возраста, а для более молодой аудитории город предложит посещение необычных пространств, промышленных предприятий, гастротуры и образовательные программы.Кроме того, замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что Нижний Новгород в 2023 году продолжит развивать речной туризм. В этом году на пригородных и трех межрегиональных маршрутах будут работать пять "Валдаев" (судно на подводных крыльях), а также начнет курсировать новый теплоход "Метеор". В мае впервые за 60 лет будет спущен на воду новый круизный лайнер класса люкс "Золотое кольцо", который в силу своей низкой осадки сможет ходить по Оке. Теплоход будет выполнять в том числе "Московскую кругосветку" — маршрут через все города Золотого кольца, рассказал Беркович.
https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html
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туризм, новости - туризм, москва, санкт-петербург, нижний новгород
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород
Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе

Нижний Новгород, Москва и Петербург будут привлекать туристов совместными программами

© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкРечной вокзал в Нижнем Новгороде
Речной вокзал в Нижнем Новгороде - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве прошла презентация летнего сезона — совместная с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом программа мероприятий.
Представители администраций мегаполисов представили проект "Три столицы: от рассвета до заката".
На портале можно выбрать город для путешествий и сконструировать тур: подобрать места и события, которые путешественник желает посетить.
В Москве летом запустят молодежный путеводитель, представят гастротур по 500 столичным верандам, где предлагают завтраки, а также организуют поездки по городу и области, сообщил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.
В Санкт-Петербурге планируют делать акцент на семейном отдыхе, сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Музеи популярны у гостей старшего возраста, а для более молодой аудитории город предложит посещение необычных пространств, промышленных предприятий, гастротуры и образовательные программы.
Кроме того, замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что Нижний Новгород в 2023 году продолжит развивать речной туризм. В этом году на пригородных и трех межрегиональных маршрутах будут работать пять "Валдаев" (судно на подводных крыльях), а также начнет курсировать новый теплоход "Метеор". В мае впервые за 60 лет будет спущен на воду новый круизный лайнер класса люкс "Золотое кольцо", который в силу своей низкой осадки сможет ходить по Оке. Теплоход будет выполнять в том числе "Московскую кругосветку" — маршрут через все города Золотого кольца, рассказал Беркович.
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