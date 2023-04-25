https://ria.ru/20230425/puteshestviya-1867603817.html

Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе

Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе - РИА Новости, 25.04.2023

Нижний Новгород, Москва и Санкт-Петербург планируют развивать туризм вместе

В Москве прошла презентация летнего сезона — совместная с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом программа мероприятий. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T14:48

2023-04-25T14:48

2023-04-25T15:10

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Москве прошла презентация летнего сезона — совместная с Нижним Новгородом и Санкт-Петербургом программа мероприятий.Представители администраций мегаполисов представили проект "Три столицы: от рассвета до заката".На портале можно выбрать город для путешествий и сконструировать тур: подобрать места и события, которые путешественник желает посетить.В Москве летом запустят молодежный путеводитель, представят гастротур по 500 столичным верандам, где предлагают завтраки, а также организуют поездки по городу и области, сообщил председатель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов.В Санкт-Петербурге планируют делать акцент на семейном отдыхе, сообщил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев. Музеи популярны у гостей старшего возраста, а для более молодой аудитории город предложит посещение необычных пространств, промышленных предприятий, гастротуры и образовательные программы.Кроме того, замгубернатора Нижегородской области Олег Беркович рассказал, что Нижний Новгород в 2023 году продолжит развивать речной туризм. В этом году на пригородных и трех межрегиональных маршрутах будут работать пять "Валдаев" (судно на подводных крыльях), а также начнет курсировать новый теплоход "Метеор". В мае впервые за 60 лет будет спущен на воду новый круизный лайнер класса люкс "Золотое кольцо", который в силу своей низкой осадки сможет ходить по Оке. Теплоход будет выполнять в том числе "Московскую кругосветку" — маршрут через все города Золотого кольца, рассказал Беркович.

https://ria.ru/20230102/puteshestviya-1842005036.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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