https://ria.ru/20230425/peregovory-1867615384.html
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 25.04.2023
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:08
2023-04-25T15:08
2023-04-25T15:58
турция
иран
сирия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве. "В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности", — отметили в министерстве.Шойгу регулярно проводит переговоры со своими ближневосточными коллегами.Так, в конце марта он разговаривал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Главы военных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, а также выполнение зерновой сделки.В середине марта Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом. Темами разговора стали ситуация в арабской республике, военное сотрудничество двух стран и важность совместных усилий для поддержания стабильности в САР. Кроме того, министры обсудили помощь российских военных в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.В декабре прошлого года Шойгу встретился с первым замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде. Они обсудили региональную безопасность. Насирзаде также отметил, что для Тегерана очень важны отношения с Москвой.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, иран, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Турция, Иран, Сирия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Шойгу провел в Москве двусторонние переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве.
"В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности", — отметили в министерстве.
Шойгу регулярно проводит переговоры со своими ближневосточными коллегами.
Так, в конце марта он разговаривал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром
. Главы военных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе
, а также выполнение зерновой сделки.
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В середине марта Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом. Темами разговора стали ситуация в арабской республике, военное сотрудничество двух стран и важность совместных усилий для поддержания стабильности в САР. Кроме того, министры обсудили помощь российских военных в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.
В декабре прошлого года Шойгу встретился с первым замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде. Они обсудили региональную безопасность. Насирзаде также отметил, что для Тегерана
очень важны отношения с Москвой.
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