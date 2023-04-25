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Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 25.04.2023
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15:08 25.04.2023 (обновлено: 15:58 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/peregovory-1867615384.html
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 25.04.2023
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии
Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:08
2023-04-25T15:58
турция
иран
сирия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве. "В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности", — отметили в министерстве.Шойгу регулярно проводит переговоры со своими ближневосточными коллегами.Так, в конце марта он разговаривал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Главы военных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, а также выполнение зерновой сделки.В середине марта Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом. Темами разговора стали ситуация в арабской республике, военное сотрудничество двух стран и важность совместных усилий для поддержания стабильности в САР. Кроме того, министры обсудили помощь российских военных в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.В декабре прошлого года Шойгу встретился с первым замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде. Они обсудили региональную безопасность. Насирзаде также отметил, что для Тегерана очень важны отношения с Москвой.
https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html
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турция, иран, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)
Турция, Иран, Сирия, Сергей Шойгу, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии

Шойгу провел в Москве двусторонние переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии

© Фото : Минобороны РоссииЧетырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. 25 апреля 2023
Четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. 25 апреля 2023 - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© Фото : Минобороны России
Четырехсторонние переговоры министров обороны Российской Федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской Республики и Турецкой Республики. 25 апреля 2023
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве.
"В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности", — отметили в министерстве.
Шойгу регулярно проводит переговоры со своими ближневосточными коллегами.
Так, в конце марта он разговаривал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Главы военных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, а также выполнение зерновой сделки.
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Глава Минобороны Турции рассказал Шойгу о единственной цели Анкары в Сирии
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В середине марта Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом. Темами разговора стали ситуация в арабской республике, военное сотрудничество двух стран и важность совместных усилий для поддержания стабильности в САР. Кроме того, министры обсудили помощь российских военных в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.
В декабре прошлого года Шойгу встретился с первым замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде. Они обсудили региональную безопасность. Насирзаде также отметил, что для Тегерана очень важны отношения с Москвой.
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ТурцияИранСирияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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