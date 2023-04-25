https://ria.ru/20230425/peregovory-1867615384.html

Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии

Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии - РИА Новости, 25.04.2023

Шойгу провел переговоры с коллегами из Турции, Ирана и Сирии

Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:08

2023-04-25T15:08

2023-04-25T15:58

турция

иран

сирия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867629692_0:0:2560:1440_1920x0_80_0_0_acd6c811131a2f58fc2cb8c28565f45a.jpg

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Министр обороны России Сергей Шойгу провел двусторонние переговоры с прибывшими в Москву коллегами из Ирана, Сирии и Турции, сообщили в военном ведомстве. "В ходе встреч обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также различные аспекты обеспечения глобальной и региональной безопасности", — отметили в министерстве.Шойгу регулярно проводит переговоры со своими ближневосточными коллегами.Так, в конце марта он разговаривал по телефону с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Главы военных ведомств обсудили ситуацию в Сирии, Нагорном Карабахе, а также выполнение зерновой сделки.В середине марта Шойгу провел переговоры с сирийским коллегой Махмудом Аббасом. Темами разговора стали ситуация в арабской республике, военное сотрудничество двух стран и важность совместных усилий для поддержания стабильности в САР. Кроме того, министры обсудили помощь российских военных в ликвидации последствий землетрясения в Сирии.В декабре прошлого года Шойгу встретился с первым замначальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана бригадным генералом Азизом Насирзаде. Они обсудили региональную безопасность. Насирзаде также отметил, что для Тегерана очень важны отношения с Москвой.

https://ria.ru/20230322/peregovory-1859890185.html

https://ria.ru/20230418/kitay-1866030647.html

турция

иран

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, иран, сирия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф)