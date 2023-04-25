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Медведев предположил, что Маск может выиграть выборы президента США
Медведев предположил, что Маск может выиграть выборы президента США - РИА Новости, 25.04.2023
Медведев предположил, что Маск может выиграть выборы президента США
На выборах президента США может победить кандидат, обладающий большим авторитетом, чем предыдущие хозяева Белого дома, например, предприниматель Илон Маск,... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T11:36
2023-04-25T11:36
2023-04-25T11:56
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На выборах президента США может победить кандидат, обладающий большим авторитетом, чем предыдущие хозяева Белого дома, например, предприниматель Илон Маск, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание". "Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска — как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же Трампа и тем более Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", — сказал Медведев.По законам США, на должность главы государства не может быть избрано "ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения".Согласно информации из открытых источников, глава SpaceX, Tesla и Twitter Илон Маск родился 28 июня 1971 года в столице ЮАР — Претории.Следующие выборы президента пройдут в США в 2024 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, россия, дмитрий медведев, илон маск, twitter, выборы
В мире, США, Россия, Дмитрий Медведев, Илон Маск, Twitter, Выборы
Медведев предположил, что Маск может выиграть выборы президента США
Медведев: выборы президента США может выиграть авторитетный человек, тот же Илон Маск
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. На выборах президента США может победить кандидат, обладающий большим авторитетом, чем предыдущие хозяева Белого дома, например, предприниматель Илон Маск, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, выступая на просветительском марафоне "Знание".
"Сейчас очень много говорят про того же самого Илона Маска — как о новом лице новых Соединенных Штатов. В ходе выборов президента США победу может одержать человек, который имеет авторитет куда больший, чем у того же Трампа и тем более Байдена. Тот же самый этот легендарный Илон", — сказал Медведев.
По законам США, на должность главы государства не может быть избрано "ни одно лицо, кроме гражданина по праву рождения".
Согласно информации из открытых источников, глава SpaceX
, Tesla
и Twitter
Илон Маск родился 28 июня 1971 года в столице ЮАР
— Претории
.
Следующие выборы президента пройдут в США в 2024 году.
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