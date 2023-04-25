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Биография Аллы Маниловой - РИА Новости, 25.04.2023
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17:24 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/manilova-1867667365.html
Биография Аллы Маниловой
Биография Аллы Маниловой - РИА Новости, 25.04.2023
Биография Аллы Маниловой
Алла Юрьевна Манилова родилась 16 июля 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T17:24
2023-04-25T17:24
справки
алла манилова
валентина матвиенко
анатолий собчак
санкт-петербургский государственный университет
совет федерации рф
российский книжный союз
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Алла Юрьевна Манилова родилась 16 июля 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1979 году окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В 1980-1988 годах – корреспондент, заведующая отделом и заместитель редактора еженедельника "Светлана".В 1988-1990 годах – специальный корреспондент, член редколлегии газеты "Ленинградская правда".В 1990-1994 годах – заместитель, первый заместитель главного редактора газеты "Невское время". В 1994 году была избрана главным редактором газеты "Невское время" и занимала эту должность до 2003 года. В 1996 году активно участвовала в избирательной кампании Анатолия Собчака.В 2003 году входила в избирательный штаб Валентины Матвиенко на губернаторских выборах. После ее победы в октябре 2003 года возглавила комитет по печати и взаимодействию со СМИ в администрации Санкт-Петербурга. В июне 2008 году заняла пост вице-губернатора Петербурга, курировала культуру, образование, науку и СМИ. Покинула пост в сентябре 2011 году после ухода Валентины Матвиенко в Совет Федерации.В 2005-2011 годах – вице-президент Российского книжного союза, председатель совета директоров газеты "Санкт-Петербургские ведомости", ОАО "Санкт-Петербургский Дом книги", ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр", ОАО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", член совета директоров ОАО "Телерадиокомпания "Петербург – Пятый канал".Была председателем Издательского совета Санкт-Петербурга, председателем Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, президентом Федерации танцевального спорта Санкт-Петербурга. После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора Алла Манилова в сентябре 2011 года уволилась по собственному желанию.С января 2012 года работала в аппарате правительства РФ.В июле 2012 года была назначена на должность заместителя министра культуры Российской Федерации. 26 июня 2018 года была назначена статс-секретарем – заместителем министра культуры.25 апреля 2023 года стало известно, что Алла Манилова назначена генеральным директором Государственного Русского музея. Действительный государственный советника Российской Федерации 1 класса (2017).Награждена орденами Почета (2004) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007 года), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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РИА Новости
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4.7
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справки, алла манилова, валентина матвиенко, анатолий собчак, санкт-петербургский государственный университет, совет федерации рф, российский книжный союз
Справки, Алла Манилова, Валентина Матвиенко, Анатолий Собчак, Санкт-Петербургский государственный университет, Совет Федерации РФ, Российский Книжный Союз

Биография Аллы Маниловой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗаместитель министра культуры РФ Алла Манилова
Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Алла Юрьевна Манилова родилась 16 июля 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).
В 1979 году окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).
В 1980-1988 годах – корреспондент, заведующая отделом и заместитель редактора еженедельника "Светлана".
В 1988-1990 годах – специальный корреспондент, член редколлегии газеты "Ленинградская правда".
В 1990-1994 годах – заместитель, первый заместитель главного редактора газеты "Невское время". В 1994 году была избрана главным редактором газеты "Невское время" и занимала эту должность до 2003 года.
В 1996 году активно участвовала в избирательной кампании Анатолия Собчака.
В 2003 году входила в избирательный штаб Валентины Матвиенко на губернаторских выборах. После ее победы в октябре 2003 года возглавила комитет по печати и взаимодействию со СМИ в администрации Санкт-Петербурга.
В июне 2008 году заняла пост вице-губернатора Петербурга, курировала культуру, образование, науку и СМИ. Покинула пост в сентябре 2011 году после ухода Валентины Матвиенко в Совет Федерации.
В 2005-2011 годах – вице-президент Российского книжного союза, председатель совета директоров газеты "Санкт-Петербургские ведомости", ОАО "Санкт-Петербургский Дом книги", ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр", ОАО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", член совета директоров ОАО "Телерадиокомпания "Петербург – Пятый канал".
Была председателем Издательского совета Санкт-Петербурга, председателем Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, президентом Федерации танцевального спорта Санкт-Петербурга. После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора Алла Манилова в сентябре 2011 года уволилась по собственному желанию.
С января 2012 года работала в аппарате правительства РФ.
В июле 2012 года была назначена на должность заместителя министра культуры Российской Федерации.
26 июня 2018 года была назначена статс-секретарем – заместителем министра культуры.
25 апреля 2023 года стало известно, что Алла Манилова назначена генеральным директором Государственного Русского музея.
Действительный государственный советника Российской Федерации 1 класса (2017).
Награждена орденами Почета (2004) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007 года), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2015).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлла МаниловаВалентина МатвиенкоАнатолий СобчакСанкт-Петербургский государственный университетСовет Федерации РФРоссийский Книжный Союз
 
 
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