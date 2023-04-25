https://ria.ru/20230425/manilova-1867667365.html

Биография Аллы Маниловой

Биография Аллы Маниловой - РИА Новости, 25.04.2023

Биография Аллы Маниловой

Алла Юрьевна Манилова родилась 16 июля 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург). РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T17:24

2023-04-25T17:24

2023-04-25T17:24

справки

алла манилова

валентина матвиенко

анатолий собчак

санкт-петербургский государственный университет

совет федерации рф

российский книжный союз

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Алла Юрьевна Манилова родилась 16 июля 1957 года в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург).В 1979 году окончила факультет журналистики Ленинградского государственного университета (ныне Санкт-Петербургский государственный университет).В 1980-1988 годах – корреспондент, заведующая отделом и заместитель редактора еженедельника "Светлана".В 1988-1990 годах – специальный корреспондент, член редколлегии газеты "Ленинградская правда".В 1990-1994 годах – заместитель, первый заместитель главного редактора газеты "Невское время". В 1994 году была избрана главным редактором газеты "Невское время" и занимала эту должность до 2003 года. В 1996 году активно участвовала в избирательной кампании Анатолия Собчака.В 2003 году входила в избирательный штаб Валентины Матвиенко на губернаторских выборах. После ее победы в октябре 2003 года возглавила комитет по печати и взаимодействию со СМИ в администрации Санкт-Петербурга. В июне 2008 году заняла пост вице-губернатора Петербурга, курировала культуру, образование, науку и СМИ. Покинула пост в сентябре 2011 году после ухода Валентины Матвиенко в Совет Федерации.В 2005-2011 годах – вице-президент Российского книжного союза, председатель совета директоров газеты "Санкт-Петербургские ведомости", ОАО "Санкт-Петербургский Дом книги", ОАО "Информационно-издательский центр Правительства Санкт-Петербурга "Петроцентр", ОАО "Городское агентство по телевидению и радиовещанию", член совета директоров ОАО "Телерадиокомпания "Петербург – Пятый канал".Была председателем Издательского совета Санкт-Петербурга, председателем Топонимической комиссии Санкт-Петербурга, президентом Федерации танцевального спорта Санкт-Петербурга. После ухода Валентины Матвиенко с поста губернатора Алла Манилова в сентябре 2011 года уволилась по собственному желанию.С января 2012 года работала в аппарате правительства РФ.В июле 2012 года была назначена на должность заместителя министра культуры Российской Федерации. 26 июня 2018 года была назначена статс-секретарем – заместителем министра культуры.25 апреля 2023 года стало известно, что Алла Манилова назначена генеральным директором Государственного Русского музея. Действительный государственный советника Российской Федерации 1 класса (2017).Награждена орденами Почета (2004) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2007 года), Почетной грамотой Президента Российской Федерации (2015).Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, алла манилова, валентина матвиенко, анатолий собчак, санкт-петербургский государственный университет, совет федерации рф, российский книжный союз