https://ria.ru/20230425/manilova-1867615572.html
Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей
Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей - РИА Новости, 25.04.2023
Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей
Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова возглавила Русский музей, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T15:10
2023-04-25T15:10
2023-04-25T15:54
культура
россия
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государственный русский музей
алла манилова
новости культуры
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова возглавила Русский музей, сообщила пресс-служба министерства."Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", — говорится в пресс-релизе.Статс-секретарем — заместителем министра культуры назначена Надежда Преподобная. Кроме того, еще одним замглавы ведомства стал Андрей Малышев, ранее возглавлявший ФГУП "Росконцерт".Манилова более 11 лет успешно работала заместителем министра, она "заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности", подчеркнули в пресс-службе.Андрей Малышев окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2015-2018 годах занимал должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. В 2007-2015 годах возглавлял ФГБУК "Российская государственная концертная компания "Содружество" (получившая в 2015 году название "Росконцерт").
https://ria.ru/20230322/muzey-1859798949.html
https://ria.ru/20230321/muzey-1859382681.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, русский музей, государственный русский музей, алла манилова, новости культуры
Культура, Россия, Русский музей, Государственный Русский музей, Алла Манилова, Новости культуры
Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей
Манилова уйдет с должности замминистра культуры, чтобы возглавить Русский музей
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова возглавила Русский музей, сообщила пресс-служба министерства.
"Распоряжением председателя правительства России
Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея
", — говорится в пресс-релизе.
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Статс-секретарем — заместителем министра культуры назначена Надежда Преподобная. Кроме того, еще одним замглавы ведомства стал Андрей Малышев, ранее возглавлявший ФГУП "Росконцерт".
Манилова более 11 лет успешно работала заместителем министра, она "заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности", подчеркнули в пресс-службе.
Андрей Малышев окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК
), имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2015-2018 годах занимал должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. В 2007-2015 годах возглавлял ФГБУК "Российская государственная концертная компания "Содружество" (получившая в 2015 году название "Росконцерт").
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