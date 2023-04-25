https://ria.ru/20230425/manilova-1867615572.html

Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей

Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей - РИА Новости, 25.04.2023

Замминистра культуры Манилова возглавит Русский музей

Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова возглавила Русский музей, сообщила пресс-служба министерства. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T15:10

2023-04-25T15:10

2023-04-25T15:54

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Статс-секретарь — замминистра культуры Алла Манилова возглавила Русский музей, сообщила пресс-служба министерства."Распоряжением председателя правительства России Михаила Мишустина статс-секретарь — заместитель министра культуры Алла Манилова освобождается от своего поста. Это решение связано с личной просьбой Аллы Маниловой. Она назначена генеральным директором Государственного Русского музея", — говорится в пресс-релизе.Статс-секретарем — заместителем министра культуры назначена Надежда Преподобная. Кроме того, еще одним замглавы ведомства стал Андрей Малышев, ранее возглавлявший ФГУП "Росконцерт".Манилова более 11 лет успешно работала заместителем министра, она "заслужила безусловный авторитет и зарекомендовала себя как талантливый управленец, лидер музейной отрасли, высочайший профессионал в сфере международных культурных отношений, в вопросах сохранения и развития профессионального искусства и народного творчества, а также законотворческой деятельности", подчеркнули в пресс-службе.Андрей Малышев окончил Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова (ВГИК), имеет ученую степень кандидата экономических наук. В 2015-2018 годах занимал должность директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества Минкультуры. В 2007-2015 годах возглавлял ФГБУК "Российская государственная концертная компания "Содружество" (получившая в 2015 году название "Росконцерт").

https://ria.ru/20230322/muzey-1859798949.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, русский музей, государственный русский музей, алла манилова, новости культуры