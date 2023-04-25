https://ria.ru/20230425/kurorty-1867003573.html

Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России

Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России - РИА Новости, 25.04.2023

Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России

Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме порекомендовали несколько российских курортов, где можно... РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T04:05

2023-04-25T04:05

2023-04-25T08:46

туризм

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туризм

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белое море

высшая школа экономики (вшэ)

отдых в россии

остров русский

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме порекомендовали несколько российских курортов, где можно отдохнуть в пляжном и не только формате, не ограничиваясь Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба ВШБ.Приморье: отдых по-РусскиНовый этап освоения острова Русский связан с планом превращения этой территории в центр дальневосточной рекреационной дестинации.Остров уже сегодня стал точкой притяжения любителей пляжного отдыха и имеет приличную инфраструктуру. Кроме того, там интересные экскурсионные программы, включающие как природную составляющую — Русский обладает уникальной по очертаниям береговой линией, так и историческую — крепостные сооружения второй половины XIX века.Море и лечение: каспийская версияСанаторное прошлое Каякентского района в Дагестане восходит к середине XX века, теперь его курортную жизнь предстоит возобновить на новом уровне.К прибоям теплого Каспия, широкой песчаной полосе, длинному сезону и традиционному дагестанскому домашнему сервису добавится современный лечебный кластер, базирующийся на термальных источниках и лечебных грязях с уникальными свойствами.Море и лечение: балтийская версияПри средних летних температурах около 20 градусов (что моря, что воздуха) купание в Сестрорецке – скорее обязательный ритуал, чем долгое наслаждение. Тем не менее, это один из старейших российских курортов. До революции от берега в залив прокладывали помосты длиной до километра и на каретах возили по ним отдыхающих к местам, где глубина позволяет плавать и нырять.Полноценное купание здесь могут заменить многокилометровые велосипедные поездки по плотному мокрому песку Финского залива, кайтсерфинг, любование красивыми закатами. А также — водолечение на собственном источнике. К тому же, Санкт-Петербург всего в часе езды.Карелия: купание с белухамиКрасоты Карелии завораживают, но вот Белое море прохладное даже летом. Однако местные умельцы прошлых веков придумали выход, чтобы наслаждаться морскими ваннами: "теплые бассейны" у кромки воды – специальный домик с котлом и очагом. Купаться можно в любое время суток.Главный аттракцион, за которым туристы едут в поселок Нижняя Пулонга, – плавание с белухами. Это развлечение только для взрослых. Детям можно пообщаться с животными и покормить их с берега. Карелия привлекает туристов и рыбалкой, грибами и ягодами. Здесь собирают мидии в отлив, и тут же готовят на костре. Или местный деликатес – морошка – "болотный янтарь" или "царская ягода", как называют ее местные.Эксперты отмечают, что планы создания или воссоздания курортов станут реальностью, если под контролем государства и инвесторов будут факторы, которые стали особенно важными для россиян в санкционный сезон: безопасность, стоимость перелетов и размещения.

https://ria.ru/20220906/kayakent-1814867655.html

https://ria.ru/20230415/puteshestviya-1865513532.html

белое море

остров русский

сестрорецк

республика карелия

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Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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