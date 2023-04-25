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Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России - РИА Новости, 25.04.2023
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Туризм
 
04:05 25.04.2023 (обновлено: 08:46 25.04.2023)
https://ria.ru/20230425/kurorty-1867003573.html
Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России
Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России - РИА Новости, 25.04.2023
Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России
Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме порекомендовали несколько российских курортов, где можно... РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T04:05
2023-04-25T08:46
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
белое море
высшая школа экономики (вшэ)
отдых в россии
остров русский
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме порекомендовали несколько российских курортов, где можно отдохнуть в пляжном и не только формате, не ограничиваясь Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба ВШБ.Приморье: отдых по-РусскиНовый этап освоения острова Русский связан с планом превращения этой территории в центр дальневосточной рекреационной дестинации.Остров уже сегодня стал точкой притяжения любителей пляжного отдыха и имеет приличную инфраструктуру. Кроме того, там интересные экскурсионные программы, включающие как природную составляющую — Русский обладает уникальной по очертаниям береговой линией, так и историческую — крепостные сооружения второй половины XIX века.Море и лечение: каспийская версияСанаторное прошлое Каякентского района в Дагестане восходит к середине XX века, теперь его курортную жизнь предстоит возобновить на новом уровне.К прибоям теплого Каспия, широкой песчаной полосе, длинному сезону и традиционному дагестанскому домашнему сервису добавится современный лечебный кластер, базирующийся на термальных источниках и лечебных грязях с уникальными свойствами.Море и лечение: балтийская версияПри средних летних температурах около 20 градусов (что моря, что воздуха) купание в Сестрорецке – скорее обязательный ритуал, чем долгое наслаждение. Тем не менее, это один из старейших российских курортов. До революции от берега в залив прокладывали помосты длиной до километра и на каретах возили по ним отдыхающих к местам, где глубина позволяет плавать и нырять.Полноценное купание здесь могут заменить многокилометровые велосипедные поездки по плотному мокрому песку Финского залива, кайтсерфинг, любование красивыми закатами. А также — водолечение на собственном источнике. К тому же, Санкт-Петербург всего в часе езды.Карелия: купание с белухамиКрасоты Карелии завораживают, но вот Белое море прохладное даже летом. Однако местные умельцы прошлых веков придумали выход, чтобы наслаждаться морскими ваннами: "теплые бассейны" у кромки воды – специальный домик с котлом и очагом. Купаться можно в любое время суток.Главный аттракцион, за которым туристы едут в поселок Нижняя Пулонга, – плавание с белухами. Это развлечение только для взрослых. Детям можно пообщаться с животными и покормить их с берега. Карелия привлекает туристов и рыбалкой, грибами и ягодами. Здесь собирают мидии в отлив, и тут же готовят на костре. Или местный деликатес – морошка – "болотный янтарь" или "царская ягода", как называют ее местные.Эксперты отмечают, что планы создания или воссоздания курортов станут реальностью, если под контролем государства и инвесторов будут факторы, которые стали особенно важными для россиян в санкционный сезон: безопасность, стоимость перелетов и размещения.
https://ria.ru/20220906/kayakent-1814867655.html
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белое море
остров русский
сестрорецк
республика карелия
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новости - туризм, туризм, туристы, белое море, высшая школа экономики (вшэ), отдых в россии, остров русский, республика дагестан, сестрорецк, республика карелия, куда можно лететь, отдых на море
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Белое море, Высшая школа экономики (ВШЭ), отдых в России, Остров Русский, Республика Дагестан, Сестрорецк, Республика Карелия, куда можно лететь, Отдых на море
Названы интересные, но малоизвестные туристам морские курорты России

Эксперты назвали малоизведанные центры пляжного и познавательного отдыха на морях России

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкВантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке
Вантовый мост на остров Русский через пролив Босфор Восточный во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Эксперты Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, специалисты по брендингу территорий и менеджменту в туризме порекомендовали несколько российских курортов, где можно отдохнуть в пляжном и не только формате, не ограничиваясь Черным и Азовским морями, сообщает пресс-служба ВШБ.

Приморье: отдых по-Русски

Новый этап освоения острова Русский связан с планом превращения этой территории в центр дальневосточной рекреационной дестинации.
Остров уже сегодня стал точкой притяжения любителей пляжного отдыха и имеет приличную инфраструктуру. Кроме того, там интересные экскурсионные программы, включающие как природную составляющую — Русский обладает уникальной по очертаниям береговой линией, так и историческую — крепостные сооружения второй половины XIX века.
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на остров Русский во Владивостоке
Вид на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на остров Русский во Владивостоке

Море и лечение: каспийская версия

Санаторное прошлое Каякентского района в Дагестане восходит к середине XX века, теперь его курортную жизнь предстоит возобновить на новом уровне.
К прибоям теплого Каспия, широкой песчаной полосе, длинному сезону и традиционному дагестанскому домашнему сервису добавится современный лечебный кластер, базирующийся на термальных источниках и лечебных грязях с уникальными свойствами.
Дагестан - РИА Новости, 1920, 06.09.2022
Меликов рассказал, когда новый курорт в Дагестане примет туристов
6 сентября 2022, 15:35

Море и лечение: балтийская версия

При средних летних температурах около 20 градусов (что моря, что воздуха) купание в Сестрорецке – скорее обязательный ритуал, чем долгое наслаждение. Тем не менее, это один из старейших российских курортов. До революции от берега в залив прокладывали помосты длиной до километра и на каретах возили по ним отдыхающих к местам, где глубина позволяет плавать и нырять.
Полноценное купание здесь могут заменить многокилометровые велосипедные поездки по плотному мокрому песку Финского залива, кайтсерфинг, любование красивыми закатами. А также — водолечение на собственном источнике. К тому же, Санкт-Петербург всего в часе езды.
© РИА Новости / Камила ГазиеваСеверный пляж. Сестрорецк
Северный пляж. Сестрорецк - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Камила Газиева
Северный пляж. Сестрорецк

Карелия: купание с белухами

Красоты Карелии завораживают, но вот Белое море прохладное даже летом. Однако местные умельцы прошлых веков придумали выход, чтобы наслаждаться морскими ваннами: "теплые бассейны" у кромки воды – специальный домик с котлом и очагом. Купаться можно в любое время суток.
Главный аттракцион, за которым туристы едут в поселок Нижняя Пулонга, – плавание с белухами. Это развлечение только для взрослых. Детям можно пообщаться с животными и покормить их с берега. Карелия привлекает туристов и рыбалкой, грибами и ягодами. Здесь собирают мидии в отлив, и тут же готовят на костре. Или местный деликатес – морошка – "болотный янтарь" или "царская ягода", как называют ее местные.
© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкВосход на Белом море в Беломорском районе Республики Карелия
Восход на Белом море в Беломорском районе Республики Карелия - РИА Новости, 1920, 21.04.2023
© РИА Новости / Илья Тимин
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Восход на Белом море в Беломорском районе Республики Карелия
Эксперты отмечают, что планы создания или воссоздания курортов станут реальностью, если под контролем государства и инвесторов будут факторы, которые стали особенно важными для россиян в санкционный сезон: безопасность, стоимость перелетов и размещения.
Цветущие лотосы в дельте Волги на территории Астраханского биосферного заповедника - РИА Новости, 1920, 15.04.2023
Названы неочевидные направления для путешествия по России в мае
15 апреля, 10:56
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыБелое мореВысшая школа экономики (ВШЭ)отдых в РоссииОстров РусскийРеспублика ДагестанСестрорецкРеспублика Карелиякуда можно лететьОтдых на море
 
 
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