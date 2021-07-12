https://ria.ru/20210712/kurorty-1740870441.html

Власти рассматривают строительство курортов в трех районах Приморья

Власти рассматривают строительство курортов в трех районах Приморья - РИА Новости, 12.07.2021

Власти рассматривают строительство курортов в трех районах Приморья

Власти рассматривают перспективы туристического развития трех районов Приморья, а также острова Русский во Владивостоке, в том числе создания там круглогодичных РИА Новости, 12.07.2021

2021-07-12T09:24

2021-07-12T09:24

2021-07-12T09:24

россия

новости - туризм

михаил мишустин

олег кожемяко

хасанский район

владивосток

приморский край

общество

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ВЛАДИВОСТОК, 12 июл – РИА Новости. Власти рассматривают перспективы туристического развития трех районов Приморья, а также острова Русский во Владивостоке, в том числе создания там круглогодичных курортов, сообщает правительство региона.Губернатор края Олег Кожемяко совместно с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым и генеральным директором АО "Корпорация Туризм.РФ" Сергеем Сухановым обсудили развитие туристической инфраструктуры Приморья. По словам Суханова, наиболее перспективными в этом плане являются Лазовский округ, Партизанский и Хасанский районы. Отмечается, что большой потенциал есть и у острова Русский во Владивостоке."Приморский край имеет уникальную природу, здесь есть красивые песчаные пляжи, радоновые источники... Существует возможность создания круглогодичных курортов пляжной, развлекательной и бальнеологической направленности. Уверен, что данные площадки вызовут большой интерес у частных инвесторов... Создание туристических объектов также будет стимулировать развитие социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры края", - сказал Суханов, чьи слова приводятся в сообщении.Кожемяко отметил, что на данных территориях уже сформированы земельные участки под размещение объектов туристической инфраструктуры."Мы рассмотрели остров Русский как якорную точку, интересную и инвесторам, чтобы строить там гостиницы и яхт-клубы, и гостям и жителям Приморского края в качестве туристско-рекреационного объекта. Безусловно, здесь должны быть созданы хорошие гостиницы, удобные пляжи, дороги. Это большая работа, но "Корпорация Туризм.РФ" и Министерство развития Дальнего Востока будут помогать в этом вопросе. Я думаю, что те порядки, которые сегодня есть и утверждены правительством РФ, существенным образом повлияют на создание новых туристических объектов за счет внесения части платежей со стороны государства в инженерную инфраструктуру, в начальный капитал, чтобы стартовать", - отметил губернатор.По словам Чекункова, Приморье является лидером среди популярных дальневосточных туристических направлений. В регионе реализуется более половины из 208 инвестиционных туристических проектов, получивших статус резидентов территорий опережающего развития и свободного порта Владивосток."Корпорация Туризм.РФ" и власти Приморья договорились о дальнейшем взаимодействии по развитию туристических территорий края.В регионе действует государственная программа Приморского края "Развитие туризма в Приморском крае" на 2020-2027 годы. Ее целью является создание условий для эффективного развития сферы туризма региона, обеспечивающего увеличение вклада отрасли в валовой региональный продукт до 5%."Корпорация Туризм.РФ" создана по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина для развития туристической инфраструктуры.

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хасанский район

владивосток

приморский край

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россия, новости - туризм, михаил мишустин, олег кожемяко, хасанский район, владивосток, приморский край, общество