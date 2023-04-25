https://ria.ru/20230425/kino-1867701562.html
Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака"
Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака" - РИА Новости, 25.04.2023
Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака"
В Сети появился первый тизер третьего сезона "Ведьмака". Ролик опубликовали на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:51
2023-04-25T18:51
2023-04-25T18:54
культура
новости культуры
кино и сериалы
генри кавилл
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети появился первый тизер третьего сезона "Ведьмака". Ролик опубликовали на YouTube-канале Netflix. В видео Геральт признается: он впервые понял, что такое настоящий страх. Кроме него, на кадрах появляются Йеннифэр и Цири. В основе сериала — книги Анджея Сапковского. Геральт из Ривии — главный герой. Он мутант, который убивает монстров за деньги. Цири стала ему дочерью, чародейка Йеннифэр — любимой. На Цири охотятся, и Геральт пытается защитить девочку. Образ ведьмака в третьем, как и в двух предыдущих, вновь воплотил Генри Кавилл ("Тюдоры", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Осенью стало известно, что он покинет проект. И в четвертой части саги роль Геральта исполнит уже другой актер — Лиам Хемсворт. Впрочем, фанатам это не понравилось. В Сети даже призывали бойкотировать проект. Третий сезон выйдет 29 июня. Ранее сообщалось, что по вампирской саге "Сумерки" снимут сериал.
https://ria.ru/20230425/serial-1867317723.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Генри Кавилл
Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака"
Геральт впервые столкнулся со страхом в первом тизере третьего сезона "Ведьмака"
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети появился первый тизер третьего сезона "Ведьмака". Ролик опубликовали на YouTube-канале Netflix.
В видео Геральт признается: он впервые понял, что такое настоящий страх. Кроме него, на кадрах появляются Йеннифэр и Цири.
В основе сериала — книги Анджея Сапковского. Геральт из Ривии — главный герой. Он мутант, который убивает монстров за деньги. Цири стала ему дочерью, чародейка Йеннифэр — любимой. На Цири охотятся, и Геральт пытается защитить девочку.
Образ ведьмака в третьем, как и в двух предыдущих, вновь воплотил Генри Кавилл ("Тюдоры", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Осенью стало известно, что он покинет проект. И в четвертой части саги роль Геральта исполнит уже другой актер — Лиам Хемсворт. Впрочем, фанатам это не понравилось. В Сети даже призывали
бойкотировать проект.
Третий сезон выйдет 29 июня.
Ранее сообщалось
, что по вампирской саге "Сумерки" снимут сериал.
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