https://ria.ru/20230425/kino-1867701562.html

Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака"

Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака" - РИА Новости, 25.04.2023

Геральт впервые столкнулся со страхом в тизере нового "Ведьмака"

В Сети появился первый тизер третьего сезона "Ведьмака". Ролик опубликовали на YouTube-канале Netflix. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:51

2023-04-25T18:51

2023-04-25T18:54

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кино и сериалы

генри кавилл

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. В Сети появился первый тизер третьего сезона "Ведьмака". Ролик опубликовали на YouTube-канале Netflix. В видео Геральт признается: он впервые понял, что такое настоящий страх. Кроме него, на кадрах появляются Йеннифэр и Цири. В основе сериала — книги Анджея Сапковского. Геральт из Ривии — главный герой. Он мутант, который убивает монстров за деньги. Цири стала ему дочерью, чародейка Йеннифэр — любимой. На Цири охотятся, и Геральт пытается защитить девочку. Образ ведьмака в третьем, как и в двух предыдущих, вновь воплотил Генри Кавилл ("Тюдоры", "Бэтмен против Супермена: На заре справедливости"). Осенью стало известно, что он покинет проект. И в четвертой части саги роль Геральта исполнит уже другой актер — Лиам Хемсворт. Впрочем, фанатам это не понравилось. В Сети даже призывали бойкотировать проект. Третий сезон выйдет 29 июня. Ранее сообщалось, что по вампирской саге "Сумерки" снимут сериал.

https://ria.ru/20230425/serial-1867317723.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, генри кавилл