https://ria.ru/20230420/serial-1866542474.html

По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал

По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал - РИА Новости, 20.04.2023

По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал

Сериал по вампирской саге Стефани Майер "Сумерки" запустили в разработку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T12:28

2023-04-20T12:28

2023-04-20T12:28

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сериал по вампирской саге Стефани Майер "Сумерки" запустили в разработку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. К работе над сценарием присоединилась Шинейд Дэйли. Среди ее предыдущих проектов "Соври мне", "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", "Воспитанные волками" и другие. Шоу еще в зачаточном состоянии. Пока неясно, будет ли оно ремейком книг Майер или станет ответвлением от их сюжета. Известно, что писательница будет участвовать в создании сериала. О претендентах на главные роли СМИ не упоминает. По книгам Майер была снята серия фильмов с Робертом Паттинсоном, Кристен Стюарт и Тейлором Лотнером. В совокупности франшиза заработала в мировом прокате 3,4 миллиарда долларов. В ней рассказывалось о старшекласснице Белле Свон. За сердце девушки боролись оборотень и вампир. Ранее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет фильм открытия Каннского фестиваля "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV.

https://ria.ru/20230420/mmkf-1866326475.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, кристен стюарт, знаменитости, книги