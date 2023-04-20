https://ria.ru/20230420/serial-1866542474.html
По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал
По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал - РИА Новости, 20.04.2023
По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал
Сериал по вампирской саге Стефани Майер "Сумерки" запустили в разработку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T12:28
2023-04-20T12:28
2023-04-20T12:28
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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Сериал по вампирской саге Стефани Майер "Сумерки" запустили в разработку, пишет The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники. К работе над сценарием присоединилась Шинейд Дэйли. Среди ее предыдущих проектов "Соври мне", "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", "Воспитанные волками" и другие. Шоу еще в зачаточном состоянии. Пока неясно, будет ли оно ремейком книг Майер или станет ответвлением от их сюжета. Известно, что писательница будет участвовать в создании сериала. О претендентах на главные роли СМИ не упоминает. По книгам Майер была снята серия фильмов с Робертом Паттинсоном, Кристен Стюарт и Тейлором Лотнером. В совокупности франшиза заработала в мировом прокате 3,4 миллиарда долларов. В ней рассказывалось о старшекласснице Белле Свон. За сердце девушки боролись оборотень и вампир. Ранее сообщалось о том, что в российский прокат выйдет фильм открытия Каннского фестиваля "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, роберт паттинсон, кристен стюарт, знаменитости, книги
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Роберт Паттинсон, Кристен Стюарт, Знаменитости, Книги
По вампирской саге "Сумерки" снимут сериал
Сериал по вампирской саге "Сумерки" запустили в разработку
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости.
Сериал по вампирской саге Стефани Майер "Сумерки" запустили в разработку, пишет
The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники.
К работе над сценарием присоединилась Шинейд Дэйли. Среди ее предыдущих проектов "Соври мне", "Ходячие мертвецы: Мир за пределами", "Воспитанные волками" и другие.
Шоу еще в зачаточном состоянии. Пока неясно, будет ли оно ремейком книг Майер или станет ответвлением от их сюжета. Известно, что писательница будет участвовать в создании сериала. О претендентах на главные роли СМИ не упоминает.
По книгам Майер была снята серия фильмов с Робертом Паттинсоном, Кристен Стюарт и Тейлором Лотнером. В совокупности франшиза заработала в мировом прокате 3,4 миллиарда долларов. В ней рассказывалось о старшекласснице Белле Свон. За сердце девушки боролись оборотень и вампир.
Ранее сообщалось
о том, что в российский прокат выйдет фильм открытия Каннского фестиваля "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в роли короля Людовика XV.
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