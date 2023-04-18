https://ria.ru/20230418/kino-1866004886.html

В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом

В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом - РИА Новости, 18.04.2023

В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом

В российский прокат выйдет фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, сообщает пресс-служба дистрибьютора Russian World Vision. РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T11:56

2023-04-18T11:56

2023-04-18T11:56

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В российский прокат выйдет фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, сообщает пресс-служба дистрибьютора Russian World Vision. Представитель прокатчика отметил, фирма во главе с продюсером Константином Елкиным занималась производством картины с российской стороны. У них было эксклюзивное право представлять проект на территории России. "Они были экзекьютив-продюсерами картины. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании фильма "Жанна Дюбарри", — уточнил Елкин.В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Это его первая роль в полнометражном фильме за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Образ фаворитки короля воплотила режиссер проекта Майвенн Ле Беско. Дата выхода "Жанны Дюбарри" в российских кинотеатрах пока не называется. В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.

https://ria.ru/20230418/znamenitosti-1865755555.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , джонни депп, каннский кинофестиваль