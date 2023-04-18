https://ria.ru/20230418/kino-1866004886.html
В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом
В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом - РИА Новости, 18.04.2023
В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом
В российский прокат выйдет фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, сообщает пресс-служба дистрибьютора Russian World Vision. РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T11:56
2023-04-18T11:56
2023-04-18T11:56
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В российский прокат выйдет фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, сообщает пресс-служба дистрибьютора Russian World Vision. Представитель прокатчика отметил, фирма во главе с продюсером Константином Елкиным занималась производством картины с российской стороны. У них было эксклюзивное право представлять проект на территории России. "Они были экзекьютив-продюсерами картины. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании фильма "Жанна Дюбарри", — уточнил Елкин.В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Это его первая роль в полнометражном фильме за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Образ фаворитки короля воплотила режиссер проекта Майвенн Ле Беско. Дата выхода "Жанны Дюбарри" в российских кинотеатрах пока не называется. В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая. Ранее сообщалось, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, знаменитости, звезды, что посмотреть , джонни депп, каннский кинофестиваль
Новости культуры, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, звезды, что посмотреть , Джонни Депп, Каннский кинофестиваль
В российский прокат выйдет фильм с Джонни Деппом
В российский прокат выйдет фильм открытия Каннского фестиваля "Жанна Дюбарри" с Деппом
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В российский прокат выйдет фильм "Жанна Дюбарри" с Джонни Деппом в главной роли, сообщает пресс-служба дистрибьютора Russian World Vision.
«
"Кинокомпания Russian World Vision и онлайн-кинотеатр Okko привезут в Россию фильм открытия 76 Каннского кинофестиваля "Жанна Дюбарри", — говорится в пресс-релизе.
Представитель прокатчика отметил, фирма во главе с продюсером Константином Елкиным занималась производством картины с российской стороны.
«
"С проектом "Жанна Дюбарри" нам удалось поработать на стадии его создания, что стало для нас потрясающе интересным опытом. Сотрудничество по производству стало возможным, благодаря нашим партнерам и друзьям, продюсерам Светлане Мигуновой-Дали, Юлии Ким - фон ден Дрейш и Нелли Холмс", — рассказал Елкин.
У них было эксклюзивное право представлять проект на территории России.
"Они были экзекьютив-продюсерами картины. При их содействии мы провели переговоры с компанией Why Not Productions и подтвердили свое участие в создании фильма "Жанна Дюбарри", — уточнил Елкин.
В "Жанне Дюбарри" Депп сыграл Людовика XV. Это его первая роль в полнометражном фильме за три года после длительных разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Образ фаворитки короля воплотила режиссер проекта Майвенн Ле Беско.
Дата выхода "Жанны Дюбарри" в российских кинотеатрах пока не называется. В этом году Каннский кинофестиваль пройдет с 16 по 27 мая.
Ранее сообщалось
, что американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September.
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