https://ria.ru/20230417/pevitsa-1865859226.html

Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда

Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда - РИА Новости, 17.04.2023

Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда

Американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September. Об этом сообщается на странице последнего в соцсети. РИА Новости, 17.04.2023

2023-04-17T17:22

2023-04-17T17:22

2023-04-17T17:22

культура

новости культуры

знаменитости

звезды

стиль жизни

мода

новости шоу-бизнеса

шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865859054_67:0:1775:961_1920x0_80_0_0_c479b4c1bda14ec0b6afeef060936dbd.jpg

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September. Об этом сообщается на странице последнего в соцсети. Ролик сделан на песню Da Girls. Сиара записала его вместе с Lola Brooke и Lady London. В опубликованном на YouTube видео показано, как в костюме российского модельера артистка танцует и катается на велотренажере. Пользователи порадовались за бренд. В комментариях много эмодзи, изображающих огонь. Есть также смайлы в виде сердец и аплодисментов. Среди поздравивших Владислав Лисовец. Red September в 2018 году основала Ольга Васюкова. Она окончила итальянский институт моды Polimoda, а также работала в Польше — была дизайнером бренда Reserved. Ранее сообщалось о том, что французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге.

https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости, звезды, стиль жизни, мода, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, музыка