https://ria.ru/20230417/pevitsa-1865859226.html
Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда
Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда - РИА Новости, 17.04.2023
Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда
Американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September. Об этом сообщается на странице последнего в соцсети. РИА Новости, 17.04.2023
2023-04-17T17:22
2023-04-17T17:22
2023-04-17T17:22
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МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September. Об этом сообщается на странице последнего в соцсети. Ролик сделан на песню Da Girls. Сиара записала его вместе с Lola Brooke и Lady London. В опубликованном на YouTube видео показано, как в костюме российского модельера артистка танцует и катается на велотренажере. Пользователи порадовались за бренд. В комментариях много эмодзи, изображающих огонь. Есть также смайлы в виде сердец и аплодисментов. Среди поздравивших Владислав Лисовец. Red September в 2018 году основала Ольга Васюкова. Она окончила итальянский институт моды Polimoda, а также работала в Польше — была дизайнером бренда Reserved. Ранее сообщалось о том, что французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге.
https://ria.ru/20230306/promorolik-1856172779.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, стиль жизни, мода, новости шоу-бизнеса, шоу-бизнес, музыка
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Американская певица снялась в клипе в костюме российского бренда
Американская певица Сиара снялась в клипе в костюме российского бренда Red September