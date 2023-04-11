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Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2023
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Культура
 
03:00 11.04.2023 (обновлено: 05:10 11.04.2023)
https://ria.ru/20230411/iskusstvo-1864287287.html
Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге
Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2023
Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге
Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в ходе Международного фестиваля балета Dance Open,... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T03:00
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в ходе Международного фестиваля балета Dance Open, сообщается на странице смотра во "ВКонтакте". Планируется, что сегодня на сцене Александринского театра команда представит постановку в стиле брейк-данс "Лобби". "Это настоящая немая комедия в духе Чаплина и Бастера Китона", — рассказывается о проекте на сайте фестиваля. Ранее сообщалось, что в Москве стартовал фестиваль "Черешневый лес".
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Культура, Новости культуры, Санкт-Петербург, Балет
Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге

Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге

© Фото : Международный фестиваль балета DANCE OPENУчастники брейк-данс группы Tie Break во время мастер-класса на Международном фестивале балета Dance Open
Участники брейк-данс группы Tie Break во время мастер-класса на Международном фестивале балета Dance Open - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : Международный фестиваль балета DANCE OPEN
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в ходе Международного фестиваля балета Dance Open, сообщается на странице смотра во "ВКонтакте".
«
"Хореографы и танцовщики группы Tie Break, многократные чемпионы Европы и мира по брейк-дансу Anelka Hamidou aka Añil, Patrick M’Bala aka Wazz, Jérôme Bavol aka FlagA на мастер-классе показали основные элементы: футворк, фризы, переходы, пауэрмувы, тапроки", — говорится в публикации.
Планируется, что сегодня на сцене Александринского театра команда представит постановку в стиле брейк-данс "Лобби".
"Это настоящая немая комедия в духе Чаплина и Бастера Китона", — рассказывается о проекте на сайте фестиваля.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал фестиваль "Черешневый лес".
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