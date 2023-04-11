Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге
Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге
© Фото : Международный фестиваль балета DANCE OPENУчастники брейк-данс группы Tie Break во время мастер-класса на Международном фестивале балета Dance Open
МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в ходе Международного фестиваля балета Dance Open, сообщается на странице смотра во "ВКонтакте".
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"Хореографы и танцовщики группы Tie Break, многократные чемпионы Европы и мира по брейк-дансу Anelka Hamidou aka Añil, Patrick M’Bala aka Wazz, Jérôme Bavol aka FlagA на мастер-классе показали основные элементы: футворк, фризы, переходы, пауэрмувы, тапроки", — говорится в публикации.
Планируется, что сегодня на сцене Александринского театра команда представит постановку в стиле брейк-данс "Лобби".
"Это настоящая немая комедия в духе Чаплина и Бастера Китона", — рассказывается о проекте на сайте фестиваля.
Ранее сообщалось, что в Москве стартовал фестиваль "Черешневый лес".