https://ria.ru/20230411/iskusstvo-1864287287.html

Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге

Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 11.04.2023

Французская брейк-данс группа провела мастер-класс в Санкт-Петербурге

Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в ходе Международного фестиваля балета Dance Open,... РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T03:00

2023-04-11T03:00

2023-04-11T05:10

культура

новости культуры

санкт-петербург

балет

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864287890_0:450:1620:1361_1920x0_80_0_0_5754740a108144186abced3d69b6a76a.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Французская брейк-данс группа Tie Break провела мастер-класс в Санкт-Петербурге. Мероприятие прошло в ходе Международного фестиваля балета Dance Open, сообщается на странице смотра во "ВКонтакте". Планируется, что сегодня на сцене Александринского театра команда представит постановку в стиле брейк-данс "Лобби". "Это настоящая немая комедия в духе Чаплина и Бастера Китона", — рассказывается о проекте на сайте фестиваля. Ранее сообщалось, что в Москве стартовал фестиваль "Черешневый лес".

https://ria.ru/20230405/kino-1863262326.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, санкт-петербург, балет