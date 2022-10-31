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Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера - РИА Новости, 31.10.2022
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Культура
https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера - РИА Новости, 31.10.2022
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне, сообщает NME. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:13
2022-10-31T17:13
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генри кавилл
кино и сериалы
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне, сообщает NME. Мнениями поклонники проекта делятся в социальных сетях. "Бойкот "Ведьмаку". Кто-нибудь верните Генри", "Ну ладно, мы бойкотируем "Ведьмака". Вообще-то я в бешенстве", "Не заменяйте Генри Кавилла! Он Геральт и знает своего персонажа как никто другой! Не заменйте его Лиамом Хемсвортом. Это просто смешно!", "Замена Кавилла на Хемсворта далжна стать самым большим провалом в истории ТВ", — NME цитирует пользователей. Сериал основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ ради за плату. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт пытается спасти ее.Лиам Хемстворт известен по ролям в проектах "Соседи", "Принцесса слонов", "Голодные игры". Он младший брат актера Криса Хемстворта, играющего Тора в супергероике Marvel.
https://ria.ru/20221025/superman-1826587626.html
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новости культуры, знаменитости, звезды, лиам хемсворт, крис хемсворт, генри кавилл, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Лиам Хемсворт, Крис Хемсворт, Генри Кавилл, Кино и сериалы
17:13 31.10.2022
 
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера

Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта

© AP Photo / Richard Shotwell/Netflix, 2019Лиам Хемсворт / Генри Кавилл в сериале "Ведьмак"
Лиам Хемсворт / Генри Кавилл в сериале Ведьмак - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
© AP Photo / Richard Shotwell/Netflix, 2019
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне, сообщает NME.
Мнениями поклонники проекта делятся в социальных сетях.
"Бойкот "Ведьмаку". Кто-нибудь верните Генри", "Ну ладно, мы бойкотируем "Ведьмака". Вообще-то я в бешенстве", "Не заменяйте Генри Кавилла! Он Геральт и знает своего персонажа как никто другой! Не заменйте его Лиамом Хемсвортом. Это просто смешно!", "Замена Кавилла на Хемсворта далжна стать самым большим провалом в истории ТВ", — NME цитирует пользователей.
Сериал основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ ради за плату. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт пытается спасти ее.
Лиам Хемстворт известен по ролям в проектах "Соседи", "Принцесса слонов", "Голодные игры". Он младший брат актера Криса Хемстворта, играющего Тора в супергероике Marvel.
Актер Генри Кавилл - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября, 13:29Культура
Генри Кавилл подтвердил возвращение к роли Супермена
 
КультураНовости культурыЗнаменитостизвездыЛиам ХемсвортКрис ХемсвортГенри КавиллКино и сериалы
 
 
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