https://ria.ru/20221031/cavill-1828194726.html
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера - РИА Новости, 31.10.2022
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне, сообщает NME. РИА Новости, 31.10.2022
2022-10-31T17:13
2022-10-31T17:13
2022-10-31T17:13
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне, сообщает NME. Мнениями поклонники проекта делятся в социальных сетях. "Бойкот "Ведьмаку". Кто-нибудь верните Генри", "Ну ладно, мы бойкотируем "Ведьмака". Вообще-то я в бешенстве", "Не заменяйте Генри Кавилла! Он Геральт и знает своего персонажа как никто другой! Не заменйте его Лиамом Хемсвортом. Это просто смешно!", "Замена Кавилла на Хемсворта далжна стать самым большим провалом в истории ТВ", — NME цитирует пользователей. Сериал основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ ради за плату. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт пытается спасти ее.Лиам Хемстворт известен по ролям в проектах "Соседи", "Принцесса слонов", "Голодные игры". Он младший брат актера Криса Хемстворта, играющего Тора в супергероике Marvel.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости, звезды, лиам хемсворт, крис хемсворт, генри кавилл, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Знаменитости, звезды, Лиам Хемсворт, Крис Хемсворт, Генри Кавилл, Кино и сериалы
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после смены актера
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Фанаты призвали бойкотировать "Ведьмака" после замены Генри Кавилла на Лиама Хемсворта в четвертом сезоне, сообщает
NME.
Мнениями поклонники проекта делятся в социальных сетях.
"Бойкот "Ведьмаку". Кто-нибудь верните Генри", "Ну ладно, мы бойкотируем "Ведьмака". Вообще-то я в бешенстве", "Не заменяйте Генри Кавилла! Он Геральт и знает своего персонажа как никто другой! Не заменйте его Лиамом Хемсвортом. Это просто смешно!", "Замена Кавилла на Хемсворта далжна стать самым большим провалом в истории ТВ", — NME цитирует пользователей.
Сериал основан на серии романов Анджея Сапковского. Главный герой — Геральт из Ривии. Он мутант, убивающий чудовищ ради за плату. Однажды в его жизни появляются девочка Цири и чародейка Йеннифэр. Первая становится ему дочерью, а вторая — возлюбленной. На Цири ведется охота, и Геральт пытается спасти ее.
Лиам Хемстворт известен по ролям в проектах "Соседи", "Принцесса слонов", "Голодные игры". Он младший брат актера Криса Хемстворта, играющего Тора в супергероике Marvel.