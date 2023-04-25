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Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком - РИА Новости, 25.04.2023
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Шоубиз
 
18:32 25.04.2023
https://ria.ru/20230425/basta-1867679804.html
Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком
Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком - РИА Новости, 25.04.2023
Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" на своем YouTube-канале назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве хорошим подарком. РИА Новости, 25.04.2023
2023-04-25T18:32
2023-04-25T18:32
шоубиз
баста (василий вакуленко)
клава кока
знаменитости
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" на своем YouTube-канале назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве хорошим подарком. Он отметил, что его всегда можно продать. Вакуленко часто неоднозначно шутил на своем шоу. В марте подписчики осудили исполнителя за якобы агрессивное поведение в адрес блогера Дмитрия Масленникова. Его слова показались зрителям не смешными, а обидными. Позже Баста извинился перед Масленниковым в соцсети. Однако затем он продолжил шутить над блогером в своих новых выпусках.
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баста (василий вакуленко), клава кока, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Клава Кока, Знаменитости
Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком

Рэпер Баста назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве лучшим подарком

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления - РИА Новости, 1920, 25.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" на своем YouTube-канале назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве хорошим подарком.
«

"Это хороший подарок. Ты знаешь, сколько стоит место на Ваганьковском кладбище?"– обратился музыкант к гостье программы, певице Клаве Коке.

Он отметил, что его всегда можно продать.
«
"Продашь – купишь квартиру. А вообще, если тебе кто-то подарит неприятный подарок, ты можешь его передарить мне", – посоветовал Баста.
Вакуленко часто неоднозначно шутил на своем шоу. В марте подписчики осудили исполнителя за якобы агрессивное поведение в адрес блогера Дмитрия Масленникова. Его слова показались зрителям не смешными, а обидными.
Позже Баста извинился перед Масленниковым в соцсети. Однако затем он продолжил шутить над блогером в своих новых выпусках.
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ШоубизБаста (Василий Вакуленко)Клава КокаЗнаменитости
 
 
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