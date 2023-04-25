Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком
Рэпер Баста назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве лучшим подарком
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" на своем YouTube-канале назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве хорошим подарком.
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"Это хороший подарок. Ты знаешь, сколько стоит место на Ваганьковском кладбище?"– обратился музыкант к гостье программы, певице Клаве Коке.
Он отметил, что его всегда можно продать.
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"Продашь – купишь квартиру. А вообще, если тебе кто-то подарит неприятный подарок, ты можешь его передарить мне", – посоветовал Баста.
Вакуленко часто неоднозначно шутил на своем шоу. В марте подписчики осудили исполнителя за якобы агрессивное поведение в адрес блогера Дмитрия Масленникова. Его слова показались зрителям не смешными, а обидными.
Позже Баста извинился перед Масленниковым в соцсети. Однако затем он продолжил шутить над блогером в своих новых выпусках.