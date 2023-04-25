https://ria.ru/20230425/basta-1867679804.html

Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком

Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком - РИА Новости, 25.04.2023

Баста назвал место на Ваганьковском кладбище лучшим подарком

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" на своем YouTube-канале назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве хорошим подарком. РИА Новости, 25.04.2023

2023-04-25T18:32

2023-04-25T18:32

2023-04-25T18:32

шоубиз

баста (василий вакуленко)

клава кока

знаменитости

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МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) в передаче "Вопрос ребром" на своем YouTube-канале назвал место на Ваганьковском кладбище в Москве хорошим подарком. Он отметил, что его всегда можно продать. Вакуленко часто неоднозначно шутил на своем шоу. В марте подписчики осудили исполнителя за якобы агрессивное поведение в адрес блогера Дмитрия Масленникова. Его слова показались зрителям не смешными, а обидными. Позже Баста извинился перед Масленниковым в соцсети. Однако затем он продолжил шутить над блогером в своих новых выпусках.

https://ria.ru/20230424/volya-1867366593.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), клава кока, знаменитости