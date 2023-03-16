https://ria.ru/20230316/basta-1858244290.html

В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу

В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу - РИА Новости, 16.03.2023

В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу

В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром". РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T12:35

2023-03-16T12:35

2023-03-16T13:08

шоубиз

баста (василий вакуленко)

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром". В эфире Вакуленко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Масленникова и часто перебивал его. И хотя подобное поведение — норма в "Вопросе ребром", по мнению многих зрителей, сейчас рэпер перешел все границы. Об этом они написали в соцсетях.Несмотря на волну негатива, у Басты нашлись и защитники, которые написали в комментариях, что выпуск им понравился. Баста пока не отреагировал на критику в свой адрес. Не высказался и Масленников.

https://radiosputnik.ria.ru/20221203/leps-1836148945.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, знаменитости