https://ria.ru/20230316/basta-1858244290.html
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу - РИА Новости, 16.03.2023
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу
В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:35
2023-03-16T12:35
2023-03-16T13:08
шоубиз
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром". В эфире Вакуленко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Масленникова и часто перебивал его. И хотя подобное поведение — норма в "Вопросе ребром", по мнению многих зрителей, сейчас рэпер перешел все границы. Об этом они написали в соцсетях.Несмотря на волну негатива, у Басты нашлись и защитники, которые написали в комментариях, что выпуск им понравился. Баста пока не отреагировал на критику в свой адрес. Не высказался и Масленников.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Шоу-бизнес, Знаменитости
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу
В Сети раскритиковали рэпера Басту за негатив в адрес блогера Дмитрия Масленникова
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром".
В эфире Вакуленко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Масленникова и часто перебивал его. И хотя подобное поведение — норма в "Вопросе ребром", по мнению многих зрителей, сейчас рэпер перешел все границы. Об этом они написали в соцсетях.
«
"Ноль уважения к гостям. Такой агрессии я не видела ни в одном выпуске!", "Вась, тебе лет 15? Ты забыл, как вести взрослый диалог?", "Расстроила бестактность Басты", "Диме не дали слова сказать. Баста "убил" выпуск", – высказались пользователи.
Несмотря на волну негатива, у Басты нашлись и защитники, которые написали в комментариях, что выпуск им понравился.
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"Посмеялся", "Баста хорошо показал молодым ребятам, что нужно оставаться мужиком", – поделились мнением комментаторы.
Баста пока не отреагировал на критику в свой адрес. Не высказался и Масленников.
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