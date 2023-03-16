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В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу - РИА Новости, 16.03.2023
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Шоубиз
 
12:35 16.03.2023 (обновлено: 13:08 16.03.2023)
https://ria.ru/20230316/basta-1858244290.html
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу - РИА Новости, 16.03.2023
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу
В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром". РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T12:35
2023-03-16T13:08
шоубиз
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром". В эфире Вакуленко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Масленникова и часто перебивал его. И хотя подобное поведение — норма в "Вопросе ребром", по мнению многих зрителей, сейчас рэпер перешел все границы. Об этом они написали в соцсетях.Несмотря на волну негатива, у Басты нашлись и защитники, которые написали в комментариях, что выпуск им понравился. Баста пока не отреагировал на критику в свой адрес. Не высказался и Масленников.
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баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Шоу-бизнес, Знаменитости
В Сети осудили Басту за агрессивное поведение на шоу

В Сети раскритиковали рэпера Басту за негатив в адрес блогера Дмитрия Масленникова

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления - РИА Новости, 1920, 16.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. В Сети осудили рэпера Басту (Василий Вакуленко) за то, что он высмеял блогера Дмитрия Масленникова на своем YouTube-шоу "Вопрос ребром".
В эфире Вакуленко неоднократно позволял себе жесткие высказывания в адрес Масленникова и часто перебивал его. И хотя подобное поведение — норма в "Вопросе ребром", по мнению многих зрителей, сейчас рэпер перешел все границы. Об этом они написали в соцсетях.
«

"Ноль уважения к гостям. Такой агрессии я не видела ни в одном выпуске!", "Вась, тебе лет 15? Ты забыл, как вести взрослый диалог?", "Расстроила бестактность Басты", "Диме не дали слова сказать. Баста "убил" выпуск", – высказались пользователи.

Подборка скриншотов комментариев к выпуску шоу "Вопрос ребром"
Подборка скриншотов комментариев к выпуску шоу Вопрос ребром
Подборка скриншотов комментариев к выпуску шоу "Вопрос ребром"
Несмотря на волну негатива, у Басты нашлись и защитники, которые написали в комментариях, что выпуск им понравился.
«

"Посмеялся", "Баста хорошо показал молодым ребятам, что нужно оставаться мужиком", – поделились мнением комментаторы.

Подборка скриншотов комментариев к выпуску шоу "Вопрос ребром"
Подборка скриншотов комментариев к выпуску шоу Вопрос ребром
Подборка скриншотов комментариев к выпуску шоу "Вопрос ребром"
Баста пока не отреагировал на критику в свой адрес. Не высказался и Масленников.
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