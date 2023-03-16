https://ria.ru/20230316/basta-1858358759.html

Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым

Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым - РИА Новости, 16.03.2023

Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым

Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное... РИА Новости, 16.03.2023

2023-03-16T16:52

2023-03-16T16:52

2023-03-16T16:52

шоубиз

баста (василий вакуленко)

шоу-бизнес

знаменитости

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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное поведение в недавнем выпуске YouTube-шоу "Вопрос ребром". Рэпер также предложил переснять выпуск передачи, чтобы "исправить ситуацию". Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Многие засомневались в искренности извинений Басты.Но были и те, кто поддержал рэпера. Сам Масленников пока не отреагировал на извинения Басты. Ранее Вакуленко раскритиковали в Сети за жесткие высказывания в адрес Дмитрия Масленникова. По их мнению, Баста вел себя агрессивно, перебивал блогера и не дал ему высказаться.

https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, знаменитости