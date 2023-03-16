https://ria.ru/20230316/basta-1858358759.html
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым - РИА Новости, 16.03.2023
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:52
2023-03-16T16:52
2023-03-16T16:52
шоубиз
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
знаменитости
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МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное поведение в недавнем выпуске YouTube-шоу "Вопрос ребром". Рэпер также предложил переснять выпуск передачи, чтобы "исправить ситуацию". Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Многие засомневались в искренности извинений Басты.Но были и те, кто поддержал рэпера. Сам Масленников пока не отреагировал на извинения Басты. Ранее Вакуленко раскритиковали в Сети за жесткие высказывания в адрес Дмитрия Масленникова. По их мнению, Баста вел себя агрессивно, перебивал блогера и не дал ему высказаться.
https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Шоу-бизнес, Знаменитости
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым
Баста публично извинился перед Дмитрием Масленниковым после критики в свой адрес
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное поведение в недавнем выпуске YouTube-шоу "Вопрос ребром".
«
"Вышел последний выпуск программы "Вопрос ребром". Гостем этой программы был Дима Масленников. Вы пишете о том, что я перебивал его постоянно и не давал ему говорить, давил на него и вел себя по-хамски. Дима, прости меня пожалуйста", – написал музыкант.
Рэпер также предложил переснять выпуск передачи, чтобы "исправить ситуацию".
«
"Я только сейчас осознал насколько я жестокий, черствый и очень непрофессиональный человек. Давай так: если есть возможность исправить эту ситуацию, я предлагаю переснять "Вопрос ребром". Будешь говорить один ты", – заключил артист.
Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Многие засомневались в искренности извинений Басты.
«
"Это не выглядит как извинения", "Остроумно пошутил или извинился?", "Лучше бы не записывал видео, чем вот так с сарказмом", "Ну и цирк!" – высказались комментаторы.
Но были и те, кто поддержал рэпера.
«
"Василий, вас слушать одно удовольствие", "Лучший!", "Обожаю иронию от Басты", "Молодец!" – написали пользователи.
Сам Масленников пока не отреагировал на извинения Басты.
Ранее Вакуленко раскритиковали
в Сети за жесткие высказывания в адрес Дмитрия Масленникова. По их мнению, Баста вел себя агрессивно, перебивал блогера и не дал ему высказаться.
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