Рейтинг@Mail.ru
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым - РИА Новости, 16.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
16:52 16.03.2023
https://ria.ru/20230316/basta-1858358759.html
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым - РИА Новости, 16.03.2023
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное... РИА Новости, 16.03.2023
2023-03-16T16:52
2023-03-16T16:52
шоубиз
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
знаменитости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789479879_163:0:1102:528_1920x0_80_0_0_47a1925841c8368a199e13bd61b0843c.jpg
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное поведение в недавнем выпуске YouTube-шоу "Вопрос ребром". Рэпер также предложил переснять выпуск передачи, чтобы "исправить ситуацию". Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Многие засомневались в искренности извинений Басты.Но были и те, кто поддержал рэпера. Сам Масленников пока не отреагировал на извинения Басты. Ранее Вакуленко раскритиковали в Сети за жесткие высказывания в адрес Дмитрия Масленникова. По их мнению, Баста вел себя агрессивно, перебивал блогера и не дал ему высказаться.
https://ria.ru/20221102/basta-1828605772.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789479879_280:0:984:528_1920x0_80_0_0_afd0711d6c7e994736d5d85519b1397e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, знаменитости
Шоубиз, Баста (Василий Вакуленко), Шоу-бизнес, Знаменитости
Баста извинился перед Дмитрием Масленниковым

Баста публично извинился перед Дмитрием Масленниковым после критики в свой адрес

© предоставлено пресс-службой KionКадр из фильма "Баста. Суперигра"
Кадр из фильма Баста. Суперигра
© предоставлено пресс-службой Kion
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мар — РИА Новости. Рэпер Баста (Василий Вакуленко) публично извинился перед блогером Дмитрием Масленниковым в своей соцсети после того, как поклонники осудили его за агрессивное поведение в недавнем выпуске YouTube-шоу "Вопрос ребром".
«

"Вышел последний выпуск программы "Вопрос ребром". Гостем этой программы был Дима Масленников. Вы пишете о том, что я перебивал его постоянно и не давал ему говорить, давил на него и вел себя по-хамски. Дима, прости меня пожалуйста", – написал музыкант.

Рэпер также предложил переснять выпуск передачи, чтобы "исправить ситуацию".
«
"Я только сейчас осознал насколько я жестокий, черствый и очень непрофессиональный человек. Давай так: если есть возможность исправить эту ситуацию, я предлагаю переснять "Вопрос ребром". Будешь говорить один ты", – заключил артист.
Пользователи неоднозначно отреагировали на пост. Многие засомневались в искренности извинений Басты.
«
"Это не выглядит как извинения", "Остроумно пошутил или извинился?", "Лучше бы не записывал видео, чем вот так с сарказмом", "Ну и цирк!" – высказались комментаторы.
Но были и те, кто поддержал рэпера.
«

"Василий, вас слушать одно удовольствие", "Лучший!", "Обожаю иронию от Басты", "Молодец!" – написали пользователи.

Сам Масленников пока не отреагировал на извинения Басты.
Ранее Вакуленко раскритиковали в Сети за жесткие высказывания в адрес Дмитрия Масленникова. По их мнению, Баста вел себя агрессивно, перебивал блогера и не дал ему высказаться.
Рэпер Баста (Василий Вакуленко) во время выступления - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
Баста осудил Долину за критику молодых исполнителей
2 ноября 2022, 11:39
 
ШоубизБаста (Василий Вакуленко)Шоу-бизнесЗнаменитости
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала