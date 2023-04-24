https://ria.ru/20230424/volya-1867366593.html
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант"
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант" - РИА Новости, 24.04.2023
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант"
Комик и ведущий Павел Воля пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант" в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:17
2023-04-24T15:17
2023-04-24T15:17
шоубиз
павел воля
иван ургант
тнт (телеканал)
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новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Комик и ведущий Павел Воля пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант" в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. Он также пригласил Ивана стать гостем его авторского шоу. Правда в конце шутки оказалось, что речь шла вовсе не об Урганте. В прошлом году Иван Ургант осудил спецоперацию и пропал из публичного пространства. Его авторская передача "Вечерний Ургант" на Первом канале также перестала выходить в эфир. После этого в Сети появились слухи о переезде шоумена за границу. Позже он опроверг их. В феврале Первый канал отказался комментировать возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Спустя два месяца команда проекта собралась вместе, чтобы отметить 11-летие передачи. Некоторые пользователи Сети заподозрили, что "Вечерний Ургант" вскоре вернется на экраны. Но никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
павел воля, иван ургант, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Павел Воля, Иван Ургант, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант"
Комик Павел Воля в своем шоу пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант"