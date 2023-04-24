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Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант" - РИА Новости, 24.04.2023
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Шоубиз
 
15:17 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/volya-1867366593.html
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант"
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант" - РИА Новости, 24.04.2023
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант"
Комик и ведущий Павел Воля пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант" в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T15:17
2023-04-24T15:17
шоубиз
павел воля
иван ургант
тнт (телеканал)
знаменитости
новости шоу-бизнеса
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Комик и ведущий Павел Воля пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант" в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ. Он также пригласил Ивана стать гостем его авторского шоу. Правда в конце шутки оказалось, что речь шла вовсе не об Урганте. В прошлом году Иван Ургант осудил спецоперацию и пропал из публичного пространства. Его авторская передача "Вечерний Ургант" на Первом канале также перестала выходить в эфир. После этого в Сети появились слухи о переезде шоумена за границу. Позже он опроверг их. В феврале Первый канал отказался комментировать возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Спустя два месяца команда проекта собралась вместе, чтобы отметить 11-летие передачи. Некоторые пользователи Сети заподозрили, что "Вечерний Ургант" вскоре вернется на экраны. Но никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
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павел воля, иван ургант, тнт (телеканал), знаменитости, новости шоу-бизнеса
Шоубиз, Павел Воля, Иван Ургант, ТНТ (телеканал), Знаменитости, Новости шоу-бизнеса
Павел Воля пошутил про уникальность шоу "Вечерний Ургант"

Комик Павел Воля в своем шоу пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкТелеведущий Павел Воля
Телеведущий Павел Воля - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Комик и ведущий Павел Воля пошутил про уникальность передачи "Вечерний Ургант" в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ.
«
"Мою программу сравнивают с программой Ивана. Вы пишете, что у него уникальная и ни на что не похожая программа. Я поддерживаю. У Ивана уникальная программа, которая есть только у него и на всех каналах Америки", – высказался юморист.
Он также пригласил Ивана стать гостем его авторского шоу. Правда в конце шутки оказалось, что речь шла вовсе не об Урганте.
«

"Уважаемый Иван, хочется пригласить вас в студию в качестве гостя. Мы вас ждем! Иван Затевахин с канала "Охота и рыбалка", мы вас ждем всегда!" – заключил Павел Воля.

В прошлом году Иван Ургант осудил спецоперацию и пропал из публичного пространства. Его авторская передача "Вечерний Ургант" на Первом канале также перестала выходить в эфир. После этого в Сети появились слухи о переезде шоумена за границу. Позже он опроверг их.
В феврале Первый канал отказался комментировать возвращение "Вечернего Урганта" в эфир. Спустя два месяца команда проекта собралась вместе, чтобы отметить 11-летие передачи.
Некоторые пользователи Сети заподозрили, что "Вечерний Ургант" вскоре вернется на экраны. Но никаких официальных заявлений по этому поводу не было.
Павел Воля, Сергей Светлаков и Иван Ургант - РИА Новости, 1920, 19.04.2023
Светлаков высказался насчет нового шоу Павла Воли и "Вечернего Урганта"
19 апреля, 15:47
 
ШоубизПавел ВоляИван УргантТНТ (телеканал)ЗнаменитостиНовости шоу-бизнеса
 
 
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