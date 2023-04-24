https://ria.ru/20230424/terakt-1867307583.html
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем - РИА Новости, 24.04.2023
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем
Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:29
2023-04-24T12:29
2023-04-24T13:01
санкт-петербург
происшествия
москва
украина
владлен татарский
алексей навальный
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Соответствующее заявление она сделала после просьбы следователя провести заседание в закрытом режиме, так как "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия"."Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - сообщила Трепова.Вскоре после этого Мосгорсуд, рассматривающий жалобу защиты на ее арест, удовлетворил ходатайство следствия, публику попросили покинуть зал заседаний.Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате подрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия, москва, украина, владлен татарский, алексей навальный, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Происшествия, Москва, Украина, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Московский городской суд, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем
Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Соответствующее заявление она сделала после просьбы следователя провести заседание в закрытом режиме, так как "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия".
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест
"Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - сообщила Трепова.
Вскоре после этого Мосгорсуд, рассматривающий жалобу защиты на ее арест, удовлетворил ходатайство следствия, публику попросили покинуть зал заседаний.
Басманный суд Москвы
4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге
, в результате подрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины
с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией
"* Алексея Навального
.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт