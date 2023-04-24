Рейтинг@Mail.ru
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:29 24.04.2023 (обновлено: 13:01 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/terakt-1867307583.html
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем - РИА Новости, 24.04.2023
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем
Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T12:29
2023-04-24T13:01
санкт-петербург
происшествия
москва
украина
владлен татарский
алексей навальный
московский городской суд
фонд борьбы с коррупцией
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864048571_0:202:2048:1354_1920x0_80_0_0_5e4009d16d1627f9f27cd76a8bc6bec4.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.Соответствующее заявление она сделала после просьбы следователя провести заседание в закрытом режиме, так как "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия"."Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - сообщила Трепова.Вскоре после этого Мосгорсуд, рассматривающий жалобу защиты на ее арест, удовлетворил ходатайство следствия, публику попросили покинуть зал заседаний.Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате подрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
https://ria.ru/20230413/trepova-1865059040.html
https://ria.ru/20230406/trepova-1863367140.html
санкт-петербург
москва
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/09/1864048571_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_8f7840e935cd5b5870069f9a47f47154.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, происшествия, москва, украина, владлен татарский, алексей навальный, московский городской суд, фонд борьбы с коррупцией, взрыв в кафе в петербурге
Санкт-Петербург, Происшествия, Москва, Украина, Владлен Татарский, Алексей Навальный, Московский городской суд, Фонд борьбы с коррупцией, Взрыв в кафе в Петербурге
Обвиняемая в теракте Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем

Обвиняемая в убийстве военкора Татарского Трепова заявила, что сожалеет о произошедшем

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкДарья Трепова в Басманном суде
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Дарья Трепова в Басманном суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. Дарья Трепова, фигурантка дела о теракте в петербургском кафе, где погиб военкор Владлен Татарский, заявила, что безумно сожалеет о произошедшем и молится о здоровье пострадавших, передаёт корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда.
Соответствующее заявление она сделала после просьбы следователя провести заседание в закрытом режиме, так как "исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия".
Дмитрий Касинцев, в квартире которого, по данным СМИ, пряталась Дарья Трепова - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Петербуржца, у которого пряталась Трепова, отправили под домашний арест
13 апреля, 14:42
"Я возражаю против закрытия заседания, в таком случае я хочу сказать, что безумно сожалению о произошедшим, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших", - сообщила Трепова.
Вскоре после этого Мосгорсуд, рассматривающий жалобу защиты на ее арест, удовлетворил ходатайство следствия, публику попросили покинуть зал заседаний.
Басманный суд Москвы 4 апреля избрал Треповой меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца. В ходе заседания защита обвиняемой просила избрать меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Тогда слушание тоже прошло в закрытом режиме.
Татарский погиб 2 апреля во время своего творческого вечера, который проходил в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге, в результате подрыва подаренной ему на том же мероприятии статуэтки. На следующий день была задержана подозреваемая, петербурженка Дарья Трепова.
По данным Национального антитеррористического комитета, убийство спланировали спецслужбы Украины с привлечением агентуры из числа сторонников "Фонда борьбы с коррупцией"* Алексея Навального.
*Запрещенная экстремистская организация-иноагент
Дарья Трепова в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 06.04.2023
Ситуации с Треповой и Карауловой схожи, заявил эксперт
6 апреля, 07:06
 
Санкт-ПетербургПроисшествияМоскваУкраинаВладлен ТатарскийАлексей НавальныйМосковский городской судФонд борьбы с коррупциейВзрыв в кафе в Петербурге
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала