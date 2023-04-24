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Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой - РИА Новости, 24.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:53 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/teatr-1867282558.html
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой - РИА Новости, 24.04.2023
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:53
2023-04-24T11:53
культура
новости культуры
театр
театр наций
лия ахеджакова
андрей могучий
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует народная артистка России Лия Ахеджакова. Решение связано с "техническими причинами", уточняется в публикации. Премьера состоялась 1 ноября 2019 года. Это второй совместный проект Театра Наций и Андрея Могучего. "Как и в Circo Ambulante (первая постановка режиссера в Театре Наций, — прим. ред), в новом спектакле Могучего играет народная артистка России Лия Ахеджакова.", — говорится в описании проекта. Постановка — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Драма / спектакль большой формы" сезона 2019 — 2020.Ранее Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании ВСУ.С 2013 года Андрей Могучий был Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. На днях стало известно, что Министерство культуры не продлило его договор.
https://ria.ru/20230412/teatr-1864761887.html
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новости культуры, театр, театр наций, лия ахеджакова, андрей могучий
Культура, Новости культуры, Театр, Театр наций, Лия Ахеджакова, Андрей Могучий
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой

Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкАктриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре "Современник" в Москве
Актриса Лия Ахеджакова выступает на вечере памяти актера театра и кино, народного артиста РСФСР Валентина Гафта в театре Современник в Москве - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует народная артистка России Лия Ахеджакова.
Решение связано с "техническими причинами", уточняется в публикации.
Премьера состоялась 1 ноября 2019 года. Это второй совместный проект Театра Наций и Андрея Могучего.
"Как и в Circo Ambulante (первая постановка режиссера в Театре Наций, — прим. ред), в новом спектакле Могучего играет народная артистка России Лия Ахеджакова.", — говорится в описании проекта.
Постановка — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Драма / спектакль большой формы" сезона 2019 — 2020.
Ранее Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании ВСУ.
С 2013 года Андрей Могучий был Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. На днях стало известно, что Министерство культуры не продлило его договор.
Здание министерства культуры РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
Минкульт рассказал об изменениях в Большом драмтеатре Петербурга
12 апреля, 13:32
 
КультураНовости культурыТеатрТеатр нацийЛия АхеджаковаАндрей Могучий
 
 
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