https://ria.ru/20230424/teatr-1867282558.html

Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой

Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой - РИА Новости, 24.04.2023

Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой

Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T11:53

2023-04-24T11:53

2023-04-24T11:53

культура

новости культуры

театр

театр наций

лия ахеджакова

андрей могучий

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МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует народная артистка России Лия Ахеджакова. Решение связано с "техническими причинами", уточняется в публикации. Премьера состоялась 1 ноября 2019 года. Это второй совместный проект Театра Наций и Андрея Могучего. "Как и в Circo Ambulante (первая постановка режиссера в Театре Наций, — прим. ред), в новом спектакле Могучего играет народная артистка России Лия Ахеджакова.", — говорится в описании проекта. Постановка — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Драма / спектакль большой формы" сезона 2019 — 2020.Ранее Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании ВСУ.С 2013 года Андрей Могучий был Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. На днях стало известно, что Министерство культуры не продлило его договор.

https://ria.ru/20230412/teatr-1864761887.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, театр наций, лия ахеджакова, андрей могучий