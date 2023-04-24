https://ria.ru/20230424/teatr-1867282558.html
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой - РИА Новости, 24.04.2023
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T11:53
2023-04-24T11:53
2023-04-24T11:53
культура
новости культуры
театр
театр наций
лия ахеджакова
андрей могучий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865155275_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_8a059e2fa7f2efdaa1250c6e421ac885.jpg
МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела", запланированные на 26 и 27 апреля, сообщается на сайте учреждения. В постановке участвует народная артистка России Лия Ахеджакова. Решение связано с "техническими причинами", уточняется в публикации. Премьера состоялась 1 ноября 2019 года. Это второй совместный проект Театра Наций и Андрея Могучего. "Как и в Circo Ambulante (первая постановка режиссера в Театре Наций, — прим. ред), в новом спектакле Могучего играет народная артистка России Лия Ахеджакова.", — говорится в описании проекта. Постановка — лауреат премии "Золотая маска" в номинации "Драма / спектакль большой формы" сезона 2019 — 2020.Ранее Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании ВСУ.С 2013 года Андрей Могучий был Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова. На днях стало известно, что Министерство культуры не продлило его договор.
https://ria.ru/20230412/teatr-1864761887.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0d/1865155275_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_aa0876aa79b6291df5bda44be3db1bbd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, театр, театр наций, лия ахеджакова, андрей могучий
Культура, Новости культуры, Театр, Театр наций, Лия Ахеджакова, Андрей Могучий
Театр Наций отменил показы спектакля с Ахеджаковой
Театр Наций отменил показы спектакля "Сказка про последнего ангела" с Ахеджаковой