https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:30
2023-04-12T16:30
2023-04-12T18:16
культура
театр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России. Кроме того, стало известно, что народная артистка уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию.
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
театр
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ
Актриса Лия Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ