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Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:30 12.04.2023 (обновлено: 18:16 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ
Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T16:30
2023-04-12T18:16
культура
театр
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России. Кроме того, стало известно, что народная артистка уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию.
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
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театр
Культура, Театр
Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ

Актриса Лия Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ

© РИА НовостиАктриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник", 24 апреля 2018 года
Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник, 24 апреля 2018 года - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© РИА Новости
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины.
«

"Адвокат запретил мне говорить что-либо до суда. Со мной все хорошо", — сказала актриса.

Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России.
Кроме того, стало известно, что народная артистка уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию.
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