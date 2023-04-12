https://ria.ru/20230412/akhedzhakova-1864831481.html

Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ

Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ - РИА Новости, 12.04.2023

Ахеджакова ответила на обвинения в спонсировании ВСУ

Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины. РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T16:30

2023-04-12T16:30

2023-04-12T18:16

культура

театр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151928/37/1519283762_0:125:1935:1213_1920x0_80_0_0_9a36fad18435c8aacda7aae3774512e7.jpg

МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова ответила на вопрос РИА Новости о спонсировании Вооруженных сил Украины. Ранее в СМИ появлялись сообщения, что Ахеджакова спонсирует ВСУ. Эту информацию попросили проверить в Генпрокуратуре России. Актрису хотят привлечь к ответственности по двум статьям: о госизмене и дискредитации ВС России. Кроме того, стало известно, что народная артистка уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию.

https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

театр