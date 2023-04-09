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Лия Ахеджакова уволилась из "Современника" - РИА Новости, 09.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:22 09.04.2023 (обновлено: 19:19 09.04.2023)
https://ria.ru/20230409/akhedzhakova-1864082217.html
Лия Ахеджакова уволилась из "Современника"
Лия Ахеджакова уволилась из "Современника" - РИА Новости, 09.04.2023
Лия Ахеджакова уволилась из "Современника"
Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 09.04.2023
2023-04-09T16:22
2023-04-09T19:19
культура
россия
лия ахеджакова
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", — уточнили там. В феврале актриса заявила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием заменили другими постановками.Лия Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась в 1938 году в Днепропетровске в актерской семье. В 1962 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). В 1977 году ее приняли в труппу московского театра "Современник". Помимо выдающихся театральных ролей, Ахеджакова активно снималась в кино, исполнив роли более чем в 90 картинах, в том числе "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Изображая жертву", "Лето".
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россия, лия ахеджакова
Культура, Россия, Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова уволилась из "Современника"

Театр "Современник" подтвердил уход народной артистки России Ахеджаковой из труппы

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЛия Ахеджакова
Лия Ахеджакова - РИА Новости, 1920, 09.04.2023
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Лия Ахеджакова. Архивное фото
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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения.
"Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", — уточнили там.
В феврале актриса заявила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием заменили другими постановками.
Лия Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась в 1938 году в Днепропетровске в актерской семье. В 1962 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). В 1977 году ее приняли в труппу московского театра "Современник". Помимо выдающихся театральных ролей, Ахеджакова активно снималась в кино, исполнив роли более чем в 90 картинах, в том числе "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Изображая жертву", "Лето".
Актриса Лия Ахеджакова на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.07.2018
Биография Лии Ахеджаковой
9 июля 2018, 03:43
 
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