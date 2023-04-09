https://ria.ru/20230409/akhedzhakova-1864082217.html

Лия Ахеджакова уволилась из "Современника"

Лия Ахеджакова уволилась из "Современника" - РИА Новости, 09.04.2023

Лия Ахеджакова уволилась из "Современника"

Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. РИА Новости, 09.04.2023

2023-04-09T16:22

2023-04-09T16:22

2023-04-09T19:19

культура

россия

лия ахеджакова

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МОСКВА, 9 апр — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова уволилась из столичного театра "Современник" по собственному желанию, сообщили РИА Новости в пресс-службе учреждения. "Лия Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию, в связи с этим трудовые отношения с ней не могут быть продолжены", — уточнили там. В феврале актриса заявила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось после того, как спектакль "Игра в джин" с ее участием заменили другими постановками.Лия Ахеджакова — актриса театра и кино, народная артистка России. Родилась в 1938 году в Днепропетровске в актерской семье. В 1962 году окончила Государственный институт театрального искусства имени Анатолия Луначарского (ГИТИС). В 1977 году ее приняли в труппу московского театра "Современник". Помимо выдающихся театральных ролей, Ахеджакова активно снималась в кино, исполнив роли более чем в 90 картинах, в том числе "Москва слезам не верит", "Ирония судьбы, или С легким паром", "Служебный роман", "Гараж", "Московские каникулы", "Старые клячи", "Изображая жертву", "Лето".

https://ria.ru/20180709/1523993245.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, лия ахеджакова