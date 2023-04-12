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Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ - РИА Новости, 12.04.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:25 12.04.2023 (обновлено: 16:54 12.04.2023)
https://ria.ru/20230412/teatr-1864760529.html
Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ
Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ - РИА Новости, 12.04.2023
Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ
Министерство культуры не продлило договор с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим, сообщили РИА... РИА Новости, 12.04.2023
2023-04-12T13:25
2023-04-12T16:54
культура
новости культуры
театр
большой драматический театр товстоногова
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство культуры не продлило договор с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим, сообщили РИА Новости в БДТ. Вопрос, планирует ли БДТ сотрудничать с Андреем Могучим в качестве приглашенного режиссера, в пресс-службе театра оставили без комментария.Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.
https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html
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новости культуры, театр, большой драматический театр товстоногова
Культура, Новости культуры, Театр, Большой драматический театр Товстоногова
Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ

Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ Могучим, театром будет управлять директор

© Фото : БДТ / Александра ИванишинаАндрей Могучий
Андрей Могучий - РИА Новости, 1920, 12.04.2023
© Фото : БДТ / Александра Иванишина
Андрей Могучий. Архивное фото
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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство культуры не продлило договор с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим, сообщили РИА Новости в БДТ.
«
"Минкультуры не продлило контракт с Андреем Могучим, он истек 9 апреля. Общее управление театром будет осуществлять директор, в соответствии с новым уставом, утвержденным Министерством культуры", — сказали в театре.
Вопрос, планирует ли БДТ сотрудничать с Андреем Могучим в качестве приглашенного режиссера, в пресс-службе театра оставили без комментария.
Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.
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