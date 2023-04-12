https://ria.ru/20230412/teatr-1864760529.html

Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ

Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ - РИА Новости, 12.04.2023

Минкультуры не продлило договор с худруком БДТ

Министерство культуры не продлило договор с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим, сообщили РИА... РИА Новости, 12.04.2023

2023-04-12T13:25

2023-04-12T13:25

2023-04-12T16:54

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новости культуры

театр

большой драматический театр товстоногова

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МОСКВА, 12 апр — РИА Новости. Министерство культуры не продлило договор с художественным руководителем Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова Андреем Могучим, сообщили РИА Новости в БДТ. Вопрос, планирует ли БДТ сотрудничать с Андреем Могучим в качестве приглашенного режиссера, в пресс-службе театра оставили без комментария.Андрей Могучий работал худруком БДТ с 2013 года.

https://ria.ru/20230410/kozlovskiy-1864339063.html

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2023

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, театр, большой драматический театр товстоногова