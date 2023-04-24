https://ria.ru/20230424/siyanie-1867385839.html

Ученый не исключил повторения полярного сияния в предстоящую ночь

Ученый не исключил повторения полярного сияния в предстоящую ночь - РИА Новости, 24.04.2023

Ученый не исключил повторения полярного сияния в предстоящую ночь

Магнитная буря, происходящая сейчас, стала беспрецедентной по своей силе, а её происхождение учёные пока не могут до конца объяснить, скорее всего, она... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T16:06

2023-04-24T16:06

2023-04-24T16:06

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санкт-петербург

тверь

российская академия наук

наука

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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Магнитная буря, происходящая сейчас, стала беспрецедентной по своей силе, а её происхождение учёные пока не могут до конца объяснить, скорее всего, она продолжится и вызовет полярные сияния вторую ночь подряд, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Института космических исследований (ИКИ) профессор РАН Сергей Богачёв. В атмосфере Земли 23 апреля произошла сильная магнитная буря, вызвавшая ночью полярные сияния, которые были видны на нехарактерно низких широтах. Пользователи выкладывали в сети фотографии сияния, снятые в Санкт-Петербурге, Твери, Москве, Рязани, и даже Ростове-на-Дону. "Буря была ночью, но в целом есть прогноз, что она длительная, и, может, зацепит и второй ночной период, то есть сегодняшнюю ближайшую ночь. Поэтому если кто-то не успел увидеть полярное сияние, есть надежда попробовать их поискать в предстоящее тёмное время суток. Есть вероятность, что за счёт продолжительности всё ещё полярные сияния будут видны", - сказал Богачёв. При этом он уточнил, что для наблюдения сияний нужны "специальные условия". Их лучше наблюдать вдали от городской засветки неба. Тем, кто живёт в деревне, главный научный сотрудник ИКИ порекомендовал выйти на улицу и выключить свет в доме, чтобы от окон не было боковой подсветки. Наблюдать за небом стоит в районе Полярной звезды. По словам Богачёва, начавшаяся накануне буря носит планетарный характер, а в момент наибольшей амплитуды она достигала уровня G4 (то есть очень сильной бури, практически максимальной из возможных). Бурь более высокого уровня G5 не происходило примерно последние 20 лет, уточнил профессор РАН. Он рассказал, что два дня назад на Солнце произошла вспышка, а теперь до Земли дошли потоки плазмы и частиц, вызвавшие бурю. Однако, согласно прогнозам учёных, относительно слабая вспышка должна была вызвать на Земле ещё более слабую бурю. Одна из гипотез связана с тем, что ровно месяц назад (23-24 марта) на Земле также была зафиксирована очень крупная магнитная буря. Она была вызвана так называемой корональной дырой. Такие структуры привязаны к Солнцу, поэтому дыра могла за месяц (примерное время вращения Солнца вокруг своей оси) вернуться на ту же точку и усилить поток вещества от достаточно слабой вспышки. Кроме того, он напомнил, что бури, как колебания магнитного поля, действуют на электрические системы, в первую очередь на космические. На спутниках и других космических объектах может накапливаться заряд, который потом приведёт к их ускоренному сносу с орбиты. Поверхность Земли достаточно хорошо защищена атмосферой, но даже здесь могут наблюдаться помехи в связи, особенно в коротковолновой, рассказал учёный. На технику, по его словам, напрямую бури не влияют, но если электрическая сеть, к которой подключены приборы, по какой-то причине не сгладила скачки напряжения от магнитных событий, то аппаратура "теоретически может эти скачки напряжения получить дополнительные". Богачёв рассказал, что в силу специфики своей работы достаточно часто получает сообщения от людей, которые физически ощущают как вспышки на Солнце, так и магнитные бури на Земле. Таким метеочувствительным людям он посоветовал беречь себя и принимать меры предосторожности во время сильных магнитных событий.

https://ria.ru/20230329/ozon-1861453002.html

https://ria.ru/20230424/burya-1867243464.html

https://ria.ru/20230301/finnair-1855058653.html

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санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

земля, санкт-петербург, тверь, российская академия наук