https://ria.ru/20230424/nerpa-1867402573.html

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 24.04.2023

В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

Детеныша краснокнижной ладожской нерпы спасли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы, который вместе с ГУП "Водоканал... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T17:06

2023-04-24T17:06

2023-04-24T17:20

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детеныша краснокнижной ладожской нерпы спасли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы, который вместе с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" занимается спасением морских млекопитающих. "Наш новый знакомый с Крестовского острова. Маленький (семь килограммов) ладожский нерпенок, за которым люди наблюдали уже пару дней. <…> Будем откармливать маленького доходягу", — рассказал фонд на своей странице во "ВКонтакте".Нерпенка по просьбе организации в воскресенье поймали неравнодушные петербуржцы, затем его передали специалистам. Ранее в апреле уже спасли двух истощенных детенышей тюленя, одного из них нашли на пляже в Курортном районе Петербурга, а другого — в Выборге Ленинградской области. В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.

https://ria.ru/20230420/korolek-1866745386.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, россия, животные