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В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 24.04.2023
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17:06 24.04.2023 (обновлено: 17:20 24.04.2023)
https://ria.ru/20230424/nerpa-1867402573.html
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы - РИА Новости, 24.04.2023
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
Детеныша краснокнижной ладожской нерпы спасли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы, который вместе с ГУП "Водоканал... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T17:06
2023-04-24T17:20
хорошие новости
общество
санкт-петербург
гуп «водоканал санкт-петербурга
фонд друзей балтийской нерпы
россия
животные
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детеныша краснокнижной ладожской нерпы спасли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы, который вместе с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" занимается спасением морских млекопитающих. "Наш новый знакомый с Крестовского острова. Маленький (семь килограммов) ладожский нерпенок, за которым люди наблюдали уже пару дней. &lt;…&gt; Будем откармливать маленького доходягу", — рассказал фонд на своей странице во "ВКонтакте".Нерпенка по просьбе организации в воскресенье поймали неравнодушные петербуржцы, затем его передали специалистам. Ранее в апреле уже спасли двух истощенных детенышей тюленя, одного из них нашли на пляже в Курортном районе Петербурга, а другого — в Выборге Ленинградской области. В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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общество, санкт-петербург, гуп «водоканал санкт-петербурга, фонд друзей балтийской нерпы, россия, животные
Хорошие новости, Общество, Санкт-Петербург, ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга, Фонд друзей балтийской нерпы, Россия, Животные
В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы

В Петербурге на Крестовском острове спасли детеныша ладожской нерпы

© Спасение тюленей 699-23-99/vkontakteДетеныш нерпы, отловленный в Санкт-Петербурге на Крестовском острове
Детеныш нерпы, отловленный в Санкт-Петербурге на Крестовском острове
© Спасение тюленей 699-23-99/vkontakte
Детеныш нерпы, отловленный в Санкт-Петербурге на Крестовском острове
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детеныша краснокнижной ладожской нерпы спасли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы, который вместе с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" занимается спасением морских млекопитающих.
"Наш новый знакомый с Крестовского острова. Маленький (семь килограммов) ладожский нерпенок, за которым люди наблюдали уже пару дней. <…> Будем откармливать маленького доходягу", — рассказал фонд на своей странице во "ВКонтакте".
Нерпенка по просьбе организации в воскресенье поймали неравнодушные петербуржцы, затем его передали специалистам.
Ранее в апреле уже спасли двух истощенных детенышей тюленя, одного из них нашли на пляже в Курортном районе Петербурга, а другого — в Выборге Ленинградской области.
В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.
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Хорошие новостиОбществоСанкт-ПетербургГУП «Водоканал Санкт-ПетербургаФонд друзей балтийской нерпыРоссияЖивотные
 
 
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