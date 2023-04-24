В Петербурге спасли детеныша ладожской нерпы
В Петербурге на Крестовском острове спасли детеныша ладожской нерпы
© Спасение тюленей 699-23-99/vkontakteДетеныш нерпы, отловленный в Санкт-Петербурге на Крестовском острове
© Спасение тюленей 699-23-99/vkontakte
Детеныш нерпы, отловленный в Санкт-Петербурге на Крестовском острове
С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 апр — РИА Новости. Детеныша краснокнижной ладожской нерпы спасли на Крестовском острове в Санкт-Петербурге, сообщил Фонд друзей балтийской нерпы, который вместе с ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" занимается спасением морских млекопитающих.
"Наш новый знакомый с Крестовского острова. Маленький (семь килограммов) ладожский нерпенок, за которым люди наблюдали уже пару дней. <…> Будем откармливать маленького доходягу", — рассказал фонд на своей странице во "ВКонтакте".
Нерпенка по просьбе организации в воскресенье поймали неравнодушные петербуржцы, затем его передали специалистам.
Ранее в апреле уже спасли двух истощенных детенышей тюленя, одного из них нашли на пляже в Курортном районе Петербурга, а другого — в Выборге Ленинградской области.
В работе по спасению морских млекопитающих Балтийского региона с 2013 года участвует ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Открытие первого в России современного специализированного центра для реабилитации морских млекопитающих, включающего карантинный и адаптационный блоки и уличные бассейны, состоялось в 2014 году. Благодаря работе центра спасены и возвращены в дикую природу более 130 нерп и тюленей.
Самый известный подопечный центра — самец ладожской кольчатой нерпы Крошик. После реабилитации его дважды пытались выпустить в дикую природу, но каждый раз он возвращался. Через несколько лет у Крошика появился постоянный сосед — самец ладожской нерпы Шлиссик. Он тоже "предпочел" естественной среде обитания жизнь на территории центра в Репино.