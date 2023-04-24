https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867347240.html

"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию

"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию - РИА Новости, 24.04.2023

"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию

Филипп Киркоров в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал свою гражданскую позицию. РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T14:24

2023-04-24T14:24

2023-04-24T14:24

шоубиз

филипп киркоров

максим галкин

россия

знаменитости

алла пугачева

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/09/1850747322_0:0:748:422_1920x0_80_0_0_201bdc9c703d90d955deed537264b172.jpg

МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал свою гражданскую позицию. Он также ответил на обвинения активистов в оскорблении чувств верующих и ЛГБТ-пропаганде. В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации и посетил военный госпиталь в Крыму. Он назвал их героями, подарил книги с автографами и пригласил на свой концерт. Ранее Максим Галкин* высмеял гражданскую позицию певца на одном из своих выступлений за границей. Юморист пошутил над тем, что народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках для примирения сторон. В ответ исполнитель заявил, что готов поехать в Донбасс даже в таком наряде ради сохранения мира. *Признан Минюстом иноагентом

https://ria.ru/20230418/kirkorov-1865997680.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

филипп киркоров, максим галкин, россия, знаменитости, алла пугачева