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"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию - РИА Новости, 24.04.2023
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Шоубиз
 
14:24 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/kirkorov-1867347240.html
"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию
"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию - РИА Новости, 24.04.2023
"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию
Филипп Киркоров в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал свою гражданскую позицию. РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T14:24
2023-04-24T14:24
шоубиз
филипп киркоров
максим галкин
россия
знаменитости
алла пугачева
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал свою гражданскую позицию. Он также ответил на обвинения активистов в оскорблении чувств верующих и ЛГБТ-пропаганде. В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации и посетил военный госпиталь в Крыму. Он назвал их героями, подарил книги с автографами и пригласил на свой концерт. Ранее Максим Галкин* высмеял гражданскую позицию певца на одном из своих выступлений за границей. Юморист пошутил над тем, что народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках для примирения сторон. В ответ исполнитель заявил, что готов поехать в Донбасс даже в таком наряде ради сохранения мира. *Признан Минюстом иноагентом
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филипп киркоров, максим галкин, россия, знаменитости, алла пугачева
Шоубиз, Филипп Киркоров, Максим Галкин, Россия, Знаменитости, Алла Пугачева
"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию

Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию и ответил на обвинения активистов

Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
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МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал свою гражданскую позицию.
«

"Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. Мне необязательно выражать ее лозунгами. Вся Москва увешана афишами – "Филипп Киркоров в Кремле". И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна — это сцена, где я пою песни", – поделился исполнитель.

Он также ответил на обвинения активистов в оскорблении чувств верующих и ЛГБТ-пропаганде.
«
"Думаю, со мной просто начали сводить счеты после того, как я заступился за Пугачеву. Я никогда не был другом Максима Галкина*. Но 10 лет был мужем Пугачевой", – пожаловался артист.
В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации и посетил военный госпиталь в Крыму. Он назвал их героями, подарил книги с автографами и пригласил на свой концерт.
Ранее Максим Галкин* высмеял гражданскую позицию певца на одном из своих выступлений за границей. Юморист пошутил над тем, что народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках для примирения сторон. В ответ исполнитель заявил, что готов поехать в Донбасс даже в таком наряде ради сохранения мира.
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ШоубизФилипп КиркоровМаксим ГалкинРоссияЗнаменитостиАлла Пугачева
 
 
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