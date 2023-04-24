"Я здесь!": Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию
Филипп Киркоров высказал свою гражданскую позицию и ответил на обвинения активистов
Скриншот публикации Филиппа Киркорова в социальной сети
МОСКВА, 24 апр – РИА Новости. Филипп Киркоров в интервью изданию "Аргументы и факты" высказал свою гражданскую позицию.
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"Патриотическая позиция всегда должна быть. Иначе это трусость. Просто я ее выражаю в песнях. Мне необязательно выражать ее лозунгами. Вся Москва увешана афишами – "Филипп Киркоров в Кремле". И это уже позиция. Я здесь, я в России. Моя трибуна — это сцена, где я пою песни", – поделился исполнитель.
Он также ответил на обвинения активистов в оскорблении чувств верующих и ЛГБТ-пропаганде.
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"Думаю, со мной просто начали сводить счеты после того, как я заступился за Пугачеву. Я никогда не был другом Максима Галкина*. Но 10 лет был мужем Пугачевой", – пожаловался артист.
В прошлом году Филипп Киркоров поддержал участников спецоперации и посетил военный госпиталь в Крыму. Он назвал их героями, подарил книги с автографами и пригласил на свой концерт.
Ранее Максим Галкин* высмеял гражданскую позицию певца на одном из своих выступлений за границей. Юморист пошутил над тем, что народному артисту России следует отправиться в зону спецоперации в прозрачных колготках для примирения сторон. В ответ исполнитель заявил, что готов поехать в Донбасс даже в таком наряде ради сохранения мира.
*Признан Минюстом иноагентом