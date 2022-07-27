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Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
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Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму
Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022
Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму
Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине. РИА Новости, 27.07.2022
2022-07-27T01:24
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россия
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине.Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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россия, общество
01:24 27.07.2022 (обновлено: 11:18 27.07.2022)
 
Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму

Певец Филипп Киркоров посетил участников спецоперации, проходящих реабилитацию в Крыму

Филипп Киркоров во время посещения военного госпиталя в Крыму
Филипп Киркоров во время посещения военного госпиталя в Крыму
Филипп Киркоров во время посещения военного госпиталя в Крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине.
"В день моего концерта я узнал, что на территории Крыма проходят реабилитацию наши доблестные воины, подвиг которых просто бесценен на сегодняшний день. Я сказал себе, что я обязательно должен заглянуть в глаза этим ребятам, которые прошли через самое страшное, едва не лишившись самого дорогого - жизни. Я хотел их поддержать, пригласить на свой концерт", - сказал Киркоров журналистам.
Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Федор Добронравов - РИА Новости, 1920, 28.06.2022
28 июня, 13:14Культура
Актер Добронравов навестил участников спецоперации в военном госпитале
 
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