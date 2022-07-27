https://ria.ru/20220727/kirkorov-1805215703.html

Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму

Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму - РИА Новости, 27.07.2022

Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму

Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине. РИА Новости, 27.07.2022

2022-07-27T01:24

2022-07-27T01:24

2022-07-27T11:18

россия

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости. Певец Филипп Киркоров посетил военный госпиталь в Крыму, где встретился с проходящими реабилитацию участниками спецоперации на Украине.Певец пообщался с ранеными военными, подарил им книги с автографами и билеты на концерт. Киркоров назвал военных героями, а их действия - героизмом.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20220628/dobronravov-1798677469.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, общество