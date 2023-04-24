https://ria.ru/20230424/burya-1867271450.html

Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается

Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается - РИА Новости, 24.04.2023

Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается

В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается,... РИА Новости, 24.04.2023

2023-04-24T10:04

2023-04-24T10:04

2023-04-24T10:04

космос - риа наука

москва

земля

санкт-петербург

российская академия наук

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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. В воскресенье вечером жители европейской части России стали делиться фотографиями северного сияния. Его наблюдали в Санкт-Петербурге, Твери, Москве и даже в Рязани. Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 апреля 2023 года происходила магнитная буря уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной). Пик был пройден около ноля часов 24 апреля. На данный момент буря продолжается. По прогнозу ученых, она должна пойти на спад сегодня к 12 часам дня. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.

https://ria.ru/20230329/ozon-1861453002.html

москва

земля

санкт-петербург

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, москва, земля, санкт-петербург, российская академия наук