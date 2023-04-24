Рейтинг@Mail.ru
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается - РИА Новости, 24.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:04 24.04.2023
https://ria.ru/20230424/burya-1867271450.html
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается - РИА Новости, 24.04.2023
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается
В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:04
2023-04-24T10:04
космос - риа наука
москва
земля
санкт-петербург
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754531385_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_9f5a946a8a48877d53b7d149cffa8114.jpg
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. В воскресенье вечером жители европейской части России стали делиться фотографиями северного сияния. Его наблюдали в Санкт-Петербурге, Твери, Москве и даже в Рязани. Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 апреля 2023 года происходила магнитная буря уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной). Пик был пройден около ноля часов 24 апреля. На данный момент буря продолжается. По прогнозу ученых, она должна пойти на спад сегодня к 12 часам дня. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://ria.ru/20230329/ozon-1861453002.html
москва
земля
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754531385_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e77ff204275ff3e9c1fddce221afac66.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, москва, земля, санкт-петербург, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Москва, Земля, Санкт-Петербург, Российская академия наук
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается

Сильная магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается

© РИА Новости / Вадим Романов | Перейти в медиабанкСеверное сияние
Северное сияние - РИА Новости, 1920, 24.04.2023
© РИА Новости / Вадим Романов
Перейти в медиабанк
Северное сияние. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
В воскресенье вечером жители европейской части России стали делиться фотографиями северного сияния. Его наблюдали в Санкт-Петербурге, Твери, Москве и даже в Рязани.
Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 апреля 2023 года происходила магнитная буря уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной). Пик был пройден около ноля часов 24 апреля. На данный момент буря продолжается. По прогнозу ученых, она должна пойти на спад сегодня к 12 часам дня.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
Озоновый слой Земли
Магнитные бури уничтожают озоновый слой Земли, рассказали российские ученые
29 марта, 10:26
 
Космос - РИА НаукаМоскваЗемляСанкт-ПетербургРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала