https://ria.ru/20230424/burya-1867271450.html
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается - РИА Новости, 24.04.2023
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается
В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается,... РИА Новости, 24.04.2023
2023-04-24T10:04
2023-04-24T10:04
2023-04-24T10:04
космос - риа наука
москва
земля
санкт-петербург
российская академия наук
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МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН. В воскресенье вечером жители европейской части России стали делиться фотографиями северного сияния. Его наблюдали в Санкт-Петербурге, Твери, Москве и даже в Рязани. Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 апреля 2023 года происходила магнитная буря уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной). Пик был пройден около ноля часов 24 апреля. На данный момент буря продолжается. По прогнозу ученых, она должна пойти на спад сегодня к 12 часам дня. Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой. Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
https://ria.ru/20230329/ozon-1861453002.html
москва
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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космос - риа наука, москва, земля, санкт-петербург, российская академия наук
Космос - РИА Наука, Москва, Земля, Санкт-Петербург, Российская академия наук
Магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается
Сильная магнитная буря, которая вызвала северное сияние в Москве, продолжается
МОСКВА, 24 апр - РИА Новости. В атмосфере Земли прошла очень сильная магнитная буря, поэтому полярные сияния наблюдались в Санкт-Петербурге и Москве, пик бури пройден, но она продолжается, сообщили в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований (ИКИ) РАН и Института солнечно-земной физики (ИСЗФ) Сибирского отделения РАН.
В воскресенье вечером жители европейской части России стали делиться фотографиями северного сияния. Его наблюдали в Санкт-Петербурге, Твери, Москве и даже в Рязани.
Согласно представленному на сайте графику, с 16.00 мск 23 апреля 2023 года происходила магнитная буря уровнями от G1 до G4 (от слабой до очень сильной). Пик был пройден около ноля часов 24 апреля. На данный момент буря продолжается. По прогнозу ученых, она должна пойти на спад сегодня к 12 часам дня.
Мощность магнитных бурь оценивается по пятибалльной шкале. Буря уровня G1 считается самой слабой.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.
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