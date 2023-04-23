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В Баку назвали установку КПП на границе с Арменией легитимной - РИА Новости, 23.04.2023
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22:54 23.04.2023
https://ria.ru/20230423/kpp-1867235411.html
В Баку назвали установку КПП на границе с Арменией легитимной
В Баку назвали установку КПП на границе с Арменией легитимной - РИА Новости, 23.04.2023
В Баку назвали установку КПП на границе с Арменией легитимной
МИД Азербайджана отверг заявление внешнеполитического ведомства Армении и назвал легитимным шагом установку контрольно-пропускного пункта на... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T22:54
2023-04-23T22:54
в мире
азербайджан
армения
баку
сергей лавров
оон
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 23 апр - РИА Новости. МИД Азербайджана отверг заявление внешнеполитического ведомства Армении и назвал легитимным шагом установку контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе при въезде на Лачинскую дорогу, связывающую Армению с Карабахом. МИД Армении в воскресенье назвал установление азербайджанского пограничного пункта пропуска грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана в 2020 году. В ведомстве заявили, что этот шаг направлен "на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и отток армянского населения". МИД Армении призвал устранить "незаконную блокаду коридора" и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора, а страны СБ ООН - предпринять эффективные шаги для безусловного выполнения решения Международного суда по разблокированию дороги. "Категорически отвергаем заявление МИД Армении... Подобные заявления армянской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Азербайджана, не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности. Легитимное решение и шаг Азербайджана по установлению на границе, на своей суверенной территории контрольно-пропускного пункта соответствуют всем принципам и нормам международного права", - говорится в сообщении азербайджанского министерства. В МИД Азербайджана заявили, что армянской стороне нужно "проявить конструктивную позицию", отметив, что Армения "должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом-выездом на свою территорию". Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867199153.html
https://ria.ru/20230422/karabakh-1867112118.html
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в мире, азербайджан, армения, баку, сергей лавров, оон, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Азербайджан, Армения, Баку, Сергей Лавров, ООН, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
В Баку назвали установку КПП на границе с Арменией легитимной

МИД Азербайджана назвал установку КПП на границе с Арменией легитимной

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАзербайджанские пограничники
Азербайджанские пограничники - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Азербайджанские пограничники . Архивное фото
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БАКУ, 23 апр - РИА Новости. МИД Азербайджана отверг заявление внешнеполитического ведомства Армении и назвал легитимным шагом установку контрольно-пропускного пункта на азербайджано-армянской границе при въезде на Лачинскую дорогу, связывающую Армению с Карабахом.
МИД Армении в воскресенье назвал установление азербайджанского пограничного пункта пропуска грубым нарушением трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана в 2020 году. В ведомстве заявили, что этот шаг направлен "на последовательное проведение Азербайджаном политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и отток армянского населения". МИД Армении призвал устранить "незаконную блокаду коридора" и обеспечить вывод азербайджанских сил из всей зоны безопасности коридора, а страны СБ ООН - предпринять эффективные шаги для безусловного выполнения решения Международного суда по разблокированию дороги.
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"Категорически отвергаем заявление МИД Армении... Подобные заявления армянской стороны, вмешивающейся во внутренние дела Азербайджана, не только не способствуют миру и стабильности в регионе, но и приводят к росту напряженности. Легитимное решение и шаг Азербайджана по установлению на границе, на своей суверенной территории контрольно-пропускного пункта соответствуют всем принципам и нормам международного права", - говорится в сообщении азербайджанского министерства.
В МИД Азербайджана заявили, что армянской стороне нужно "проявить конструктивную позицию", отметив, что Армения "должна принять и уважать право Азербайджана на обеспечение контроля над въездом-выездом на свою территорию".
Ранее госпогранслужба Азербайджана заявила, что ее подразделения установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги в Лачинском коридоре, которая ведет в Степанакерт. В Баку объяснили появление КПП неправомерным использованием армянской стороной дороги в Степанакерт и угрозами безопасности. Пограничники Азербайджана указывали, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.
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В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
Глава МИД РФ Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору, в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
Блокировка Лачинского коридора в Азербайджане
17 декабря 2022, 12:31
Инфографика
Блокировка Лачинского коридораПосмотреть
 
В миреАзербайджанАрменияБакуСергей ЛавровООНСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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