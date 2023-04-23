https://ria.ru/20230423/kpp-1867204975.html
Азербайджан установил пограничный КПП в начале Лачинского коридора
Азербайджан установил пограничный КПП в начале Лачинского коридора - РИА Новости, 23.04.2023
Азербайджан установил пограничный КПП в начале Лачинского коридора
Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги, которая ведет в... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T18:00
2023-04-23T18:00
2023-04-23T18:00
в мире
армения
азербайджан
степанакерт
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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БАКУ, 23 апр – РИА Новости. Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги, которая ведет в Степанакерт, сообщает азербайджанская госпогранслужба. "Двадцать третьего апреля в 12:00 (11:00 мск) подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди", - говорится в сообщении. Отмечается, что это сделано "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди (Бердзор-Степанакерт – армянские названия)". Ведомство сообщает, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр. В МИД Азербайджана объяснили установку контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией неправомерным использованием армянской стороной дороги, ведущей в Степанакерт, и угрозами безопасности. "Азербайджан создал пограничный КПП на границе двух стран из-за неправомерного использования Арменией дороги Лачин-Ханкенди и вытекающих из этого угроз безопасности. Для проезда армянских жителей Карабахского региона в обоих направлениях будут созданы соответствующие условия", - написал в своем Twitter-аккаунте начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде. В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы. Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявлял, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Он подчеркивал необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН о разблокировании коридора. Дорога через Лачинский коридор - единственный путь, связывающий Карабах с Арменией. Согласно договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в Карабахе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный в регионе на срок пять лет.
https://ria.ru/20230423/pogibshiy-1867199153.html
https://ria.ru/20230418/karabakh-1866162151.html
https://ria.ru/20230314/karabakh-1857789973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, степанакерт, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Степанакерт, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Азербайджан установил пограничный КПП в начале Лачинского коридора
Азербайджан установил пограничный КПП в начале дороги, ведущей в Степанакерт
БАКУ, 23 апр – РИА Новости.
Подразделения Государственной пограничной службы Азербайджана установили пограничный пункт пропуска на границе с Арменией в начале дороги, которая ведет в Степанакерт, сообщает азербайджанская госпогранслужба
.
"Двадцать третьего апреля в 12:00 (11:00 мск) подразделения Государственной пограничной службы Азербайджанской республики установили пограничный пункт пропуска на суверенных территориях нашей страны, на границе с Арменией, в начале дороги Лачин-Ханкенди", - говорится в сообщении.
Отмечается, что это сделано "в целях предотвращения переброски живой силы, боеприпасов, мин, а также другой военной техники из Армении незаконным армянским вооруженным формированиям на территории Азербайджана, а также в качестве меры реагирования на то, что 22 апреля Армения в одностороннем порядке, вопреки трехстороннему заявлению от 10 ноября 2020 года, установила пограничный пункт пропуска на границе с Азербайджаном на въезде на дорогу Лачин-Ханкенди (Бердзор-Степанакерт – армянские названия)".
Ведомство сообщает, что об этом факте проинформировано командование российского миротворческого контингента и Российско-турецкий мониторинговый центр.
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В МИД Азербайджана объяснили установку контрольно-пропускного пункта на границе с Арменией неправомерным использованием армянской стороной дороги, ведущей в Степанакерт, и угрозами безопасности. "Азербайджан создал пограничный КПП на границе двух стран из-за неправомерного использования Арменией дороги Лачин-Ханкенди и вытекающих из этого угроз безопасности. Для проезда армянских жителей Карабахского региона в обоих направлениях будут созданы соответствующие условия", - написал в своем Twitter-аккаунте начальник управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе
возобновились боевые действия, ставшие продолжением многолетнего конфликта и приведшие к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы
Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь, оставшись на занятых позициях, и обменяться пленными и телами погибших. Кроме того, Баку
перешли Кельбаджарский и Лачинский районы, а также часть Агдамского района, которые ранее находились под контролем непризнанной НКР
и не были заняты азербайджанской армией в ходе боевых действий. В регионе, включая Лачинский коридор, разместились российские миротворцы.
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Ранее армянский премьер Никол Пашинян
заявлял, что из-за блокирования автодороги, связывающей Нагорный Карабах с Арменией, в регионе начался гуманитарный кризис. По его словам, блокирование Лачинского коридора является нарушением шестого пункта трехстороннего заявления лидеров Армении, РФ
и Азербайджана от 9 ноября 2020 года. Он подчеркивал необходимость немедленного выполнения Азербайджаном решения Международного суда ООН
о разблокировании коридора.
Дорога через Лачинский коридор
- единственный путь, связывающий Карабах с Арменией. Согласно договоренностям ноября 2020 года, положившим конец боевым действиям в Карабахе, дорогу контролирует российский миротворческий контингент, размещенный в регионе на срок пять лет.
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