https://ria.ru/20230423/gruzy-1867206566.html

Румынская таможня начнет опечатывать агропродовольственные грузы с Украины

Румынская таможня начнет опечатывать агропродовольственные грузы с Украины - РИА Новости, 23.04.2023

Румынская таможня начнет опечатывать агропродовольственные грузы с Украины

Таможенная служба Румынии с понедельника, 24 апреля, будет опечатывать агропродовольственные грузы из Украины, которые следуют транзитом в другие страны,... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T18:18

2023-04-23T18:18

2023-04-23T18:18

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КИШИНЕВ, 23 апр - РИА Новости. Таможенная служба Румынии с понедельника, 24 апреля, будет опечатывать агропродовольственные грузы из Украины, которые следуют транзитом в другие страны, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства страны. Социал-демократическая партия Румынии (СДП) ранее сообщила, что предложит коллегам по правящей коалиции принять решение о при остановке импорта зерна и других товаров из Украины. При этом министр сельского хозяйства Петре Дая в среду заявил, что Еврокомиссия предложила Польше, Венгрии, Болгарии и Словакии отменить одостороннее решение о запрете импорта из Украины, обещая в ответ разработать механизм приостановки импорта украинских зерновых. "Министр сельского хозяйства Петре Дая сообщил, что румынское государство примет дополнительные меры безопасности (опечатывание и мониторинг) для транспортных средств, следующих транзитом через территорию Румынии в третьи страны, чтобы защитить румынских фермеров, которые сталкиваются с трудностями из-за потока украинского зерна", - сообщается на сайте Минсельхоза. По его словам, меры безопасности вступят в силу уже 24 апреля. Он подчеркнул, что Румыния готова продолжать поддерживать Украину в торговой области, но не в ущерб румынским фермерам. Дая также напомнил, что таможня Румынии будет проверять все агропродовольственные товары из Украины, поскольку в них ранее было обнаружено превышение уровня пестицидов. Польша и Венгрия на фоне протестов местных фермеров заявили в конце прошлой недели о приостановке импорта украинской сельхозпродукции, поступающей без пошлин на общеевропейский рынок. В понедельник о приостановке импорта зерна и других отдельных продуктов с Украины заявила Словакия, а накануне стало известно, что Болгария также рассмотрела возможность введения временного запрета на импорт украинского зерна. В конце марта премьер-министры ряда стран ЕС обратились к главе Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен с просьбой вмешаться в кризис, вызванный наплывом зерна с Украины. В письме премьер-министров Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии отмечалось, что "проблемы связаны со значительным увеличением поставок украинской продукции на рынки стран-членов ЕС, особенно граничащих с Украиной или находящихся рядом с ней", в частности "произошел беспрецедентный рост импорта зерновых, масличных культур, яиц, птицы, сахара, яблочного сока, ягод, яблок, муки, меда и макаронных изделий".

https://ria.ru/20230423/shoshoake-1867173652.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, румыния