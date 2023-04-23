https://ria.ru/20230423/bilan-1867178664.html

Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib

Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib - РИА Новости, 23.04.2023

Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib

Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла... РИА Новости, 23.04.2023

2023-04-23T13:47

2023-04-23T13:47

2023-04-23T13:49

шоубиз

дима билан (виктор белан)

украина

знаменитости

дубай

баста (василий вакуленко)

шоу-бизнес

москва

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла замена. Артист выступит 6 мая с Бастой (Василий Вакуленко) вместо поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов).К тексту она также приложила обновленную афишу. Продюсер Билана не назвала точную причину замены Jah Khalib Бастой.Однако ранее среди общественности прокатилась волна возмущения после того, как Мамедов собрался дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля.Пользователи Сети и блогеры призвали отменить шоу, что позже сделали концертные площадки: сначала питерский КСК "М-1 Арена", а затем — подмосковный Crocus City Hall.После отмены выступлений Jah Khalib оправдался в Сети за свои слова в пользу Украины, которые он озвучил почти сразу после начала спецоперации. Однако в России на публикацию рэпера пока не отреагировали.

https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html

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Галина Соколова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

дима билан (виктор белан), украина, знаменитости, дубай, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, москва, яна рудковская