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Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib - РИА Новости, 23.04.2023
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib
Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:47
2023-04-23T13:47
2023-04-23T13:49
шоубиз
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шоу-бизнес
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла замена. Артист выступит 6 мая с Бастой (Василий Вакуленко) вместо поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов).К тексту она также приложила обновленную афишу. Продюсер Билана не назвала точную причину замены Jah Khalib Бастой.Однако ранее среди общественности прокатилась волна возмущения после того, как Мамедов собрался дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля.Пользователи Сети и блогеры призвали отменить шоу, что позже сделали концертные площадки: сначала питерский КСК "М-1 Арена", а затем — подмосковный Crocus City Hall.После отмены выступлений Jah Khalib оправдался в Сети за свои слова в пользу Украины, которые он озвучил почти сразу после начала спецоперации. Однако в России на публикацию рэпера пока не отреагировали.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дима билан (виктор белан), украина, знаменитости, дубай, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, москва, яна рудковская
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Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib
Певец Дима Билан выступит на майском концерте в Дубае с рэпером Бастой вместо Jah Khalib