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Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib - РИА Новости, 23.04.2023
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Шоубиз
 
13:47 23.04.2023 (обновлено: 13:49 23.04.2023)
https://ria.ru/20230423/bilan-1867178664.html
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib - РИА Новости, 23.04.2023
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib
Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла... РИА Новости, 23.04.2023
2023-04-23T13:47
2023-04-23T13:49
шоубиз
дима билан (виктор белан)
украина
знаменитости
дубай
баста (василий вакуленко)
шоу-бизнес
москва
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла замена. Артист выступит 6 мая с Бастой (Василий Вакуленко) вместо поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов).К тексту она также приложила обновленную афишу. Продюсер Билана не назвала точную причину замены Jah Khalib Бастой.Однако ранее среди общественности прокатилась волна возмущения после того, как Мамедов собрался дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля.Пользователи Сети и блогеры призвали отменить шоу, что позже сделали концертные площадки: сначала питерский КСК "М-1 Арена", а затем — подмосковный Crocus City Hall.После отмены выступлений Jah Khalib оправдался в Сети за свои слова в пользу Украины, которые он озвучил почти сразу после начала спецоперации. Однако в России на публикацию рэпера пока не отреагировали.
https://ria.ru/20230419/evdokimov-1866285097.html
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дима билан (виктор белан), украина, знаменитости, дубай, баста (василий вакуленко), шоу-бизнес, москва, яна рудковская
Шоубиз, Дима Билан (Виктор Белан), Украина, Знаменитости, Дубай, Баста (Василий Вакуленко), Шоу-бизнес, Москва, Яна Рудковская
Дима Билан отменил выступление с поддержавшим Украину рэпером Jah Khalib

Певец Дима Билан выступит на майском концерте в Дубае с рэпером Бастой вместо Jah Khalib

© РИА Новости / Екатерина Лызлова | Перейти в медиабанкДима Билан
Дима Билан - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Продюсер Яна Рудковская разместила в своем Telegram-канале пост, в котором сообщила о том, что в программе предстоящего концерта Димы Билана в Дубае произошла замена. Артист выступит 6 мая с Бастой (Василий Вакуленко) вместо поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов).
«
"С Димой в Дубае 6 мая выступит Баста, а не Jah Halib. На поле произошла замена , информирую зрителей", — написала Рудковская.
К тексту она также приложила обновленную афишу.
© Фото : @doveoftheworld / TelegramАфиша концерта Димы Билана и Басты в Дубае
Афиша концерта Димы Билана и Басты в Дубае - РИА Новости, 1920, 23.04.2023
© Фото : @doveoftheworld / Telegram
Афиша концерта Димы Билана и Басты в Дубае
Продюсер Билана не назвала точную причину замены Jah Khalib Бастой.
Однако ранее среди общественности прокатилась волна возмущения после того, как Мамедов собрался дать два концерта в Москве и Санкт-Петербурге 23 и 25 апреля.
Пользователи Сети и блогеры призвали отменить шоу, что позже сделали концертные площадки: сначала питерский КСК "М-1 Арена", а затем — подмосковный Crocus City Hall.
После отмены выступлений Jah Khalib оправдался в Сети за свои слова в пользу Украины, которые он озвучил почти сразу после начала спецоперации. Однако в России на публикацию рэпера пока не отреагировали.
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ШоубизДима Билан (Виктор Белан)УкраинаЗнаменитостиДубайБаста (Василий Вакуленко)Шоу-бизнесМоскваЯна Рудковская
 
 
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