https://ria.ru/20230418/kontsert-1865946686.html
В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины
В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины - РИА Новости, 18.04.2023
В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины
В Сети призвали отменить концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) из-за его поддержки Украины. Выступление исполнителя запланировано на 23... РИА Новости, 18.04.2023
2023-04-18T01:24
2023-04-18T01:24
2023-04-18T10:37
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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети призвали отменить концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) из-за его поддержки Украины. Выступление исполнителя запланировано на 23 апреля в Москве, в Crocus City Hall, — что возмутило многих пользователей. Одним из первых по поводу выступления Мамедова высказался рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он разместил гневный пост на своей странице "ВКонтакте". К тексту рэпер приложил коллаж, состоящий из афиши предстоящего концерта Jah Khalib и скрина сторис со страницы Мамедова, где тот пишет о поддержке Украины. Позже Аким Апачев разместил еще один пост, в котором рассказал, что направил обращение в Минкульт России."Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России по факту поддержки террористической украинской армии и возможного спонсирования ВСУ этим "артистом". Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог", — сообщил Аким. В комментариях большинство пользователей и подписчиков Апачева поддержали его инициативу отменить шоу Jah Khalib.Сам Мамедов пока не отреагировал на призыв отменить его выступление. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России. Так, помимо шоу в Crocus City Hall, исполнитель также планирует выступить в Санкт-Петербурге 25 апреля.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины
В Сети призвали отменить подмосковный концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины
МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети призвали отменить концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) из-за его поддержки Украины. Выступление исполнителя запланировано на 23 апреля в Москве, в Crocus City Hall, — что возмутило многих пользователей.
Одним из первых по поводу выступления Мамедова высказался
рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он разместил гневный пост на своей странице "ВКонтакте".
«
"Вы чего там? Ау! Может, сразу концерт Зеленского организуете в Кремле? Гнать всех, кто порочит нашу страну. Враг остается врагом, он не может резко стать союзником ради концерта в Москве", — написал Апачев.
К тексту рэпер приложил коллаж, состоящий из афиши предстоящего концерта Jah Khalib и скрина сторис со страницы Мамедова, где тот пишет о поддержке Украины.
Позже Аким Апачев разместил
еще один пост, в котором рассказал, что направил обращение в Минкульт России.
"Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России по факту поддержки террористической украинской армии и возможного спонсирования ВСУ этим "артистом". Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог", — сообщил Аким.
В комментариях большинство пользователей и подписчиков Апачева поддержали его инициативу отменить шоу Jah Khalib.
«
"Пусть у себя в Казахстане пляшет", "Зачем он здесь нужен?", "Власти должны жестко реагировать, прислушиваться к мнению народа, запретить всех звезд, критикующих Россию", "Чемодан, вокзал, Алма-Ата", — высказались комментаторы.
Сам Мамедов пока не отреагировал на призыв отменить его выступление.
По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал
Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России. Так, помимо шоу в Crocus City Hall, исполнитель также планирует выступить в Санкт-Петербурге 25 апреля.
В Москве запланировали концерт поддержавшего Украину рэпера