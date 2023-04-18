https://ria.ru/20230418/kontsert-1865946686.html

В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины

В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины - РИА Новости, 18.04.2023

В Сети призвали отменить концерт рэпера Jah Khalib за поддержку Украины

В Сети призвали отменить концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) из-за его поддержки Украины. Выступление исполнителя запланировано на 23... РИА Новости, 18.04.2023

2023-04-18T01:24

2023-04-18T01:24

2023-04-18T10:37

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МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. В Сети призвали отменить концерт казахстанского рэпера Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) из-за его поддержки Украины. Выступление исполнителя запланировано на 23 апреля в Москве, в Crocus City Hall, — что возмутило многих пользователей. Одним из первых по поводу выступления Мамедова высказался рэп-исполнитель и журналист Аким Апачев. Он разместил гневный пост на своей странице "ВКонтакте". К тексту рэпер приложил коллаж, состоящий из афиши предстоящего концерта Jah Khalib и скрина сторис со страницы Мамедова, где тот пишет о поддержке Украины. Позже Аким Апачев разместил еще один пост, в котором рассказал, что направил обращение в Минкульт России."Направил министру культуры Российской Федерации Любимовой Ольге Борисовне официальный запрос на отмену концертов Бахтияра Мамедова в России по факту поддержки террористической украинской армии и возможного спонсирования ВСУ этим "артистом". Обзвонил всех, кого знаю. Написал везде, куда мог", — сообщил Аким. В комментариях большинство пользователей и подписчиков Апачева поддержали его инициативу отменить шоу Jah Khalib.Сам Мамедов пока не отреагировал на призыв отменить его выступление. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети. Но продолжил концертную деятельностью в России. Так, помимо шоу в Crocus City Hall, исполнитель также планирует выступить в Санкт-Петербурге 25 апреля.

https://ria.ru/20230417/dzhekson-1865900674.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Галина Соколова

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