Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России
Рэпер Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) оправдался на своей странице в соцсети за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге.
© @jahkhalibПост, опубликованный Jah Khalib
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
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© @jahkhalibПост, опубликованный Jah Khalib
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
2 из 2
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
1 из 2
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
2 из 2
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"Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, – ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине. Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями", – написал музыкант.
Jah Khalib планировал выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля.
Однако его концерты были отменены на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Большинство заявило, что поддержавший Украину артист не должен зарабатывать на российских слушателях.
По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети.