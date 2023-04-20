https://ria.ru/20230420/reper-1866548152.html

Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России

Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России - РИА Новости, 20.04.2023

Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России

Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) оправдался на своей странице в соцсети за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге. РИА Новости, 20.04.2023

2023-04-20T11:21

2023-04-20T11:21

2023-04-20T11:22

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МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) оправдался на своей странице в соцсети за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Jah Khalib планировал выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля. Однако его концерты были отменены на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Большинство заявило, что поддержавший Украину артист не должен зарабатывать на российских слушателях. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети.

https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

украина, россия, москва, санкт-петербург, знаменитости, муз-тв (премия)