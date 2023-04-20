Рейтинг@Mail.ru
Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России - РИА Новости, 20.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:21 20.04.2023 (обновлено: 11:22 20.04.2023)
https://ria.ru/20230420/reper-1866548152.html
Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России
Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России - РИА Новости, 20.04.2023
Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России
Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) оправдался на своей странице в соцсети за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге. РИА Новости, 20.04.2023
2023-04-20T11:21
2023-04-20T11:22
шоубиз
украина
россия
москва
санкт-петербург
знаменитости
муз-тв (премия)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/96/1561489642_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_362503f185cf724ab85d200e7f896d68.jpg
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) оправдался на своей странице в соцсети за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге. Jah Khalib планировал выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля. Однако его концерты были отменены на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Большинство заявило, что поддержавший Украину артист не должен зарабатывать на российских слушателях. По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети.
https://ria.ru/20230418/jahkalib-1866101049.html
украина
россия
москва
санкт-петербург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Александра Липатова
Александра Липатова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/96/1561489642_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_7839a4c1d586ab23ef018407d95be950.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, москва, санкт-петербург, знаменитости, муз-тв (премия)
Шоубиз, Украина, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Знаменитости, Муз-ТВ (премия)
Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России

Рэпер Jah Khalib оправдался за поддержку Украины после отмены концертов в России

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкПевец Джах Халиб (Jah Khalib)
Певец Джах Халиб (Jah Khalib) - РИА Новости, 1920, 20.04.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Рэпер Jah Khalib (Бахтияр Мамедов) оправдался на своей странице в соцсети за поддержку Украины после отмены концертов в Москве и Санкт-Петербурге.
© @jahkhalibПост, опубликованный Jah Khalib
Пост, опубликованный Jah Khalib
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
1 из 2
© @jahkhalibПост, опубликованный Jah Khalib
Пост, опубликованный Jah Khalib
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
2 из 2
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
1 из 2
Пост, опубликованный Jah Khalib
© @jahkhalib
2 из 2
«
"Все, что вы читали обо мне в последние пару дней, – ложь. Моя сторис была опубликована больше года назад, когда помогали эвакуировать меня и мою супругу из бомбоубежища на Украине. Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с добрыми намерениями", – написал музыкант.
Jah Khalib планировал выступить в Москве и Санкт-Петербурге в конце апреля.
Однако его концерты были отменены на фоне негативной реакции общественности и депутатов. Большинство заявило, что поддержавший Украину артист не должен зарабатывать на российских слушателях.
По данным СМИ, после начала спецоперации рэпер публично поддержал Украину в своей соцсети.
Концерт Танцы! Елка! Муз-ТВ - РИА Новости, 1920, 18.04.2023
В Госдуме высказались о концертах поддержавшего Украину рэпера Jah Khalib
18 апреля, 17:06
 
ШоубизУкраинаРоссияМоскваСанкт-ПетербургЗнаменитостиМуз-ТВ (премия)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала