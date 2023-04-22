https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html

США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа

США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа - РИА Новости, 22.04.2023

США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа

США, заявляя о своих "неприкосновенных" технологиях на Запорожской атомной электростанции, хотят в числе прочего омрачить предстоящую торжественную церемонию... РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T14:26

2023-04-22T14:26

2023-04-22T18:12

россия

сша

турция

аэс "аккую"

алексей лихачев

анатолий антонов

запорожская аэс

росэнергоатом

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, заявляя о своих "неприкосновенных" технологиях на Запорожской атомной электростанции, хотят в числе прочего омрачить предстоящую торжественную церемонию завоза ядерного топлива на площадку строящейся с участием России в Турции АЭС "Аккую", считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее Карчаа отмечал, что эти заявления Вашингтона стали новым этапом психологического давления на коллектив ЗАЭС. "Есть ещё один момент - он крайне важный, мы его ждём 27 апреля в Турции, когда будет доставлено ядерное топливо (на строящуюся с участием России АЭС "Аккую")... Кому-то в том числе хочется омрачить это событие и поиграть у нас на нервах", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Россия - очень крупный игрок на мировом рынке строительства АЭС, и заявления США о "технологиях" на Запорожской АЭС - это "американские методы выжимания с рынка посредством таких вот хамских абсолютно, нахрапистых действий", добавил он. Американский телеканал CNN ранее сообщил, что в его распоряжении оказалось письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". Речь идет о расчетных программах (кодах), связанных с эксплуатацией ядерного топлива компании Westinghouse на ряде энергоблоков Запорожской АЭС, в этих кодах российские специалисты совершенно не нуждаются, отметили эксперты. Российские решения в сфере атомной энергетики "абсолютно независимы и суверенны", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Москва считает "крайне неуместными и недопустимыми" любые угрозы в свой адрес о применении американского уголовного законодательства при псевдонарушениях правил экспортного контроля США, подчеркивал он. Торжественная церемония завоза ядерного топлива на площадку первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции планируется на 27 апреля. После того, как топливо доставят в хранилище, АЭС "Аккую" официально станет ядерным объектом. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

https://ria.ru/20230420/turtsiya-1866465289.html

https://ria.ru/20230422/atom-1866957253.html

https://ria.ru/20230330/erdogan-1861721583.html

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россия, сша, турция, аэс "аккую", алексей лихачев, анатолий антонов, запорожская аэс, росэнергоатом