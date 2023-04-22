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США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа - РИА Новости, 22.04.2023
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14:26 22.04.2023 (обновлено: 18:12 22.04.2023)
https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html
США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа
США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа - РИА Новости, 22.04.2023
США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа
США, заявляя о своих "неприкосновенных" технологиях на Запорожской атомной электростанции, хотят в числе прочего омрачить предстоящую торжественную церемонию... РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T14:26
2023-04-22T18:12
россия
сша
турция
аэс "аккую"
алексей лихачев
анатолий антонов
запорожская аэс
росэнергоатом
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, заявляя о своих "неприкосновенных" технологиях на Запорожской атомной электростанции, хотят в числе прочего омрачить предстоящую торжественную церемонию завоза ядерного топлива на площадку строящейся с участием России в Турции АЭС "Аккую", считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее Карчаа отмечал, что эти заявления Вашингтона стали новым этапом психологического давления на коллектив ЗАЭС. "Есть ещё один момент - он крайне важный, мы его ждём 27 апреля в Турции, когда будет доставлено ядерное топливо (на строящуюся с участием России АЭС "Аккую")... Кому-то в том числе хочется омрачить это событие и поиграть у нас на нервах", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". Россия - очень крупный игрок на мировом рынке строительства АЭС, и заявления США о "технологиях" на Запорожской АЭС - это "американские методы выжимания с рынка посредством таких вот хамских абсолютно, нахрапистых действий", добавил он. Американский телеканал CNN ранее сообщил, что в его распоряжении оказалось письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии". Речь идет о расчетных программах (кодах), связанных с эксплуатацией ядерного топлива компании Westinghouse на ряде энергоблоков Запорожской АЭС, в этих кодах российские специалисты совершенно не нуждаются, отметили эксперты. Российские решения в сфере атомной энергетики "абсолютно независимы и суверенны", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Москва считает "крайне неуместными и недопустимыми" любые угрозы в свой адрес о применении американского уголовного законодательства при псевдонарушениях правил экспортного контроля США, подчеркивал он. Торжественная церемония завоза ядерного топлива на площадку первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции планируется на 27 апреля. После того, как топливо доставят в хранилище, АЭС "Аккую" официально станет ядерным объектом. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html
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россия, сша, турция, аэс "аккую", алексей лихачев, анатолий антонов, запорожская аэс, росэнергоатом
Россия, США, Турция, АЭС "Аккую", Алексей Лихачев, Анатолий Антонов, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
США хотят омрачить церемонию завоза топлива на АЭС "Аккую", заявил Карчаа

Карчаа: США хотят омрачить предстоящую торжественную церемонию на АЭС "Аккую" в Турции

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСоветник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
Советник генерального директора концерна Росэнергоатом Ренат Карчаа - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, заявляя о своих "неприкосновенных" технологиях на Запорожской атомной электростанции, хотят в числе прочего омрачить предстоящую торжественную церемонию завоза ядерного топлива на площадку строящейся с участием России в Турции АЭС "Аккую", считает советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее Карчаа отмечал, что эти заявления Вашингтона стали новым этапом психологического давления на коллектив ЗАЭС.
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"Есть ещё один момент - он крайне важный, мы его ждём 27 апреля в Турции, когда будет доставлено ядерное топливо (на строящуюся с участием России АЭС "Аккую")... Кому-то в том числе хочется омрачить это событие и поиграть у нас на нервах", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
Россия - очень крупный игрок на мировом рынке строительства АЭС, и заявления США о "технологиях" на Запорожской АЭС - это "американские методы выжимания с рынка посредством таких вот хамских абсолютно, нахрапистых действий", добавил он.
Американский телеканал CNN ранее сообщил, что в его распоряжении оказалось письмо главы управления политики нераспространения министерства энергетики США Андреа Феркиле гендиректору госкорпорации "Росатом" Алексею Лихачеву. Феркиле заявил, что Запорожская атомная электростанция в Энергодаре "содержит ядерные технические данные американского происхождения, экспорт которых контролируется правительством Соединенных Штатов". В сообщении телеканала подчеркивается, что США призывают Россию "не трогать" эти "ядерные технологии".
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Речь идет о расчетных программах (кодах), связанных с эксплуатацией ядерного топлива компании Westinghouse на ряде энергоблоков Запорожской АЭС, в этих кодах российские специалисты совершенно не нуждаются, отметили эксперты.
Российские решения в сфере атомной энергетики "абсолютно независимы и суверенны", заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Москва считает "крайне неуместными и недопустимыми" любые угрозы в свой адрес о применении американского уголовного законодательства при псевдонарушениях правил экспортного контроля США, подчеркивал он.
Торжественная церемония завоза ядерного топлива на площадку первого энергоблока АЭС "Аккую" в Турции планируется на 27 апреля. После того, как топливо доставят в хранилище, АЭС "Аккую" официально станет ядерным объектом. Президент России Владимир Путин по видеосвязи примет участие в церемонии, заявил ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
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Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.
Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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РоссияСШАТурцияАЭС "Аккую"Алексей ЛихачевАнатолий АнтоновЗапорожская АЭСРосэнергоатом
 
 
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