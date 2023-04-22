https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html

Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС

Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.04.2023

Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС

Заявления МАГАТЭ служат нагнетанию обстановки вокруг Запорожской АЭС, заявил в субботу советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 22.04.2023

2023-04-22T15:01

2023-04-22T15:01

2023-04-22T15:01

в мире

россия

украина

энергодар

магатэ

запорожская аэс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/07/1856417322_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d8c37e6795d395bb062a8ae6db78c29.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления МАГАТЭ служат нагнетанию обстановки вокруг Запорожской АЭС, заявил в субботу советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией, связанной с обстрелами Запорожской АЭС, которые находящиеся на станции эксперты организации якобы слышат "ежедневно". "Насчёт окрестностей, они (обстрелы - ред.) никогда не прекращались. Они (украинские войска - ред.) постоянно бьют по береговой линии и получают ответ… Что касается обстрелов самой атомной станции, я могу ответственно заявить, что ни по самой станции, ни по периметру, близлежащему к станции никаких ударов, тем более таких, которые так бы беспокоили экспертов МАГАТЭ, мы не фиксировали - их нет, говоря проще", - сказал Карчаа, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, данные заявления были сделаны, чтобы нанести РФ репутационный ущерб: "Технологии применяются те же самые - это манипулирование, дезинформация, нагнетание искусственное и в сухом остатке никакой "конструкции", потому что если даже верить всему этому и относиться серьезно, то возникает вопрос: "И дальше что?" "При всем уважении к МАГАТЭ - ... обстрелы, предположим, они беспокоят, но тогда возникает вопрос: а кто, собственно, эти обстрелы устраивает? Никто другой, кроме Украины, осуществлять эти обстрелы не может, ну тогда давайте применим меры санкционного характера в отношении той же Украины, которая, игнорируя все нормы ядерной безопасности, продолжает делать своё дело", - подчеркнул Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html

https://ria.ru/20230418/evropa-1865921415.html

https://ria.ru/20230419/prizyv-1866488397.html

россия

украина

энергодар

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс