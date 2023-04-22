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Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.04.2023
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15:01 22.04.2023
https://ria.ru/20230422/obstanovka-1867081908.html
Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС
Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС - РИА Новости, 22.04.2023
Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС
Заявления МАГАТЭ служат нагнетанию обстановки вокруг Запорожской АЭС, заявил в субботу советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. РИА Новости, 22.04.2023
2023-04-22T15:01
2023-04-22T15:01
в мире
россия
украина
энергодар
магатэ
запорожская аэс
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления МАГАТЭ служат нагнетанию обстановки вокруг Запорожской АЭС, заявил в субботу советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией, связанной с обстрелами Запорожской АЭС, которые находящиеся на станции эксперты организации якобы слышат "ежедневно". "Насчёт окрестностей, они (обстрелы - ред.) никогда не прекращались. Они (украинские войска - ред.) постоянно бьют по береговой линии и получают ответ… Что касается обстрелов самой атомной станции, я могу ответственно заявить, что ни по самой станции, ни по периметру, близлежащему к станции никаких ударов, тем более таких, которые так бы беспокоили экспертов МАГАТЭ, мы не фиксировали - их нет, говоря проще", - сказал Карчаа, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Россия 24". По его мнению, данные заявления были сделаны, чтобы нанести РФ репутационный ущерб: "Технологии применяются те же самые - это манипулирование, дезинформация, нагнетание искусственное и в сухом остатке никакой "конструкции", потому что если даже верить всему этому и относиться серьезно, то возникает вопрос: "И дальше что?" "При всем уважении к МАГАТЭ - ... обстрелы, предположим, они беспокоят, но тогда возникает вопрос: а кто, собственно, эти обстрелы устраивает? Никто другой, кроме Украины, осуществлять эти обстрелы не может, ну тогда давайте применим меры санкционного характера в отношении той же Украины, которая, игнорируя все нормы ядерной безопасности, продолжает делать своё дело", - подчеркнул Карчаа. Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта прошлого года она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
https://ria.ru/20230422/ssha-1867078090.html
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в мире, россия, украина, энергодар, магатэ, запорожская аэс
В мире, Россия, Украина, Энергодар, МАГАТЭ, Запорожская АЭС
Карчаа: заявления МАГАТЭ служат накалу обстановки вокруг Запорожской АЭС

Советник Карчаа: заявления МАГАТЭ служат нагнетанию обстановки вокруг Запорожской АЭС

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЖурналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре
Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 22.04.2023
© РИА Новости
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Журналисты на территории Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Заявления МАГАТЭ служат нагнетанию обстановки вокруг Запорожской АЭС, заявил в субботу советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
Ранее в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) заявили, что гендиректор агентства Рафаэль Гросси обеспокоен ситуацией, связанной с обстрелами Запорожской АЭС, которые находящиеся на станции эксперты организации якобы слышат "ежедневно".
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"Насчёт окрестностей, они (обстрелы - ред.) никогда не прекращались. Они (украинские войска - ред.) постоянно бьют по береговой линии и получают ответ… Что касается обстрелов самой атомной станции, я могу ответственно заявить, что ни по самой станции, ни по периметру, близлежащему к станции никаких ударов, тем более таких, которые так бы беспокоили экспертов МАГАТЭ, мы не фиксировали - их нет, говоря проще", - сказал Карчаа, отвечая на вопрос журналиста в эфире телеканала "Россия 24".
По его мнению, данные заявления были сделаны, чтобы нанести РФ репутационный ущерб: "Технологии применяются те же самые - это манипулирование, дезинформация, нагнетание искусственное и в сухом остатке никакой "конструкции", потому что если даже верить всему этому и относиться серьезно, то возникает вопрос: "И дальше что?"
"При всем уважении к МАГАТЭ - ... обстрелы, предположим, они беспокоят, но тогда возникает вопрос: а кто, собственно, эти обстрелы устраивает? Никто другой, кроме Украины, осуществлять эти обстрелы не может, ну тогда давайте применим меры санкционного характера в отношении той же Украины, которая, игнорируя все нормы ядерной безопасности, продолжает делать своё дело", - подчеркнул Карчаа.
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Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.
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